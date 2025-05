¿Cuánto estamos pagando por los boletines? $ 50, $ 100 ... ¿Qué tal $ 3,000 al año

Em Hermann-Johnson había estado siguiendo la escritura de Anne Helen Petersen durante años cuando, en 2020, Petersen dejó su trabajo en BuzzFeed News para escribir su boletín, “Estudio de cultura”, a tiempo completo.

“No dudé en apoyarla”, dijo Hermann-Johnson, una maestra sustituta de 52 años en Minneapolis. Ella pagó $ 5 al mes por una suscripción de “estudio de cultura”. Sería el primero de muchos.

“Ni siquiera sé cuántos pago en este momento”, dijo. “¿Cinco, tal vez? ¿Seis?”

Cuando se sentó para determinar el número real, resultó ser de 11. Paga entre $ 5 y $ 10 al mes por algunos y entre $ 38 y $ 60 anuales para otros, por un total de alrededor de $ 600 al año, dijo.

En los últimos años, más personas gastan una cantidad significativa de dinero en boletines por correo electrónico de sus escritores favoritos. Como resultado, algunos también han caído en una trampa de presupuesto familiar: puede ser difícil realizar un seguimiento de cuántos boletines se han registrado y cuánto pagan por ellos.

A pesar de la sorpresa, Hermann-Johnson no consideró sacrificar su lista. Mientras leía sus boletines pagados, entre ellos de Nora McInerny, una escritora de duelo; Laura McKowen, una escritora de sobriedad; y Catherine Newman, una memoria y novelista, no hubo sorpresas. Todos eran escritores que leía, amaba y se sintió bien al dar dinero.

“Solo quiero apoyarlos a ellos y a su trabajo, y así es como siento que puedo hacerlo”, dijo.

Una categoría de gastos relativamente nueva

Hamish McKenzie, uno de los fundadores de Susmack, escribió en una publicación de subsack el año pasado que Ben Thompson, un analista de tecnología que escribe el blog StrateCery, había inspirado una versión temprana de su empresa. Thompson agregó una opción de membresía pagada a su blog en 2014, y dentro de los seis meses, 1,000 suscriptores le pagaban al menos $ 100 al año por contenido premium. (Thompson se refiere a su propia publicación como un “blog, boletín y podcast basado en suscripción”).

Cuando McKenzie fundó Sustack con sus colegas Chris Best y Jairaj Sethi en 2017, su primer recluta de la plataforma fue Bill Bishop, cuyo boletín gratuito, “Sinocismo”, tenía 30,000 suscriptores. En su primer día publicándolo en Sustack, trajo $ 100,000 en suscripciones. Sustack, entonces como ahora, tomó el 10%.

Hoy, muchas plataformas y productos, incluidos Beehiiv, Kit, Memberful, Ghost, Lede y Patreon, ayudan a los escritores a crear publicaciones pagas. Pero el subsack se considera ampliamente el más grande, con más de 50,000 publicaciones de ingresos por ingresos. La compañía informa que tiene decenas de millones de suscriptores activos y 5 millones de suscripciones pagadas. Se negó a compartir números de suscriptores concretos, incluido el número de suscriptores pagados.

Debido a que la categoría es relativamente nueva, todavía no hay suficientes datos públicos sobre quién está pagando los boletines o cuántos están pagando.

Dan Oshinsky, fundador de INBOX Collective, una consultora de boletines, dijo que el deseo de apoyar el trabajo de una persona en particular distingue la categoría de boletín de suscripciones de medios más tradicionales, donde el acceso al contenido en sí es el principal impulsor para suscribirse.

“Cuando hay una persona detrás de esto o un pequeño equipo detrás de él, los lectores dirán: ‘Realmente me gustas, me gusta tu misión, me gusta tu trabajo y quiero asegurarme de que te apoyo de alguna manera'”, dijo Oshinsky.

Jill Krupnik, una escritora de 42 años en Brooklyn que dijo que pagó por cinco boletines, describió a su propio conductor principal como un deseo de ayudar a “las personas con las que estoy en una relación parasocial”.

No hacer un seguimiento

En conversaciones con más de 40 lectores que pagan al menos una suscripción a un boletín o blog de correo electrónico independiente, muchos dijeron que no sabían exactamente cuántos boletines estaban pagando o incluso cómo verificar, ahorrar algunos tediosos forenses de extracto bancario. En Sushack, por ejemplo, los suscriptores pueden ver una lista de publicaciones que pagan, pero no un recuento completo. También deben hacer clic en las facturas individuales para ver cuánto están pagando: no hay un total disponible.

De los suscriptores que revisaron, muchos descubrieron que el total era más de lo que habían pensado.

Sari Botton, que vive en Kingston, Nueva York, se gana la vida de dos publicaciones en el subsack: “Magazine Oldster” y “Memoir Land”. Mantiene su contenido principal libre, invitando a los lectores que pueden suscribirse por $ 50 a $ 55 cada año. “Estoy realmente incómodo pidiendo dinero”, dijo.

Pero ella no tiene tales reparos que pagan a otros escritores. “Solo quiero ayudar a todos”, dijo Botton, de 59 años. “Definitivamente me suscribo a más de lo que puedo leer regularmente”.

Cuando los contó, descubrió que estaba pagando por 127 boletines, todo en Sustack.

“Estaba aturdida”, dijo. “En mi mente, era más como 35 o tal vez incluso 50. Soy realmente malo para realizar un seguimiento de los gastos y los cargos de mi tarjeta de crédito”.

Botton se acomodó para tomar algunas decisiones difíciles de seleccionar su lista. La falta más fácil de suscripción: los escritores que la cobraron a pesar de no publicar regularmente.

Ella estima que ahora paga alrededor de $ 3,000 al año por unos 60 boletines.

“Quiero ayudar a las personas que son escritores, que están pasando por lo que todos estamos pasando: la decimación de todo nuestro campo”, dijo.

Prestando atención

Algunos suscriptores saben exactamente a quién están pagando, e incluso desarrollan sistemas para extender sus dólares.

Phyllis Unterschuetz, de 76 años, es un jubilado en Atlanta. “Mi esposo y yo estamos viviendo en el Seguro Social, que no alcanza”, dijo.

Ella responde a las encuestas en línea pagadas para financiar sus suscripciones de boletín y puede ganar lo suficiente para pagar de tres a cinco a la vez. Cuando siente que es hora de rotar a otra publicación, envía una nota para explicar que está cancelando no por el contenido sino porque necesita liberar dólares para apoyar a otros escritores.

Brian Keaney, maestro en Worcester, Massachusetts, dijo que había pagado tres publicaciones de periodistas independientes en sustitución durante varios años, incluyendo “Cómo funcionan las cosas”, por Hamilton Nolan ($ 50 al año), y “Worcester apesta y me encanta”, por Bill Shaner ($ 69 al año). En el último mes, agregó tres suscripciones pagas con fondos que redistribuyó después de ajustar su suscripción de Boston Boston Globe de impresión a digital.

“Si tuviera fondos ilimitados, pagaría todas las sustitutos que leí”, dijo Keaney, de 61 años. “Creo firmemente que si estás trabajando en calidad, mereces que te paguen”.

Para su cumpleaños 50 hace dos años, Bianca Spence, una administradora de artes en Toronto, se compró una suscripción anual de $ 50 para “Estudio de cultura” después de unos años como suscriptor gratuito. Era la primera vez que pagaba por un boletín, y sus siguientes dos no eran tan lentas quemaduras. Comenzó a pagar $ 5 al mes por “That Shakespearean Rag”, del crítico literario Steven W. Beattie, “el segundo que comenzó a cobrar”, dijo, ya que lo había leído gratis durante tanto tiempo. Cuando Jane Pratt, fundadora de la revista Cult Teen Sassy, ​​comenzó un boletín llamado “otra cosa de Jane Pratt”, Spence inmediatamente pagó $ 80 al año.

“Todavía tengo todas mis viejas revistas descaradas y revistas Jane en una caja en mi armario”, dijo Spence, de 52 años. “Seguiría a Jane hasta el final de la tierra”.

Realización de una auditoría

Aminatou Sow, autor del boletín “Crème de la Crème”, recientemente hizo una auditoría de las que estaba pagando.

“Estoy tratando de ser una persona financieramente responsable”, dijo Sow, de 40 años. Parte de ese trabajo: reducir sus suscripciones pagas. “Me siento mal diciendo eso en voz alta, porque siento que debería decir que pago por todos”, dijo. “Pero yo no”.

Una forma en que recortó: trueque con otros escritores. “Creo que, en general, los artistas deberían hacer eso entre ellos”, dijo. “Y la gente puede decir que no, y eso está bien”.

Los intercambios compitidos han reducido drásticamente la cantidad de boletines que paga a un solo dígito.

Para los suscriptores que no pueden intercambiar, Sow recomienda la auditoría dura.

“La gente está acumulando productos digitales, bebiendo de una manguera de incendios de este contenido”, dijo. “¿Realmente necesitas suscribirte a 100 boletines? No lo creo. ¿Necesitas suscribirte a 20 de ellos? Ni siquiera estoy seguro”.

Sow pone aproximadamente la mitad de su contenido detrás de un muro de pago y los suscriptores pagan a los suscriptores de $ 50 al año. “Creo que es una buena barrera de entrada para todos”, dijo.