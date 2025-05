Una mujer hace un trato para sobrevivir en ‘el diablo tres veces’

Reseña de libros

Todo lo que crees que sabes sobre el diablo es una mentira.

En “El diablo” de Rickey Fayne, el diablo no está tratando objetivamente de atraer a cada alma descarriada al pecado y desactivar. Ese honor especial está reservado para los blancos que han ignorado sus súplicas para liberar a sus hermanos negros de los horrores de la esclavitud, entonces aparceros, Jim Crow y racismo estructural.

En el cielo, el diablo irritó a los ángeles con preguntas éticamente espinosas como: “¿Cómo espera Dios que conciliemos el libre albedrío con la Providencia Divina?”. Por esto, Dios sacó al diablo. Pasó Eons llorando su situación injusta e intentando volver, hasta que Jesús vino a él y le dijo que fuera hacia el sur y liberara a los negros que estaban siendo trabajados hasta la muerte en Estados Unidos.

“Haces esto por mí y te prometo que algún día te encontraré un camino a casa”, le dice Jesús. “Y cuando el diablo se despertó, eso es justo lo que hizo, e incluso ahora, todavía está tratando de hacer. Es por eso que las personas negras tienen que pasar por el infierno para liberarse y cómo llega el día, el diablo no los dejará”.

Así que comienza la novela debut ambiciosa, robificada, desgarradora, múltiple y múltiple de Fayne, a veces narrativamente abrumadora, “El diablo tres veces”. En 400 páginas y muchos, muchos puntos de vista, Fayne cuenta hábilmente la historia de los Laurents.

Son una familia negra cuya matriarca, Yetunde, es robada de África y traída al sur rural a principios del siglo XIX. Seis generaciones de descendientes de Yetunde posteriormente luchan contra la pobreza, la línea de color, el alcoholismo, el abuso, el regalo de “ver” fantasmas y, como el diablo intimula al principio, el desafío de negociar el libre albedrío con lo divino. El folklore sureño negro es omnipresente, proporcionando un rico contexto para las historias complejas y atractivas de los protagonistas.

Este es un libro ecológico, con muchos personajes que se sienten llamados a predicar y/o compartir la Palabra de Dios para honrar su cultura y moverse a través de las dificultades que enfrentan. Aunque esto puede sentirse pesado, los interludios fuera del tiempo de Fayne con el diablo proporcionan un aplazamiento a menudo humorístico pero también conmovedor, ya que vemos que los personajes luchan con los lazos espirituales que tienen con el diablo, la oscuridad, la luz, la adversidad y los fantasmas.

En su mejor momento, lo que hace Fayne es establecer un camino hacia la redención y un tipo de libertad complicada. En la Genealogía de la Lucha del Sur Rural Rural del Sur rural de Fayne, el pasado es tan real como el ahora. Las consecuencias de todo lo que hemos hecho y no hemos hecho son cada vez más personas.

Tuve problemas para recordar a todos los diversos personajes, que estaban relacionados con quienes, cuyos secretos estaban siendo revelados y sostenidos, porque hay tantos, en varios períodos y secciones de tiempo. El árbol genealógico en la parte delantera del libro es una ayuda esencial aquí, pero creo que el verdadero problema es que “el diablo tres veces” exige ser leído una y otra vez, digerido lentamente y discutido con otros para ser completamente apreciado y entendido.

Es demasiado denso y multifacético para cualquier otro enfoque. Al igual que el “amado” de Toni Morrison, “Mules and Men” de Zora Neale Hurston y “Go Tell It on the Mountain” de James Baldwin, “Diablo” se incorporará al canon estadounidense como un libro que profundamente, a veces inquietantemente, refleja la textura y la lucha de la experiencia negra histórica.

“El diablo tres veces” Ricky Fayne, Little, Brown and Company, 406 pp., $ 30

