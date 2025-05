Revisión de la temporada 2 de ‘The Last of Us’: Adaptación desarticulada Rambles hacia adelante

Revisión de la televisión

Nota del editor: Esto incluye spoilers de la temporada 2 de “The Last of Us”.

Las adaptaciones son algo complicado. Quédese demasiado cerca del material fuente e invitará a preguntas como “¿Por qué se molestó?” Demasiado lejos, lo mismo. Lo mejor de ellos, como la primera temporada de “The Last of Us” de HBO, te cuenta una historia que ya conoces de manera nueva y emocionante. Elevan y se expanden, ofreciendo profundidad y matices que no obtuviste originalmente. El resto, como la temporada 2 de “The Last of Us”, ¿que terminó el domingo? No tanto.

La segunda temporada de “The Last of Us”, adaptada del fenomenal juego de PlayStation 2020, The Last of Us Part II, está destinado a ser una historia de venganza y sus efectos ruinosos y pírrhic. En cambio, con su desastroso ritmo, alteraciones inexplicables y una conclusión mediocre, se siente como una historia de advertencia de lo que sucede cuando te enfocas en lo incorrecto.

Tal vez sea porque, a diferencia de la primera temporada, no hay comienzo, medio y fin en la segunda temporada. No hay una hoja de ruta que pueda seguir, ni North Star para guiarlo. Solo cuenta parte de la historia de la Parte II (sabíamos que al entrar estábamos obteniendo una tercera temporada, y Ahora hay conversaciones de un cuarto), y se siente perdido, confundido en lo que quiere decir y cómo quiere decirlo. Hay momentos gloriosos en todo momento, pero todo se suma mucho menos que sus componentes individuales.

Cuando lo dejamos al final de la primera temporada, que se basó en la última parte I en su totalidad, Joel (Pedro Pascal) había cometido un acto violento de amor al salvar a su hija sustituta, Ellie (Bella Ramsey). Inmune a la infección fúngica que destruyó la civilización y convirtió a la mayoría de los humanos en monstruosidades zombielike, Ellie fue una posible cura para la infección, aunque sería a costa de su propia vida. Joel, una vez dijo, eligió un camino diferente: matar a todos los que se interpusieron entre él y ella, y salvando su vida a costa posible del futuro de la humanidad.

Las consecuencias de la decisión de Joel forman la base de la Temporada 2, que recurre cinco años después. La pareja ahora vive en la comuna de Jackson, Wyo., La tensión gruesa entre ellos por razones que se revelan a medida que avanza la temporada. Pero su drama interpersonal es el menor de los peligros que los enfrentan, ya que las acciones asesinas de Joel en la primera temporada regresan para perseguirlo en forma de Abby (Kaitlyn Dever).

En la primera de muchas alteraciones del material fuente del juego, nos dicen de inmediato que uno de los médicos que quería operar fatalmente con Ellie era el padre de Abby. En lo que se convierte en el núcleo de la temporada 2, jura venganza y pasa media década rastreando a Joel. Ella tiene éxito en su búsqueda y, con una observación cautiva y angustiada de Ellie, asesina a Joel de manera brutal. El resto de la temporada es una extensión de ese acto de venganza, ya que Ellie sigue a Abby a Seattle para infligir su propia venganza. (¿Notando una tendencia aquí?)

La última parte de nosotros Parte II no estuvo exenta de defectos, pero lo que se destacó fue un ritmo. Combinando las acciones de los días actuales con explicadores de trama flashback, la historia respondió a sus preguntas en el momento justo, nunca te dejó confundido sobre lo que acaba de suceder. La temporada 2, en comparación, se siente confuso, como si nadie supiera exactamente de qué deberían tratarse exactamente estos siete episodios. Es como si los creadores tomaran la mejor lección de la primera temporada, que un poco de desarrollo adicional del personaje puede dar sus frutos de maneras sorprendentes, y la ampliaron hasta un millón, independientemente de si tiene algún propósito real.

Como, ¿por qué pasamos tres horas completas en Jackson, una secuencia en el juego que solo tardó dos horas en completarse? ¿Por qué Dina (Isabela Merced), compañera de viaje de Ellie y compañera romántica, se le da mucha más agencia que Ellie, que parece casi incompetente en comparación con su videojuego? ¿Por qué son las secuencias de flashback, posiblemente la mejor parte del juego, en un episodio en lugar de dispersarse en todo momento? ¿Por qué se introduce Abby tan temprano, solo para desaparecer hasta los últimos minutos del último episodio? Nada de eso tiene sentido.

Y es una pena porque hay algunas secuencias fantásticas en todo momento: Joel y Ellie tienen una conversación dura, lágrimas en sus ojos; Un nuevo personaje, Gail (una Catherine O’Hara que roba la escena), diciéndole casualmente a Joel que es un idiota una y otra vez; Ellie tocando la guitarra, una oda al hombre que le enseñó el instrumento. Las piezas están allí, pero están dispersas, incapaces de formar algo realmente memorable.

“Espero que lo hagas un poco mejor que yo”, le suplica Joel a Ellie, una de las cosas finales que él le dice. Cuando se trata de la próxima temporada de “The Last of Us”, espero lo mismo.