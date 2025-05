Seattle es su propio personaje en la temporada 2 ‘The Last of Us’ de HBO

Si has estado viendo la temporada 2 de “The Last of Us”, la adaptación de HBO del videojuego del mismo nombre sobre una pandemia que destruye a la humanidad tal como la conocemos y convierte a las personas en “infectados” que te destrozarán, habrás visto que un Seattle postapocalíptico es tan carácter como los humanos que luchan para sobrevivir en sus ruinas. Desafortunadamente, la ciudad en realidad no juega en sí misma, como se llevó a cabo un tiro, como lo hacen muchas producciones, en la vecina Vancouver, BC aún, los lugares que intenta recrear, mientras carece de la textura de los que los lugareños de los reales saben, son interesantes para vigilar a la vista a medida que acompañamos a Ellie (Bella Ramsey) e Dina (Isabela Merced) a medida que avanzan en una misión de Revenge sin acompañas. Con el final ahora en el mundo, aquí están las notables ubicaciones de Seattle que habrás visto esta temporada.

Acercándose a la ciudad … una especie de

Aunque Seattle se menciona desde la puerta en el Episodio 1 y hay una escena que planea cómo llegar allí donde los personajes luchan por decir Snoqualmie, en realidad no vemos la ciudad hasta el episodio 3 cuando Ellie y Dina vienen por primera vez desde la distancia. Sin embargo, como espectadores de ojos afilados como El reportero deportivo de Seattle Times, Shane Lantz, notóla geografía de donde supuestamente vienen los personajes no tiene sentido.

A pesar de encontrarse por primera vez con un letrero que dice que están a 9 millas de Seattle y 41 de Tacoma, lo que significa que se están acercando a la ciudad desde el norte, obtenemos una toma diferente que los muestra que llegan a la ciudad desde el sur. Para cualquiera que haya realizado ese impulso, es extrañamente desorientador, sirviendo como una introducción bastante rocosa a la versión del programa de Seattle. Y eso es incluso antes de que la cámara se mueva hacia la izquierda para llamar nuestra atención a la aguja espacial donde un personaje lo usa de manera impracticable como un vigilante.

Pasear por Capitol Hill

En el episodio 4, las cosas mejoran un poco a medida que Ellie y Dina se aventuran más lejos en la ciudad. Elevan la farmacia ficticia de Weston (como aparentemente nuestras queridas drogas de Bartell también están muertas incluso en el apocalipsis) y se encuentran con el vecindario de Capitol Hill. Toman nota de los restos de las banderas del orgullo que aún cuelgan y reflexionan sobre lo que los arcoíris podrían significar antes de meterse en la valiente tienda de música, con un póster de mermelada de perlas colgando de la pared en las escaleras. No es un lugar real y, en cambio, el espectáculo está dibujando del juego.

Esto se extiende a la escena en la que Ellie sube las escaleras y descubre una guitarra que de alguna manera está en una condición milagrosamente excelente que ella procede a usar para entregar una versión conmovedora de “Take Me” de A-Ha. Si bien nada de esto se parece mucho a Capitol Hill y Valiant es ficticia, esta escena en el interior de la tienda es tan emocionalmente efectiva que puede olvidar que la falsificación ocurre justo afuera.

Escape a The Paramount … me refiero a Pinnacle Theatre

Todavía en el Episodio 4, Ellie y Dina se dirigen a la estación de noticias KMAB 13 (¿Fox 13?) De este mundo?) Donde terminan descubriendo una escena horrible que es el resultado del conflicto entre las dos facciones en guerra dentro de la ciudad. Los atrapan en medio de esto y tienen que huir de un montón de perseguidores armados, así como los infectados en el que se topan en su escape. Apenas logrando escapar de una sola pieza, salen a la lluvia y tropezan con un teatro. Específicamente, es el pináculo, un timbre muerto para el paramount que se levanta del juego.

Si bien puede verse mejor en parte porque no podemos verlo completamente bajo la portada de la oscuridad y el aguacero de la lluvia (este es Seattle), también es la mejor instancia de una ubicación local que se está recreando, ya que realmente obtienen la apariencia general de la ubicación correcta. Para aquellos que no han estado dentro de ella, la versión de la serie está estructurada de manera bastante diferente, pero todo desde la forma en que el letrero se muestra afuera hasta la ubicación en la calle gana las calificaciones relativamente altas.

Da un paseo en la rueda de la fortuna y vea el acuario

Saltando un poco hacia el final explosivo, después de que Dina se lesiona y debe quedarse atrás en el pináculo, Ellie termina partiendo sola para continuar su misión de venganza. Ella cree que su objetivo está esperando en el acuario y se dirige en un bote, donde también vamos a ver la gran rueda de Seattle, una rueda de la fortuna que puede entrar en juego en la tercera temporada si sigue el juego.

Estas y otras estructuras reales a lo largo de la costa, lo poco que vemos de ellas en la tormentosa oscuridad, son precisas para el diseño de la ciudad, incluso cuando el acuario donde Ellie finalmente entra en una confrontación final sangrienta en el interior es todo un conjunto que simplemente crea pequeños interiores en lugar de cualquier cosa local.

Parece que no más deportes de Seattle en Lumen Field

Por último, pero no menos importante, es la gran ubicación final, que también es el último disparo de la temporada. Después de que Ellie se enfrenta cara a cara con Abby (Kaitlyn Dever), la persona en la que estaba tratando de vengarse, retrocedemos en el tiempo al comienzo de lo que probablemente será su historia en la tercera temporada. Al igual que en el juego, vemos a Abby leyendo un libro en un vestuario reutilizado antes de que salga.

Es allí que vemos Lumen Field, hogar de los Seahawks, Sounders y Reign. Sin embargo, han pasado años desde que esos equipos han asumido el campo, ya que vemos que se ha convertido en una base con tierras de cultivo, jaulas para perros, carpas médicas, un camión que conduce por el medio y mucho más que deja en claro que ahora es donde volveremos a recoger la historia de Abby. Es un uso notable de los efectos visuales, terminando el programa en una nota alta, incluso si nada de esto se filmó aquí tampoco.