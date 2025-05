Ngũgĩ wa thiong’o, autor de Kenia y disidente que se convirtió en un gigante de la literatura moderna, muere a los 87

NUEVA YORK (AP)-Ngũgĩ wa thiong’o, el venerado hombre de letras de Kenia y la voz de disidencia que en docenas de libros de ficción y no ficción rastreó la historia de su país del imperialismo británico hasta la tiranía gobernada por el hogar y desafió no solo las historias contadas sino que el lenguaje solía contarles, ha muerto a los 87 años.

Derek Warker, publicista de la editorial estadounidense de Ngũgĩ The New Press, confirmó la muerte a The Associated Press el miércoles. Más detalles no estuvieron disponibles de inmediato.

Ya sea a través de novelas como “The Wizard of the Crow” y “Petals of Blood”, memorias como “Nacimiento de un tejedor de ensueño” o la crítica histórica “descolonizando la mente”, Ngũgĩ encarnaba las alturas del llamado del artista, como un cajero y explorador de la verdad de Myth, como un interruptor de las reglas y el mayordomo de la cultura. Fue un candidato perenne para el Premio Nobel de Literatura y un artista a largo plazo en el exilio, encarcelado durante un año en la década de 1970 y acosado durante décadas después.

“La resistencia es la mejor manera de mantenerse con vida”, dijo a The Guardian en 2018. “Puede tomar incluso la forma más pequeña de decir no a la injusticia. Si realmente crees que tienes razón, te apegues a tus creencias y te ayudan a sobrevivir”.

Fue admirado en todo el mundo, por autores que van desde John Updike hasta Chimamanda Ngozi Adichie, y por el ex presidente Barack Obama, quien una vez elogió la capacidad de Ngũgĩ para contar “una historia convincente de cómo los eventos transformadores de la historia pesan en vidas y relaciones individuales”. Ngũgĩ fue preseleccionado para el Premio Man Booker en 2009, fue finalista para un Premio Nacional de Círculo de Críticos de Libros en 2012 y, cuatro años después, fue el ganador del Premio de Literatura Pak Kyong-Ni.

A través de la vida de Ngũgĩ, podrías dramatizar la historia de la Kenia moderna. Creció en la tierra robada de su familia por colonos británicos. Era un adolescente cuando comenzó el levantamiento de la independencia de Mau Mau, en sus 20 años, cuando Gran Bretaña cedió el control en 1963 y en sus 30 años, cuando su desilusión con las autoridades de Kenia llevó a su arresto y eventual partida. Más allá de sus propios problemas, su madre fue retenida en confinamiento solitario por los británicos, un hermano fue asesinado y otro hermano, sordo y mudo, fue asesinado a tiros cuando no respondió a las demandas de los soldados británicos de que dejara de moverse.

En un libro dado, Ngũgĩ podría convocar cualquier cosa, desde fábulas antiguas hasta cultura popular contemporánea. Su historia de imagen ampliamente traducida, “The Ustright Revolution”, actualiza el folklore de Kenia para explicar por qué los humanos caminan sobre dos piernas. La historia corta “The Ghost of Michael Jackson” presenta a un sacerdote poseído por el espíritu del fallecido artista. El tono de Ngũgĩ era a menudo satírico, y se burló de la bufonería y la corrupción de los líderes gubernamentales en “El mago del cuervo”, en el que los ayudantes al tirano de la aburiria ficticia consentan sus fantasías más tediosas.

“Se rumorea que el gobernante hablaba sin parar durante siete noches y días, siete horas, siete minutos y siete segundos. Para entonces los ministros habían aplaudido tan fuerte que se sentían entumecidos y somnolientos”, escribió. “Cuando se cansaron demasiado para pararse, comenzaron a arrodillarse ante el gobernante, hasta que toda la escena parecía una asamblea en oración ante los ojos del Señor. Pero pronto descubrieron que incluso sosteniendo sus cuerpos erectos mientras estaban de rodillas igualmente agotadores, y algunos asumieron la postura de las piernas cruzadas del budista”.

Ngũgĩ se puso del lado de los oprimidos, pero su imaginación se extendió a todos los lados de las divisiones de su país: un oficial británico que justifica el sufrimiento que inflige a los activistas locales, o un joven idealista keniano dispuesto a perder todo por la liberación de su país. Analizó los conflictos entre la cultura oral y escrita, entre la ciudad y la aldea, los educados y los analfabetos, el extranjero y el nativo.