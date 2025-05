Ed Gale, actor de ‘Chucky’ de la serie ‘Child’s Play’, Dead a los 61

NUEVA YORK – Ed Gale, el actor que dio vida a la muñeca Chucky asesina en la película de terror de 1988 “Child’s Play”, está muerto a las 61.

Su sobrina Kayse Gale anunció con buen humor en Facebook que murió el martes en un hospicio de Los Ángeles.

“Es con un corazón pesado y un ataúd sorprendentemente ligero (¿ves lo que hice allí?) Que anunciamos el repentino paso de nuestro tío”, escribió.

Además de retratar a Chucky en tres películas en la saga de “Play’s Child’s Play”, el diminuto Gale interpretó al personaje principal en “Howard el pato“Y también tenía roles en” Spaceballs “y” Bill and Ted’s Bogus Journey “.

El personaje de Chucky ha sido expresado a lo largo de la historia de la franquicia por el actor Brad Dourif.

Kayse dijo que su tío “ha tomado su última reverencia y ahora encabeza la vida futura”.

Ella lo recordaba como un hombre que amaba a los perros calientes 7-Eleven cubiertos de ketchup y odiaba Comediante Bill Maher Por razones que ella no puede explicar.

“Descansa en el amor de Bastardo de mal humor”, concluyó su obituario informal.

Los éxitos de la pantalla grande del nativo de Michigan precedieron a una serie de apariciones en televisión en programas que incluyen “Land of the Lost”, en el que jugó Un dinosaurio llamado Tasha En más de dos docenas de episodios, según IMDB. Sus créditos televisivos también incluyen papeles en “Baywatch”, Family Matters “,” 3rd Rock from the Sun “,” Just Shoot Me “y” The Hughleys “.

“Ed se dirigió a California cuando tenía veinte años, con $ 41 y un sueño, y nunca miró hacia atrás”, recordó su sobrina.

Gale, que era Nacido con enano Y tenía 40 pulgadas de alto, jugó Chucky en “Child’s Play”, “Child’s Play 2” y “Bride of Chucky” en la serie, que consistió en ocho entregas, incluido un reinicio de 2019 del original.

Él le dijo iHorror.com En una entrevista de 2015, interpretar a la muñeca que se balanceaba con cuchillos cuando se convirtió en maldad requería habilidades de actuación legítimas.

“No permitiré que la gente simplemente diga que era el doble de Chucky”. Gale insistió.

Se encontró representado como un monstruo de la vida real en 2023 cuando un grupo del sur de California llamado Video lanzado de la Unidad de Catchers de Creep persiguiendo un encuentro sexual En línea con lo que pensó que era un niño de 14 años, según la estación de Los Ángeles, KTLA. Esa imagen parecía mostrar a Gale admitiendo otros actos de irregularidades similares.

“Admito que sé que estaba mal y que era ilegal”, confesó. “Estoy admitiendo eso y lo siento”.

Según los informes, el Departamento de Policía de Los Ángeles estaba investigando sus presuntas actividades. No había sido acusado de un delito en el momento de su muerte.

En una entrevista con un blog de 2014 que fue reciclado por el sitio, redescubre los años 80, Gale agradeció “El mago de Oz” por inspirarlo a entrar en el negocio del espectáculo cuando era un niño.

