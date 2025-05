Con ‘Karate Kid: Legends’, Ben Wang es el primer nuevo ‘niño’ asiático americano en el bloque

No se le ocurrió a Ben Wang de inmediato que al enfrentarse a “Karate Kid: Legends”, sería el primer “niño” asiático estadounidense de la franquicia. Y eso le da mucho optimismo.

“Al principio ni siquiera pensé en eso”, dijo Wang a Associated Press. “Esa se siente como una posición muy genial y realmente privilegiada en la que tengo que estar”.

Su casting ocurrió, dijo, en “un mundo donde eso es lo suficientemente normal”.

“Karate Kid: Legends”, que abre el viernes, une a Daniel de OG Ralph Macchio y Mr. Han de Jackie Chan de la película de 2010 para ayudar a Li Fong de Wang a ganar una competencia de karate de la ciudad de Nueva York.

En la película original de “Karate Kid”, que salió hace más de 40 años, Pat Morita fue el único miembro principal del elenco asiático estadounidense a pesar de que tiene lugar en el valle de San Fernando de California. Su amado Sr. Miyagi ayudó a Daniel Daniel a ir y se alejará contra los matones de Karate White. Ese arco ha sido replicado y volteado en secuelas y ramificaciones desde entonces. La falta general de representación asiática y asiática en todos estos años ha sido un punto de disputa persistente para algunos.

Jeff Yang, autor de “The Golden Screen: The Movies That Meding Asian America”, dijo que conoce a muchos asiáticoamericanos que encuentran la mayor parte del entretenimiento de Miyagi-verse. Al mismo tiempo, incluso la reciente serie de Netflix “Cobra Kai” apenas tenía personajes principales asiáticos jóvenes. Esa oportunidad perdió se sintió como un “diente suelto y persistente”, dijo.

“Siempre ha sido una situación en la que el antiguo o legendario maestro de artes marciales está transfiriendo sus habilidades no solo a otra generación, sino a otra comunidad”, dijo Jeff Yang. “En cierto modo, eso se siente como para mí como asiáticoamericano, lo convierte en un placer culpable”.

Los asiáticos que estaban allí eran “cualquiera de los compañeros o villanos”, agregó.

Cuando la primera película de ‘Karate Kid’

En Asia, hay una larga historia cinematográfica de artistas marciales de élite convertidos en actores que van desde el ícono Bruce Lee hasta Chan y Jet Li. Pero en Hollywood, los personajes asiáticos que realizaban Karate o Kung-Fu a menudo no estaban escritos tridimensionalmente. La mayoría de las estrellas que podían brillar para actuar y las peleas en pantalla no eran asiáticas.

“De una manera que sea comprensible”, dijo Yang. “Martial Arts es una de las cosas que fue traída a los Estados Unidos por soldados que habían sido estacionados en Asia, aprendieron la práctica, abrazó el estilo de vida y la disciplina”.

En las décadas de 1970 y 1980, los dojos de Karate se estaban volviendo populares en todo Estados Unidos en ciudades y suburbios. Entonces, “The Karate Kid” debutó en el momento justo.

Ken Nagayama, un gran maestro de artes marciales que dirige una escuela en el valle, fue instructor en un dojo de North Hollywood utilizado para escenas en la película original. Recuerda haber reunido a Pat Morita. Pero, no estaba pensando en el casting. Le impresionó la cantidad de interés en Karate filmado debido a una película.

“Cuando eso salió, muchas personas estaban interesadas en tomar clase, especialmente niños más pequeños”, dijo Nagayama, quien planea ver “leyendas” con algunos de sus estudiantes. Tenía “una mezcla completa” de estudiantes de todas las carreras registrándose.

Steven Ho, un coordinador de acrobacias y artista marcial que vive en Los Ángeles y ha aparecido varias veces en los programas de entrevistas de Conan O’Brien, recuerda a Morita, MacChio y William Zabka viendo torneos en los que compitió para prepararse para la primera película. Era tan fanático de Morita que nunca pensó en cómo no había otros actores asiáticos.

“Pat Morita, para mí, él era el líder”, dijo Ho. “Además, si esa fuera la única película de artes marciales, entonces sí, sería extraño y estaría decepcionado. Pero tienes que recordar a los años 80 y 90 que vivíamos en la edad de oro de Jet Li, Jackie Chan, películas que presentaban … artistas marciales más auténticos”.

Es un momento de círculo completo que Chan es uno de los mentores en esta nueva película. Wang todavía está incrédulo, tuvo que hacer una coreografía de combate con la superestrella.

“Él es el tipo que crees que es”, dijo Wang con una sonrisa. “No lo apaga cuando no está en el set”.

Películas de artes marciales hechas para nuevas generaciones

Ho señala felizmente que “Karate Kid: Legends” está reforzando cómo sus hijos gemelos de 12 años están creciendo sin estereotipos asiáticos negativos como lo hizo. Prefiere que una historia no tenga asiáticos si los personajes van a ser el blanco de la broma. Esa historia de estereotipos de hombres asiáticos es la razón por la cual inicialmente rechazó aparecer en el programa de O’Brien.

“Pensé” oh, es un tipo alto. Soy un chico asiático corto. Solo me van a hacer. Me van a ir sobre mí, ‘Así que dije:’ Sabes, voy a estar fuera de la ciudad ‘”, dijo Ho.

Afortunadamente, los segmentos, que han ganado millones de vistas de YouTube, fueron hechos para que Ho fuera el hombre recto de la bufonería de O’Brien.

Los gemelos Jonny y Ollie, de hecho, son niños Karate de la vida real. Los niños, conocidos como “Twinjas”, conocen karate, artes marciales mixtas y otras disciplinas. Cuentan a la hija de Bruce Lee, Shannon, como amiga. Han aparecido en “America’s Got Talent”, “Obi-Wan Kenobi” y enseñaron movimientos de Kevin Hart y Snoop Dogg. Les encanta “Cobra Kai” por el drama y quieren ver “leyendas” para Chan. Desde entonces se les ha presentado a la película que lo inició todo.

Para Ollie, Miyagi era su personaje favorito.

“Creo que en los primeros niños de Karate, cómo el maestro era asiático, creo que ser maestro es mejor que ser estudiante”, dijo.

Jonny dice que no todos los espectáculos o películas en este género tienen que tener una ventaja asiática, pero cuando hay uno, toma nota.

“Creo que definitivamente hay muchas otras películas y programas que tienen protagonistas asiáticos, como Simu Liu, el primer superhéroe asiático”, dijo Jonny, refiriéndose a “Shang-chi” de Marvel. “Es muy significativo”.

Los Twinjas, que trabajan en un libro de ficción para niños que es en parte misterio y acción en parte, no son tímidos para expresar su propio deseo de “cualquier oportunidad que se nos ocurra, nos encantaría tomar, especialmente para actuar y usar nuestras habilidades de artes marciales”, dijo Ollie.

Quizás se inspirarán en ver a Wang en “Legends”. Wang lo considera un “punto de orgullo” si los jóvenes niños asiáticoamericanos lo ven como un punto de referencia para que puedan verse a sí mismos como el héroe.

“La palabra a la que sigo volviendo es un privilegio”, dijo Wang. “Lo que me encanta de esta serie es … Existe esta idea que cualquiera puede ser el ‘Karate Kid'”.

___ Associated Press Videojournalist John Carucci en Nueva York contribuyó a este informe.