El actor de cómics australiano Magda Szubanski, estrella de ‘Babe’ y ‘Kath and Kim’, revela el diagnóstico de cáncer

Melbourne, Australia (AP) – El comediante y actor australiano Magda Szubanski, mejor conocido por los papeles en la comedia de televisión “Kath and Kim” y la película “Babe”, anunció el jueves que había sido diagnosticada con una forma rara y agresiva de cáncer de sangre.

La residente de Melbourne de 64 años publicó en las redes sociales que había comenzado el tratamiento para el linfoma de células de manto en la etapa cuatro, que describió como una “cáncer de sangre raro y rápido”.

“Es serio, pero he comenzado uno de los mejores tratamientos disponibles (el protocolo nórdico), y tengo la suerte de tener una atención absolutamente de clase mundial aquí en Melbourne”, publicó Szubanski.

“No lo endulzaré: es duro. Pero tengo la esperanza. Estoy siendo atendido con amor por amigos y familiares, mi equipo médico es brillante y nunca me he sentido más sostenido por las personas que me rodean”, agregó.

Szubanski dijo que se había afeitado la cabeza antes de aparecer en un video “En anticipación de todo, se cayó en un par de semanas”. Esa fue una referencia aparente para someterse a quimioterapia.

Szubanski recibió elogios internacionales por su papel de esposa del granjero Esme Hoggett en la película de 1995 “Babe”. La película que cuenta la historia de un cerdo que quiere el trabajo de un perro pastor fue nominada para siete premios de la Academia.

Szubanski repitió el papel en la secuela de 1998: “Babe: Pig in the City”.

Jugó a Sharon Strzelecki amante de los deportes en la comedia australiana “Kath y Kim”. La serie funcionó de 2002 a 2005 e inspiró una nueva versión estadounidense con el mismo nombre.

Szubanski expresó el papel de Miss Viola en las películas animadas “Happy Feet” en 2006 y “Happy Feet Two” en 2011. Ambos fueron producidos y dirigidos por George Miller.

Szubanski nació en Liverpool, Inglaterra, el 12 de abril de 1961, y se mudó a Melbourne con su familia en 1966.