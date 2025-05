La leyenda del noroeste de Blues ‘Little Bill’ Engelhart muere a los 86

Bill Engelhart, líder y estrella de la escena del noroeste de Blues, mejor conocida como “Little Bill” de la banda Little Bill y los Bluenotes, murió en un hospital cerca de su casa familiar en Mountlake Terrace el 16 de mayo. Tenía 86 años.

Engelhart fue un “rey de la escena” de la música de ritmo y blues del estado de Washington, dijo el historiador Peter Blecha al News Tribune.

“La escena del blues no habría sido lo que se convirtió en él, y la energía y el talento que trajo”, dijo Blecha.

Engelhart nació el 17 de marzo de 1939 en Brainerd, Minnesota. La familia luego se estableció en Tacoma, su esposa, Jan Engelhart, dijo a News Tribune.

Bill Engelhart recogió una guitarra por primera vez cuando tenía alrededor de 6 años al escuchar a su tío tocar. A los 7 años, estaba tomando clases de guitarra en el Conservatorio de Música de Honolulu en Tacoma, dijo Blecha.

Bill Engelhart contrajo polio cuando tenía alrededor de 10 años mientras vivía en Chelan, dijo Jan Engelhart, dejando a Bill para usar dispositivos de movilidad y, finalmente, una silla de ruedas.

Pero cuando era adolescente, Engelhart comenzó en la escena musical de Tacoma como miembro fundador de los Bluenotes, una banda de rock de la década de 1950 que tocó por primera vez en bailes locales, dijo Blecha.

El nombre vino de un grupo mayor que tocaba ocasionalmente en una sala de veteranos local en Tacoma: Engelhart había conocido a los miembros de la banda en una escuela vocacional local y tocó con ellos durante un tiempo antes de formar su propia banda, dijo Blecha. Su talento musical era en gran medida autodidacta, dijo Jan Engelhart.

“Los Bluenotes comenzaron con una especie de espíritu de bricolaje porque esa era la respuesta en ese entonces; no había gerentes de banda, había muy pocos sellos discográficos, había muy pocos estudios de grabación y nadie estaba contratando bandas adolescentes”, dijo Blecha. “… así que hicieron lo que tenían que hacer, y tenían carteles diseñados e impresos, y corrieron por la ciudad como lo han hecho las bandas desde entonces, grapando a los postes telefónicos, y alquilarían un pasillo”.

Los Bluenotes firmaron con Dolton Records en 1959 y se renombró rápidamente como “Little Bill y los Bluenotes”. El La compañía discográfica pronto lanzó “I Love An Angel”, que Engelhart escribió y realizósegún un artículo de HistoryLink, escrito por Blecha.

Ese disco de 1959 se destacó porque capturó el “sonido del noroeste original” que fue pionero en Tacoma, que presentó un enfoque en los saxofones y el piano con un componente de guitarra mínimo, agregó Blecha.

Blecha dijo que el sello discográfico comenzó a cambiar la dinámica de la banda cuando enviaron a Engelhart a giras sin el resto de la banda. En 1960, Little Bill y los Bluenotes se habían separado, con Engelhart uniéndose a una banda con sede en Auburn llamada The Adventurers, dijo Blecha. En 1961, los aventureros fueron la primera banda adolescente en lanzar una versión de la popular canción “Louie Louie”, agregó.

Engelhart dejó a los aventureros en 1961 y finalmente formó un nuevo trío llamado Little Bill and the Bluenotes en 1963, que grabó el primer álbum de Engelhart “The Fiesta Club Presents” en 1964.

Jan Englehart, quien se casó con Bill en 1963 después de conocerlo a través de amigos mutuos en 1962, dijo que se sintió atraída por la determinación de Engelhart de no dejar que su discapacidad lo impediera perseguir sus sueños como músico y su dedicación a su comprensión mutua. Era un esposo amoroso, un gran padre y una presencia estimulante, dijo.

Ella dijo que admiraba profundamente el coraje de Engelhart, y agregó que ayudó a mantener a su familia cuando su hijo desarrolló distonía a la edad de 14 años.

A Bill Engelhart también le gustaba hacer bromas, y anualmente escribiría una carta que contaba historias extravagantes y ficticias de su año a una tía en Puyallup, que luego leería en voz alta a la familia en la víspera de Navidad, dijo Jan Engelhart.

Engelhart era un “artista muy conmovedor” y fue popular en la escena de Washington, recordó a su amigo y guitarrista Billy Stapleton, quien tocó con Engelhart durante más de 25 años en las posteriores décadas de los Bluenotes. En esas últimas décadas, Engelhart fue bajista, agregó Blecha.

“Bill solo estaba jugando en todas partes, por lo que era una especie de leyenda local”, dijo Stapleton. “Nadie reservó tantos conciertos en un año como Bill, quiero decir, rutinariamente reservaría 135, 155 días al año”.

Stapleton dijo que Engelhart era un mentor al que admiraba, y agregó que Engelhart le enseñó la teoría musical y sus aplicaciones, lo que cambió masivamente su guitarra.

“Me moría por unirme a los Bluenotes”, dijo Stapleton. “Era divertido, dijo que me dio la lista corta, la lista de canciones para aprender, y eso resultó ser 125 canciones: tenía algo así como 300 o más canciones en su repertorio”.

La banda siguió siendo un accesorio en la escena de los blues en Washington, y Engelhart continuó tocando espectáculos y festivales hasta 2020, cuando la pandemia covid golpeó, dijo Jan Engelhart. Le diagnosticaron demencia en 2018, pero continuó actuando hasta que ya no pudo recordar los cambios en las canciones que estaba tocando, agregó.

“Siempre estuve muy orgulloso de él porque tomó sus propias decisiones sobre su vida. Nadie tuvo que alejarle las llaves”, dijo. “Nadie tenía que decir, ‘Bill, ya no podemos tocar música contigo’, quería dejar de fumar mientras estaba adelante, y le dije, dije: ‘Creo que fue algo muy valiente’. “

Recogió pintura de arte abstracto en sus últimos años, gran parte de los cuales vendió o regaló a amigos y familiares, dijo Jan Engelhart, y agregó que algunas pinturas continúan decorando su casa.

Engelhart también fue un increíble narrador de narradores sin parar, dijo Stapleton, y agregó que estaba dispuesto a hablar, enseñar y darle la bienvenida a cualquiera. Engelhart lanzó dos memorias, una titulada “Next Stop, Bakersfield” en 1999, y la otra titulada “So de todos modos …” en 2005.

Habrá un monumento para Bill Engelhart a primera hora de la tarde del 13 de julio en el salón de baile español en el Templo McMenamins Elks de Tacoma. Jan Engelhart dijo que el horario exacto se lanzará pronto, y que da la bienvenida a todas las familiares, amigos y fanáticos de “Little Bill” para unirse a ellos para honrarlo.

© 2025 The Peninsula Gateway (Gig Harbour, Washington). Visita www.thenewstribune.com. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC.