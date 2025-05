Trump sufrió ‘angustia mental’ de la entrevista en disputa de noticias de CBS con Harris, dice el abogado

NUEVA YORK (AP) – El presidente Donald Trump sufrió “angustia mental” de la edición de CBS News de una entrevista de “60 minutos” con la oponente demócrata Kamala Harris el otoño pasado, sus abogados están discutiendo en documentos judiciales.

El estado de Trump como “creador de contenido” también fue dañado por la atención prestada a la entrevista, dijeron los abogados. Fue parte de su argumento que se oponía al esfuerzo de CBS Parent Paramount Global para desestimar la demanda de $ 20 mil millones del presidente contra la compañía, presentada el miércoles en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Amarillo, Texas. Trump ha afirmado que la edición se realizó a la ventaja de Harris, que CBS rechaza.

Incluso con el esfuerzo por desestimar el caso, Paramount se dedica a las discusiones de los concentraciones con Trump. La perspectiva de un acuerdo ha sacudido tanto a CBS News que dos de sus altos ejecutivos han renunciado en protesta.

Trump, que no estaba de acuerdo en ser entrevistado por “60 minutos” durante la campaña, ha protestado por la edición donde se ve a Harris dando dos respuestas diferentes a una pregunta del Bill Whitaker del programa en clips separados transmitidos en “60 minutos” y “Face the Nation” más temprano en el día. CBS dijo que cada respuesta llegó dentro de la respuesta de Harris a Whitaker, pero fue editado para ser más sucinto.

El abogado de Trump, Edward Andrew Paltzik, dijo que “esto condujo a una confusión generalizada y una angustia mental de los consumidores, incluidos los demandantes, con respecto a un nombre familiar de los medios heredados aparentemente distorsionando engañosamente sus transmisiones, y luego resistir los intentos de despejar el registro público”.

Debido a que fueron engañados, los votantes llamaron la atención de Trump y su plataforma social de la verdad, argumentó Paltzik.

Trump, descrito como un “ícono de los medios” por sus abogados, fue “obligado a redirigir un tiempo significativo, el dinero y el esfuerzo para corregir el registro público”, dijo.

La accionista de Paramount y el control Shari Redstone está buscando el acuerdo con Trump, cuya administración debe aprobar la fusión propuesta por la compañía con Skydance Media. La presidenta y directora ejecutiva de CBS News, Wendy McMahon, y el productor ejecutivo de “60 minutos”, Bill Owens, quien se opuso a un acuerdo, renunció en las últimas semanas.

Mientras tanto, The Freedom of the Press Foundation, un grupo de defensa de los medios que dice que es un accionista primordial, dijo que presentaría una demanda en protesta si se llega a un acuerdo.

Seth Stern, director de defensa de la fundación, dijo que un acuerdo de la demanda “sin mérito” de Trump “bien puede ser un esfuerzo poco velado para lavar los sobornos a través del sistema judicial”. Sens. Ron Wyden, Bernie Sanders y Elizabeth Warren han dicho que están investigando si un acuerdo violaría las leyes de soborno.

El Wall Street Journal informó el jueves que Paramount ha ofrecido $ 15 millones para establecerse, pero que Trump quiere más dinero y una disculpa. Un representante de la compañía no hizo comentarios sobre el informe.

___

David Bauder escribe sobre medios para la AP. Síguelo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.