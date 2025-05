'Y así ...' encuentra su voz a medida que la temporada 3 abraza la rareza, la madurez y la verdad desordenada

París (AP) – “Ella es desordenada. Puede ser desordenado. Pero es real”.

Eso dice Cynthia Nixon, no solo de Miranda Hobbes, el personaje que está encarnado en casi tres décadas, sino del programa en sí. “Y solo así …”, el renacimiento “Sex and the City” de HBO ha entrado en sí mismo en la tercera temporada: menos preocupado por complacer a todos y más interesado en decir la verdad.

La verdad, en este caso, parece complejidad. Mujeres de cincuenta años con identidades evolutivas. No congelado en el tiempo, sino cambiando, cuidando, reviviendo. Rareza que es alegre pero no pulida. Duelo sin melodrama. Una camisa pirata con un agujero de blanqueo que de alguna manera se convierte en un talismán de poder.

En su brillante estreno europeo esta semana, Nixon y la costah Jessica Parker, flanqueada por Kristin Davis y Sarita Choudhury, hablaron con franqueza con la prensa asociada sobre cómo el espectáculo se ha convertido en algo más profundo, crudo y más reflexivo de quiénes son ahora.

Una voz regresa

La tercera temporada marca el regreso del icónico monólogo interno de Carrie Bradshaw: la voz en off que una vez definió “Sex and the City” y dio permiso a millones de mujeres para narrar sus vidas. Esa intimidad rítmica ha vuelto, y no por accidente.

“Siempre nos ha encantado la voz en off”, dijo Parker. “Es un ritmo, es parte del ADN”.

Para Parker, refleja la claridad emocional de Carrie. El personaje que una vez flotó a través de Manhattan persiguiendo zapatos y plazos de columna ahora se basa en reinvención, pérdida y esperanza cautelosa. Ella ha crecido y ya no lo esconde.

“Ya no se echó a llorar ni pisoteada de la habitación”, dijo Parker. “Ella hace preguntas inteligentes y de pacientes. Eso no es esfuerzo, esa es solo su naturaleza ahora”.

“La gente parece sorprendida de que sea madura”, agregó Parker. “Pero eso es solo cosas básicas de desarrollo, con suerte, simplemente al vivir, mejoramos en las cosas. No es sorprendente. Es real”.

Verrugas y todo

El arco de Miranda, que ahora incluye un despertar queer en la vida tardío, puede ser la contribución más radical del programa a la televisión. Para Nixon, era vital que este viaje no se sintiera desinfectado.

“Nunca hay un momento ‘demasiado tarde’. Miranda llega a la rareza a los 55 años. Eso no significa que todo lo que llegó antes estaba mal. Simplemente significa que esta es ella ahora. Y es desordenado. Puede ser desordenado. Pero es real”.

Ese abrazo de la imperfección es fundamental para la filosofía de la narración de historias de Nixon, especialmente en la televisión, donde los personajes de larga duración se convierten en parte de los muebles culturales.

“La televisión pone a alguien en su sala de estar, semana tras semana. Son imperfectos, te hacen reír y, finalmente, dices: ‘Conozco a esa persona. Son mis amigos’. Eso es más poderoso que una película mítica y perfecta.

Ese cambio incluye representación. Nixon recordó cómo las generaciones anteriores de personajes queer se vieron obligados a ser impecables para justificar su presencia.

“Hubo un momento en que las personas homosexuales en la pantalla tenían que ser santos o mártires”, dijo. “Ahora, podemos ser personajes como Miranda, que han tenido vidas heterosexuales ricas y satisfactorias y ahora tropiezan con la rareza, y no de una manera ordenada. Hay daño colateral. Eso es importante”.

El poder de la forma larga

Esa profundidad, dijo Nixon, proviene no solo del personaje, sino del formato. A diferencia de la película, que requiere resolución en dos horas, la televisión permite a las personas crecer, y fallar, en tiempo real.

“En programas de larga duración, si los escritores son inteligentes, comienzan a tejer en el actor”, dijo Nixon. “Cuando comencé, Miranda y yo éramos muy diferentes. Pero ahora nos hemos acercado. Somos casi la misma persona, en temperamento, en valores”.

Esa cercanía se refleja en el material. La tercera temporada reduce su alcance, empujando el enfoque a los núcleos emocionales de Carrie, Miranda y Charlotte. Varios personajes secundarios se han ido, incluido Che Díaz, y lo que queda es una historia más limpia y más impulsada por los personajes.

“Creo que una de las mejores cosas de nuestro programa es que mostramos a mujeres de 50 años cuyas vidas son muy dramáticas y dinámicas”, dijo Nixon. “Llegas a esta edad y hay muchas cosas que están sucediendo, si eliges seguir avanzando”.

Amigos, fricción y libertad

Kristin Davis, quien interpreta a Charlotte, señaló que esos cambios de vida son rápidos y a menudo se superponen.

“Ella realmente comienza a desmoronarse”, dijo Davis. “Pero la alegría es que sus amigos están allí”.

Sarita Choudhury, quien interpreta a la potencia inmobiliaria Seema, se hizo eco de esa sensación de autonomía de flujo tardío.

“Ella siente que, si tienes tu propio negocio, tu propio apartamento, a tu manera, puedes decir lo que quieres”, dijo Choudhury. “Hay poder en eso”.

Es una reprensión sutil para la narrativa de los medios de comunicación de larga data de que la mediana vida es una disminución. En “Y así …”, es todo lo contrario.

No solo la moda – Declaración

La moda, como siempre, está presente, pero ahora se siente más personal que aspiracional. Parker describió insistir en usar una camisa vintage de Vivienne Westwood con un agujero de blanqueo en una escena clave.

“No me importó”, dijo. “Tenía que estar en una escena importante. Significaba algo”.

Incluso los tacones icónicos del programa, que todavía están atravesando las calles forradas de piedra rojiza de Nueva York, se sienten más fuertes esta temporada. No son solo accesorios. Son declaraciones.

Y sí, Carrie está escribiendo nuevamente, aunque no sus reflexiones habituales. Un proyecto de “romance histórico”, mencionado solo brevemente en la pantalla hasta ahora, insinúa la comodidad del programa con burlarse de sí mismo y el estilo de su heroína ocasionalmente pretencioso. Si las primeras críticas son correctas, podría ser una de las historias más agradecidas de la temporada.

“Y al igual que ese …” es un espectáculo que aprendió a caminar, en voz alta, en su próximo capítulo. Puede ser desordenado. Pero es real.

“Estás mejor hoy que hace diez años”, dijo Parker. “Eso no es solo Carrie, eso es todos”.

La tercera temporada de “Y así …” se estrenó el jueves en HBO Max