La estrella de televisión de realidad perdonada, Todd Chrisley, dice que la prisión abrió los ojos a las injusticias en el sistema

NASHVILLE, Tennessee (AP) – La estrella de reality shows, TODD Chrisley, dijo el viernes que la experiencia de estar en prisión lo ha cambiado, prometiendo no olvidar a los hombres que conoció y que se hizo amigo de ellos y trabajar para mejorar sus vidas.

“No se puede pasar por lo que hemos pasado y alejarnos de ello”, dijo en una conferencia de prensa en un hotel de Nashville, Tennessee, dos días después de su liberación. “Por mala que haya sido esta experiencia, también ha habido muchas bendiciones por venir. He conocido a algunos hombres maravillosos. He escuchado algunas historias horribles sobre cosas que han sucedido en nuestro sistema”.

Condenado por fraude y cargos fiscales, la estrella de “Chrisley conoce mejor” mantuvo su inocencia, diciendo que él y su esposa Julie fueron víctimas de un enjuiciamiento corrupto. Dijo que detallarán la prueba de la convicción injusta en un próximo programa de televisión.

“Estamos bendecidos de recuperar a nuestra familia, y estamos bendecidos de volver a la televisión porque tenemos una historia mucho más grande que contar ahora que nunca”, dijo.

Abordar si la fama y las conexiones de su familia lo ayudaron a él y a su esposa a obtener un perdón del presidente Donald Trump, Chrisley dijo: “No es algo que puedas ver y decir que no tuvo nada que ver con eso. No sé si lo hizo o no lo hizo”.

Su hija Savannah Chrisley, también hablando en la conferencia de prensa, insistió en que fue su arduo trabajo lo que ganó el día. Ella ha sido una firme partidaria de Trump y respaldó su candidatura mientras también habló sobre sus padres en un discurso en la Convención Nacional Republicana el verano pasado.

Todd Chrisley describió la experiencia de observar el trabajo de su hija desde la distancia como “consumido con orgullo y al mismo tiempo saber que este es un tiro largo, porque muchas personas se les dice” No. “

Dijo que reconoció que las condiciones en el campo de prisioneros de seguridad mínima en Pensacola, Florida, donde lo sostuvieron eran relativamente buenas, y que incluso allí los privilegios no se distribuyeron de manera uniforme.

“Es importante entender que estaba en un campamento”, dijo. Pudo hacer ejercicio todos los días, caminar por una pista, enviarle un correo electrónico a su esposa y hablar con sus hijos.

“Al estar en el sistema penitenciario, cualquiera que diga que es un batido justo, no lo es. Porque traté con jóvenes machos afroamericanos en la prisión en la que estaba en el que no se trataba de la misma.

Chrisley dijo que su tiempo en prisión profundizó su “caminata con Cristo” además de abrir los ojos a muchos problemas en el sistema penitenciario.

“Dios ha dicho cuando sabes mejor que lo haces mejor”, dijo. “Y es nuestro trabajo en este momento exponer todo eso y tratar de mejorar la vida de esos hombres y mujeres si podemos”.

“Chrisley Knows Best” se ejecutó de 2014 a 2023, relatando las exploits extravagantes de la bulliciosa familia de la pareja y sus cinco hijos, desde autos de alta gama hasta vacaciones de lujo y impresionantes mansiones. Al principio se registró en el área de Atlanta y luego en Nashville. En 2019, el programa generó el spin -off “Growing Up Chrisley”, que contó con los niños Chase y Savannah que viven en Los Ángeles.

Los Chrisley fueron acusados ​​en 2019 bajo un fiscal de Estados Unidos designado por Trump y declarados culpables por un jurado de Atlanta en 2022. Un panel de la undécima Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos confirmó sus condenas el año pasado. Hasta este miércoles, todavía les quedaban años en sus oraciones: se esperaba que Julie Chrisley fuera liberada en 2028, y Todd Chrisley en 2032.

Además de sus sentencias de prisión, se le había ordenado a la pareja que pagara $ 14 millones en restitución que ya no deberán, el abogado Alex Little dijo a los periodistas el viernes. Dijo que el gobierno había confiscado algo de dinero de los Chrisley, pero cree que era menos de $ 100,000 y que no estaba claro si algo de eso sería devuelto.