Los eventos del 40 aniversario de ‘The Goonies’ se espera que atraigan miles a Astoria

Cuando abrió en 1985, “Los Goonies” Fue un éxito, obteniendo un impulso del hecho de que el ultrasucoso cineasta Steven Spielberg fue un productor ejecutivo y se le ocurrió la historia en la que se basó el guión.

The tale of a group of young people who try to save their Astoria, Ore., homes from foreclosure by going on a wild treasure hunt was warmly received (well, mostly — influential critic Pauline Kael complained about the young characters’ “constant jabbering, the clutter, the hyperexcited rushing about, and the many scenes shot in the claustrophobic darkness of the caves”), and “The Goonies” seemed destined Ser un éxito de verano de los 80, si no un clásico duradero.

Pero “The Goonies” proporcionó su propio giro de la trama fuera de la pantalla, ya que la aventura de alta energía se estableció y filmada en Astoria y sus alrededores ha crecido en popularidad, con generaciones de fanáticos que hacen viajes a Astoria para deleitar a la nostalgia de “matones”.

En reconocimiento de la apelación de “The Goonies”, en 2010, el entonces alcance de Astoria marcó el 25 aniversario de la película al declarar que “Día de Goonies” sería el 7 de junio, La fecha en que se lanzó la película por primera vez. Desde entonces, las festividades anuales de “Goonies” se han hecho cargo de Astoria a principios de junio, y este año “Goonies Weekend”, que ocurre del 5 al 8 de junio, se anuncia como “la fiesta del 40 cumpleaños”.

David Reid, director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Área de Astoria-Warrenton, Dijo el turismo de “matones” es importante para la comunidad.

Si bien no puede especificar cuánto dinero “Goonies” Turismo aporta a la comunidad, dijo Reid, “Turismo cinematográfico es grande para nosotros “, porque además de” The Goonies “, otras películas filmadas en Astoria y la costa norte, como” Kindergarten Cop “,” Free Willy “y” Short Circuit “, también atraen ventiladores.

“The Goonies” es “rey”, dijo Reid. “Es el fenómeno más grande”. Mientras que los eventos de “Goonies Weekend” ocurren anualmente, los aniversarios de “Goonies”, como las celebraciones del 25 y el 30 aniversario, “pueden traer de 10,000 a 12,000 personas a la ciudad, de todo el mundo”.

La atención que “The Goonies” ha traído a Astoria es “increíble”, dijo Reid. “Diría que, en nuestro centro de visitantes, probablemente 1 de cada 5 personas están aquí específicamente para ‘The Goonies’, o tienen que ver las ubicaciones de ‘The Goonies’ mientras están aquí”.

Mac Burns es director ejecutivo de La Sociedad Histórica del Condado de Clatsop, que opera el Museo de la Casa Flavel, el Museo del Patrimonio, el Museo de Bomberos de Uppertown, y El Museo del Cine de Oregón.

Burns dijo que la tradición de las celebraciones de fin de semana de “matones” tiene raíces en el vigésimo aniversario de la película.

“Un grupo de fanáticos en línea estaba hablando entre ellos y dijo:” ¿No sería genial si nos reuniéramos en Astoria y nos conociéramos en persona, y lo hacemos el día en que se lanzó la película? ” “Burns dijo. “Y se pusieron en contacto con la Cámara de Comercio y dijeron: ‘Oye, hay alrededor de 75 de nosotros. ¿Qué está haciendo la ciudad para celebrar?’ Y de repente, comenzamos a celebrar ‘los aniversarios de los Goonies.

Finalmente, la Cámara de Comercio asumió un papel secundario en los eventos de “fin de semana de Goonies”, y “el Museo de la Cine de Oregón dijo que tomaremos la iniciativa en esto”, dijo Burns. “Pero sigue siendo una cosa de la comunidad. Queremos muchos socios y muchas personas para encontrar una manera de involucrarse. Es una especie de vacaciones aquí”.

El Museo del Cine de Oregón puede sonar grandioso, pero como cualquiera que haya visitado sabe, es un pequeño espacio alojado en la antigua cárcel del condado de Clatsop, que operó desde 1914 hasta 1976, y se puede ver temprano en “The Goonies”, como los villanos de la película, la familia Fratelli, escenario de un jailbreak.

El museo presenta elementos de películas hechas por Oregon, especialmente “The Goonies”, y también incluye un “set caliente” interactivo, en el que los visitantes pueden hacer su propia película.

Los ingresos de los eventos de “Goonies Weekend” apoyarán un proyecto de expansión propuesto para el Museo de Cine de Oregón.

“Estamos en medio de una campaña capital para expandir el museo del cine”, dijo Burns. El antiguo espacio de la cárcel es de 800 pies cuadrados y “Lo hemos superado claramente. Tenemos propiedades justo al otro lado de la calle y estamos tratando de recaudar $ 10 millones”.

Cuando se abrió el Museo del Cine, recordó Burns, muchas personas involucradas se preguntaron si “The Goonies” seguirían siendo un empate. “Encontramos que es multigeneracional”, dijo Burns. “Tenemos mucha gente de 60 y 70 años que dicen: ‘Oye, tuve que alquilar esta película para mis hijos una y otra vez, y ahora mi hijo la comparte con mi nieto’. Creo que es una película icónica que siempre tendrá seguidores ”.

Burns cree que la película tiene un atractivo duradero en parte debido al hecho de que “los niños ganan, los desvalidos ganan, y lo hacen sin la ayuda de ningún adulto. Y creo que eso es un poco mágico. Se trata de amigos que se sobrellenan el uno por el otro, y son una especie de los marginados, no los niños populares. Y eso habla de una gran población”.

Burns también ha notado que los fanáticos de la conexión personal se sienten con la película cuando mira las notas de “matones” que los visitantes del Museo del Cine dejan en pedazos de papel en una tabla de corcho, y cómo responden a personajes como Lawrence “Chunk” Cohen (Jeff Cohen) y Richard “Data” Wang (Ke Huy Quan).

“Cuando abrimos, iba a ser algo temporal”, dijo Burns sobre las notas de “Goonies”. Pero los visitantes dejaron notas con sentimientos como: “Era un niño gordo, y el trozo es una especie de héroe de la película, así que me identifiqué con eso”, y “Era el único niño asiático en mi escuela, y Data es una de las personas más importantes de la película”.

“Me di cuenta de que estábamos tocando un acorde”, dijo Burns, y la pantalla de notas permaneció en su lugar.

Las actividades de “Goonies Weekend” incluyen búsqueda de tesoros, concursos de disfraces, proyecciones de películas y más. Some events are already sold out, including a bus tour of filming locations, a visit to the porch of the house where “Goonies” characters Mikey (Sean Astin) and Brandon (Josh Brolin) lived with their family, a panel featuring “Goonies” cast and crew members (such as Corey Feldman, Kerri Green, and Robert Davi), and a panel discussing the restoration of the “Goonies” house, with guests including James Pearse Connelly, un diseñador de producción ganador del Emmy que dirigió un equipo que trabajó para llevar la casa a su condición original de “Goonies”.

Como Connelly le dijo a Oregonian/Oregonlive, “Reconozco que lo que estoy haciendo es restaurar un recuerdo” para las personas que aman la película. “Hay mucha presión para hacerlo bien”.

Connelly dijo que trabajar en la restauración abrió sus ojos a la devoción de los fanáticos por “The Goonies”.

“En realidad no sabía qué tan grande era, en realidad, hasta que hice esta casa”, dijo Connelly, y agregó que cuando estaba en el sitio, los fanáticos se acercarían a la casa “cada 15 minutos. Suben la colina, toman fotos en la parte delantera de la casa. Quiero decir, podrías poner tu reloj”.

La creciente popularidad del turismo de “Goonies” en Astoria ha llevado a cierta tensión entre los vecinos que viven cerca de la casa de “matones”, que no necesariamente dan la bienvenida a un flujo constante de visitantes.

“Es un desafío para la comunidad, porque es en un vecindario residencial que está estrechamente confinado y es difícil entrar y salir”, dijo Reid de la Cámara de Comercio. “Hace que los vecinos causen molestias. Entonces, tratamos de alentar a los fanáticos a no ir a la casa o verla desde la distancia”.

En 2023, el empresario Behman Zakeri, un fanático de los “Goonies”, compró la casa. Le dijo al Oregonian/Oregonlive que su principal motivación para comprar “este increíble hito era protegerla y compartirla”.

La celebración del 40 cumpleaños del “fin de semana de Goonies” ocurre del 5 al 8 de junio. Para obtener información sobre eventos y boletos, vaya a Gooniesweekend.com.

