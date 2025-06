Cómo lograron ese truco de avión salvaje ‘Misión: Imposible’

De las muchas acrobacias históricas de que Tom Cruise ha realizado más de ocho películas “Mission Impossible”: escalar el edificio más alto del mundo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en una motocicleta desde un acantilado noruego, recuperando un libro mayor robado de una centrifugía submarina que se parece a una de las piezas másqueadas de la serie en la serie de casi 30 años. tener Snoopy en los controles.

Y, sin embargo, muchos espectadores han surgido de la nueva entrega de la franquicia, “Misión: Imposible-El cálculo final”, asombrado por esa escena: una secuencia de 12 1/2 minutos en la que el agente especial aparentemente infatigable de Cruis otro Plano en el aire para pelear contra el villano sonriente de la película (Esai Morales), todo mientras lo golpean y batean por los elementos como un viento humano.

Si parece que Cruise está realmente volado de lado en el cielo, es porque lo era. La conocida inclinación del actor por realizar sus propias acrobacias significaba que la escena se filmó en gran medida como parece en la pantalla, menos la eliminación digital en la posproducción de ciertos elementos como arneses de seguridad y un piloto secundario.

La mayoría de los acrobacias de “misión”, dijo Christopher McQuarrie, quien dirigió las últimas cuatro películas de la serie, comienzan con encontrar o construir el vehículo adecuado para el trabajo. En este caso, era un Boeing Stearman, utilizado principalmente para entrenar a los pilotos de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, la producción compró múltiplos: dos rojos, dos amarillos: “Porque si solo tienes un avión y ese avión se rompe”, explicó, “toda la película se apaga”.

Según el coordinador de acrobacias y el director de la segunda unidad, Wade Eastwood, Cruise, de 62 años, entrenó durante meses en el suelo antes de que el concepto completo tomara el vuelo. “Tom ya es un piloto muy establecido y muy competente”, dijo Eastwood, “pero estar en el ala de un avión no es algo que la gente haga. Por lo tanto, lo atamos y sacamos grandes fanáticos y máquinas de viento, y tuvimos el apoyo solo para ver cuáles serían los efectos en el cuerpo, y fue absolutamente agotador. Quiero decir, estás luchando con la banda de resistencia más grande que has estado en tu vida”.

Las ubicaciones, varios puntos remotos en Sudáfrica, también tuvieron que calcularse minuciosamente tanto para condiciones y seguridad. “Si el cielo estaba demasiado claro, no podrías hacer acrobacias aéreas”, dijo McQuarrie. “Porque sin nubes, el avión no parece que se mueva en un espacio tridimensional. Necesitaba que la temperatura estuviera dentro de unos pocos grados para que obtuviera el elevador que necesitaba. Cuanto más caliente se vuelva, más delgada se obtiene el aire, por lo que el avión pierde su maniobra.

Para capturar todos los ángulos requerían más de 60 posiciones de cámara, y los aviones se volaron en una cantidad mínima de combustible para que fueran más maniobrables. Otra logística agravó los riesgos: las probabilidades de que la caída del crucero fuera “remota en extremo”, dijo McQuarrie. “El peligro más realista era los escombros del aeródromo que lo golpearon en el despegue. Si se recogiera una roca, golpearía a Tom como una bala. Y en el aire, a esa velocidad, un golpe de aves sería fatal. Así que nos preocupamos constantemente por las aves o las piezas del avión, las plataformas de la cámara, los pernos, cualquier cosa así”.

Además, dijo Eastwood, el G-Force “alternativamente drena la sangre en su cuerpo y te hace mucho más pesado que tú. Entonces, cuando ves a Tom ser golpeado al ala, esa es la fuerza G que lo atrae. Y luego va a cero gravedad en la parte superior, eso es cuando él está flotando. Parece que está actuando, que está en un grado, pero también está luchando contra el viento y luchando contra el que está flotando”.

¿Cómo respiraba exactamente el crucero sin una máscara de oxígeno mientras se aferraba al exterior de una aeronave que va a 170 mph, aproximadamente a 10,000 pies sobre el nivel del mar? “La respuesta es que no lo es”, dijo McQuarrie. “Las moléculas están tan dispersas en ese punto. He estado en el ala del avión y lo experimenté de primera mano, estás respirando, pero tu cuerpo no.

El viento y el ruido del motor también fueron un factor de complicación. “Desarrollamos nuestro propio lenguaje de señas”, dijo McQuarrie. “Solo quieres seguir comunicando para que Tom pueda conservar su energía”. Una cabeza de cabeza significaba que el crucero solo estaba descansando (y no, de hecho, inconsciente); Otro gesto significó problemas. “Básicamente, si tuviera que hablar sobre algo más de una vez, desarrolló una señal manual para ello”.

El conocimiento acumulado de trabajar en la serie durante más de una década, dijo McQuarrie, también ha criado su propio tipo de taquigrafía cinematográfica. “Probablemente podríamos hacerlo ahora en un tercio del tiempo. ¿Pero quién estaría lo suficientemente loco como para volver a disparar otra secuencia como esa?”