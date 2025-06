¿Qué se puso bien ‘el ensayo?

Los pilotos, los geeks de la aviación y los aficionados a la televisión de prestigio vieron (y se encogieron en) el final del domingo del “ensayo” de HBO, como el jardinero de Nathan, el comediante convertido en piloto 737-737, despegó en un avión por primera vez con los actores, no los pasajeros, esto es importante, en el tablero.

Fielder crea simulaciones elaboradas – “ensayos” – para resolver problemas y la temporada 2 centrada en la seguridad de la aviación. Específicamente en la comunicación piloto en cabinas. Después de analizar los datos del choque de avión, teoriza los desastres podrían haberse evitado si los pilotos, especialmente el piloto junior del capitán, transmitían mejor las preocupaciones.

Los seis episodios están intercalados con escenas de una réplica casi perfecta de una parte del aeropuerto de Houston, una falsa competencia de canto con los pilotos como jueces, y un jardinero vestido como un bebé Chesley “Sully” Sullenberger de “Miracle on the Hudson” mientras que es amamantado por un títere de la mamá gigante.

Entre el elenco de los personajes hay un piloto que dice que ha sido expulsado de innumerables aplicaciones de citas, un actor que tiene fantasías sexuales sobre Albert Einstein y una pareja que clonó su Yorkshire Terrier.

“Siempre he creído que si ensayas lo suficiente y lo suficientemente duro, no se dejará nada al azar”, dice Fielder durante un episodio.

Si todo esto suena confuso y absurdo, ese es parcialmente el punto.

“El ensayo” toma un tema profundamente serio en una temporada de comedia tambaleándose sobre lo profundamente inserioso. Para el final de la temporada, Fielder llevó la premisa aún más lejos, mostrando cómo durante varios años tomó clases de vuelo, y finalmente se certificó para volar un Boeing 737.

Gracias a una laguna de la Administración Federal de Aviación, despegó con un primer oficial de Gig Harbour y los actores de la cabina y aterrizó de manera segura en California. La ley federal lo permitió porque no volaba para una aerolínea o con los pasajeros que pagaban.

El programa desdibuja la línea entre lo real y lo que no es, y con una semana para digerir el final, esto es lo que los pilotos y los datos dicen que suceden a 30,000 pies en comparación con el programa.

El capitán y el primer oficial

En “The Rehearsal”, los actores retratan a los pilotos de los accidentes de avión reales utilizando un diálogo real hablado entre los dos antes del accidente. Cada escena muestra a un primer oficial preocupado por la decisión de un capitán y parecer miedo de hablar, y luego un accidente simulado antes de que Fielder salga por detrás de la falsa cabina, rodeada de llamas. En escenas posteriores, los pilotos actúan escenarios en los que el primer oficial toma el control, contra los deseos del capitán.

“El primer oficial nunca debería simplemente tomar los controles”, dijo Laura Einsetler, capitana de una aerolínea estadounidense importante que estuvo con sede en Seattle durante 13 años. “Nunca debería escalar hasta ese punto”.

En la cabina, el Capitán está a cargo, habiéndose sometido a capacitación adicional y cumplió con los requisitos que el primer oficial no tiene. Pero eso no significa necesariamente que estén más mayores para el primer oficial: el primer oficial puede tener más tiempo de vuelo con un avión específico o más años con una empresa, pero optó por no pasar por el entrenamiento para ser un capitán.

La dinámica cambia con cada vuelo, dijo Mary Kuehn, gerente del programa para el curso de actualización del instructor de vuelo en línea en el Instituto de Seguridad Aérea de los propietarios de aeronaves y la Asociación Aérea de la Asociación de Pilotos y ex primer oficial de una aerolínea regional.

“Todos reconocemos que tenemos diferentes experiencias y antecedentes, y los estamos trayendo a la mesa”, dijo Kuehn.

Kuehn dijo que nunca se sintió desanimada de hablar con un capitán. Sin embargo, ese no es el caso para todos. Un diario de documento de educación e investigación de aviación/aeroespacial, dirigido por Kimberly Perkins, una piloto y científico de investigación con sede en Seattle, descubrió que cuando los primeros oficiales no se sienten psicológicamente seguros en la cubierta de vuelo, tienen tres veces menos probabilidades de hablar sobre preocupaciones, admitir errores o pedir ayuda.

Pilotos en la cabina

No hay espacio en la cabina para los sentimientos, dice Einsetler, y esa es una de las razones por las que el historial de seguridad para la aviación comercial es muy bueno. La compartimentación es clave.

“No podemos estar en nuestra cabeza sobre algo que sucedió en casa y luego hacer un viaje de cuatro días, y distraerse con algunos sentimientos que tenemos”, dijo.

Aunque Fielder crea escenarios en los que los pilotos hablan sobre sus vidas mientras vuelan, Einsetler dijo que eso puede conducir a distracciones inseguras, alejándose de centrarse en la tarea en cuestión: volar el avión.

Tampoco hay espacio para el ego o el conflicto. En 2022, un piloto y primer oficial de Alaska Airlines tuvo un “desacuerdo profesional”, lo que obligó al avión a dar la vuelta al Tarmac del Aeropuerto Internacional Dulles y retrasando el vuelo a San Francisco.

En una declaración a CNN en respuesta a “el ensayo”, la FAA dijo que requiere que todas las tripulantes de la aerolínea y los despachadores completen la capacitación en gestión de recursos de la tripulación y disputaron los hallazgos del fildeador sobre accidentes aéreos.

“Eso es tonto. Son tontos”, dijo Fielder sobre la FAA durante la entrevista de CNN, con un sombrero 737. El sombrero Boeing de Fielder o su cordón Boeing usado durante su vuelo pueden aumentar su seriedad sobre ser piloto, aunque ambos se pueden comprar en la tienda Boeing, por $ 19 y $ 5, respectivamente.

Pilotos fuera de la cabina

En “The Rehearsal”, Fielder trabaja con un joven piloto llamado Moody, que está preocupado por su novia de Starbucks Barista. Él crea un escenario elaborado que involucra una recreación del aeropuerto de Houston, hasta el Panda Express que frecuenta malhumorado antes de los vuelos y los muebles en el salón de pilotos. Fielder se sorprende al saber que los pilotos no interactúan mucho antes de encontrarse en la cabina.

Hay una razón para esto, dijo Einsetler, quien aparece brevemente en un episodio de “El ensayo”. Ella mencionó su propio escenario que le gustaría que todos imaginaran: estás sentado al lado de un compañero de trabajo en un cubículo durante 12 horas seguidas, escuchando un podcast donde no puedes perderte una palabra de lo que se dice. Ahora haz eso durante cuatro días seguidos, y también durante toda la noche.

“Ahora imagina cuando estás en cualquier lugar, tratando de obtener una ensalada o café, lo último que quieres hacer es escuchar y hablar”, dijo. “Todos ustedes están escuchados y hablados”.

Más sencillo: los pilotos están escuchando el control del tráfico aéreo para el clima, otros aviones o su señal de llamadas, hablando entre ellos y auxiliares y pasajeros, con 50 cosas en mente mientras volaba un avión yendo 550 mph.

“Cuando estamos en el aeropuerto y nos vemos que no nos vemos especialmente amigables o sociales, eso es lo que está sucediendo en nuestra mente”, dijo. “Estamos saturados de tareas. Solo queremos una soledad tranquila para recargar nuestras baterías”.

Otro escenario trajo a varios pilotos reales en uniformes que bebían juntos en un bar falso en el Fake Houston Airport. Esto nunca sucedería: la FAA y las aerolíneas tienen varias reglas que prohíben beber dentro de las ocho horas de un vuelo o beber mientras usan sus uniformes.

¿Alguien puede comprar un Boeing 737?

En el final, Fielder va a los cementerios de aviones para ver los 737 usados ​​disponibles para su compra. Se reúne con un trabajador de la Overly cuyo argumento de venta para un avión es que Fielder ni siquiera notará algunos de los botones que faltan en la cabina y que se sentiría seguro volando esto con su familia, si tuviera una familia.

Fielder finalmente fue con otro avión que pertenecía a una aerolínea de bajo costo.

Técnicamente, cualquiera puede comprar un jet, si tiene millones de dólares. Pero el equipo de producción de HBO es extra.