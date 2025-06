La Universidad de Seattle absorbe Cornish y anuncia cambios, contratando noticias

Después de 111 años en operación, el Corntle’s Cornual College of the Arts ya no es una escuela de arte independiente.

El lunes, la historia histórica se cerró oficialmente como una organización sin fines de lucro separada para formar parte de la Universidad de Seattle, la universidad privada más grande del oeste de Washington. Casi las tres cuartas partes de la facultad y el personal de Cornish han sido reconstruidos por la universidad.

Los administradores de la Universidad de Seattle y Cornish anunciaron en diciembre que las escuelas unirían fuerzas para ayudar a consolidar costosas operaciones de apoyo administrativo y estudiantil en medio de a contracción en el sector de la educación superior. Los líderes escolares exploraron una fusión, pero se establecieron esta primavera en una “contribución de activos”, que implica activos de transferencia de Cornualles, incluido su campus de la Unión de South Lake, más equipos, dotaciones, arte, el nombre de Cornish y su propiedad intelectual, y algunos pasivos (como la deuda y los costos operativos pendientes) a Seattle U.

Esa transacción ahora está completa, y Seattle U ha establecido oficialmente un nuevo Cornish College of the Arts en la Universidad de Seattle.

“Este es un día histórico para dos legendarias instituciones de Seattle”, dijo el presidente de la Universidad de Seattle, Eduardo Peñalver, en un comunicado. “La combinación de Cornish con la Universidad de Seattle conserva el legado de Cornualles para las generaciones futuras y transformará la educación artística en Seattle”.

Las clases para la universidad comenzarán en el otoño. Los equipos de instalaciones de la Universidad de Seattle y los oficiales de seguridad pública vestidos de rojo y negro ya han comenzado a operar en el campus de Cornish, dijo un portavoz de la universidad, y la nueva señalización aumentará en las próximas semanas.

Aunque el personal y la facultad de Cornualles enfrentaron incertidumbre sobre el futuro de sus posiciones en medio del proceso de adquisición, muchos ahora pueden respirar fácilmente: mientras que el profesorado y el personal de Cornualles fueron despedidos a fines de mayo, al final del año fiscal de la escuela, la mayoría se han vuelto a contratar, según lo planeado.

Scott K. McClellan, vicepresidente de asuntos universitarios de Seattle U, dijo que 92 de 125 personal de Cornualles y miembros de la facultad han sido contratados, incluido el ex rector de Cornualles Brian Harlan como decano del nuevo Cornish College.

En total, dijo un portavoz de Seattle U, 103 ex empleados de Cornualles se les ofreció puestos. De los 40 miembros de la facultad a tiempo completo, 36 recibieron ofertas para trabajar en el nuevo Cornish, 33 de los cuales aceptaron. Algunas ofertas aún están pendientes y algunos ex empleados optaron por retirarse o aceptar una oferta de indemnización. Diez empleados rechazaron ofertas.

La contratación para el profesorado adjunto y el personal adicional a tiempo parcial y de temporada ocurrirán durante el verano.

La inscripción de Cornish se ha mantenido en gran medida estable, la universidad dijo: De 375 estudiantes de Cornualles que no estaban programados para graduarse esta primavera, el 91% decidió continuar buscando su título en SU. Con más de 100 nuevos estudiantes matriculados Para el otoño, CCA está buscando una clase total de 430 a 450 estudiantes para su primer semestre como parte de SU.

“Hemos estado anticipando un chapuzón en la inscripción para estudiantes entrantes en el primer año”, dijo Harlan. “Afortunadamente, nuestra tasa de retención de estudiantes de primer año y nuestra tasa de persistencia para otros estudiantes continuos es más alta de lo habitual … esperamos tener un fuerte regreso el próximo año”.

Los estudiantes actuales de Seattle U Art, un portavoz declinado a compartir los números de inscripción a medida que el registro está en curso, continuará con su plan de estudios original por ahora, y habrá un servicio de transporte entre los dos campus este otoño.

Harlan dijo que actualmente no hay actualizaciones sobre la fusión de departamentos, pistas de tenencia o planes de estudio.

Otro gran cambio para los Redhawks: la escuela anunciado la semana pasada que se trasladará a un sistema semestre en el otoño de 2027, siguiendo los pasos de la Facultad de Derecho de Cornualles y Seattle U.

El material de los Archivos de Seattle Times se utilizó en este informe.

Esta cobertura está parcialmente suscrita por el MJ Murdock Charitable Trust. El financiador no juega ningún papel en la toma de decisiones editoriales y el Seattle Times mantiene el control editorial sobre esta y toda su cobertura.