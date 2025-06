Harrison Ford quiere el premio Operation Smile en honor a su amigo para inspirar a otros a dar más

Harrison Ford recibirá un premio por su filantropía el martes por la noche de la Operación Smile Global Surgery and Training sin fines de lucro. Pero la estrella de las franquicias cinematográficas de “Indiana Jones” y “Star Wars”, así como el “Capitán América: Brave New World” de este año, dice que toda la atención debería ir al homónimo del premio: el amigo de Ford, el difunto humanitario y el destacado cirujano plástico Dr. Randy Sherman.

Al igual que Ford, Sherman, director de la División de Cirugía Plástica Cedars-Sinai en Los Ángeles y un especialista en cirugía reconstructiva que desarrolló numerosos programas de entrenamiento, era un piloto ávido y se unieron cuando compartieron el mismo aeropuerto local. Sherman le dijo a Ford sobre su trabajo voluntario con la Operación Smile, que brinda cirugía de paladar hendido a niños en países donde el acceso a dichos servicios es limitado, y Angel Flight West, que proporciona transporte médico gratuito a los pacientes.

“Las cosas que contribuyó a mi vida y a la vida de mi familia están más allá de la imaginación más salvaje de cualquiera”, dijo Ford sobre Sherman, quien murió en 2023 cuando su avión experimentó una falla del motor y se estrelló en Nuevo México. “Era una persona muy importante para mí y, por cierto, para todas las personas con las que está asociado en la comunidad médica. Todos reconocen su servicio desinteresado”.

El Dr. Billy Magee, el director médico de la Operación Smile, calificó que fuera un placer honrar a ambos hombres, señalando que Sherman era un líder en el cuidado del paladar hendido y “una fuerza impulsora detrás del trabajo de Operation Smile para expandir el acceso a la atención quirúrgica más cercana a las casas de los pacientes, incluso en los rincones más remotos del mundo”.

“Este premio celebra el espíritu de compasión y dedicación de que tanto Harrison como el Dr. Sherman encarnan”, dijo Magee, quien recientemente anunció la Operación 100, que equipará a 100 equipos operativos de hendidura en 100 hospitales de todo el mundo. “No puedo pensar en un receptor más merecedor para llevar ese legado hacia adelante”.

Associated Press recientemente habló con Ford sobre recibir el Premio Visionary del Dr. Randy Sherman de Operation Smile y cómo espera que inspire a otros a dar lo que puedan. La entrevista fue editada por claridad y duración.

P: ¿Cómo conociste al Dr. Sherman?

R: Cuando el terremoto en Haití golpeó (en 2010), contacté a Randy y le pregunté si pensaba que había algo que pudiéramos hacer con un avión que tenía, que era particularmente adecuado para el tipo de trabajo realizado en estas circunstancias. Rápidamente organizó una misión con Operation Smile y nos conoció a mí y a mi piloto, que trabajaba para mí en ese momento, Terry Bender. Volamos mi caravana de Cessna a Miami y recogimos suministros y profesionales médicos (médicos, enfermeras, anestesiólogos, y volamos al Puerto Príncipe. Volamos misiones para traer suministros y personal médico a una comunidad llamada Hinche, en las tierras altas de Haití, una ciudad que no tenía aeropuerto pero que tenía un campo en el que pudimos aterrizar el avión. Estuvimos allí durante aproximadamente una semana, yendo y viniendo cada día a Hinche para traer suministros.

P: ¿Qué te hizo querer ser parte de eso: una misión peligrosa en circunstancias difíciles?

R: Bueno, no consideré que fuera peligroso. Consideré que era una oportunidad para poder usar algo que tenía que necesitaba. El problema en Haití era que cuando las personas resultaron heridas en el entorno urbano, no había recursos para tratarlos. Luego fueron transportados a la comunidad en la que crecieron … Era un (improperio) en Puerto Príncipe cuando llegamos allí. Nadie sabía lo que estaba pasando. Pero sabíamos que había un hospital en Hinche que contaba con dos médicos cubanos y no tenían suministros, ni anestésicos. Y debido a la demora en los activos que les alcanzaron, había muchas personas que sufrían amputaciones y otros problemas médicos muy significativos.

P: ¿Cómo fue ver la filantropía en acción en ese momento? Es un ejemplo de algo que el gobierno no va a manejar. Si la organización sin fines de lucro no lo hace, no se hace.

R: Los pilotos son buenos ciudadanos. Están involucrados. Realmente son conscientes en muchos, muchos casos de las contribuciones que pueden hacer con sus recursos y sus habilidades … esto no es todo altruismo. Queremos que las personas comprendan los valores positivos de la aviación general y lo que aportan a una comunidad. La libertad de volar en los Estados Unidos está inigualable en todo el mundo, a mi opinión. Y la preservación de esa libertad es realmente importante para mí y para los demás. Por lo tanto, queremos demostrar nuestra contribución positiva a la comunidad.

P: No hablas mucho de tu filantropía, especialmente lo que haces para combatir el cambio climático. ¿Sientes que debería llamar más atención?

R: Creo que llama la atención cuando necesita ser reconocido, no mi trabajo, sino los problemas de los que estoy hablando. He estado trabajando en conservación durante 35 años con una organización llamada Conservation International. Trabajamos internacionalmente, como su nombre indica. El único trabajo que hacemos aquí en los Estados Unidos es la recaudación de fondos. Y ahora estamos bajo una enorme amenaza con el surgimiento del nacionalismo y el aislacionismo y todos los (improperios) que estamos sufriendo.

P: ¿Eso hace que su trabajo sea aún más apremiante? ¿Especialmente con los recortes a USAID que previamente financiaron el trabajo ambiental?

A: Por supuesto. Sí. Los miembros del Partido Republicano y la administración habían estado entusiasmados con la importancia de financiar la conservación internacional. En los últimos 10 años, hemos tenido una contribución real y sustancial de los problemas que abordan y mitigan los problemas que han desaparecido repentinamente de nuestro diagrama de flujo moral. Simplemente (improperio) desapareció. Es una parodia. Es una tragedia.

P: ¿Conservation International hará algo diferente este año para compensar esos recortes?

R: Desafortunadamente, no podremos hacerlo porque no tenemos fondos adicionales para distribuir. No tenemos las estructuras de una comunidad científica que se ha establecido, nutrido y cultivado a lo largo de los años. Se han disuelto. No podemos hacerlo.

P: ¿Esperas que el premio Operation Smile y la atención que viene con él convencerán a algunas personas para que donen más?

A: Espero que sí. Espero que motive a algunas personas a reconocer que tendrán que crear nuevos mecanismos de financiación y apoyo. Pero también estamos rechazando la ciencia. Estamos en un punto de inflexión tan frágil aquí … Habrá momentos en los que todos nosotros seremos llamados a pensar en estas cosas nuevamente y hacer nuestros esfuerzos individuales para abordar el desequilibrio de la situación que ahora existe. Hay muchas personas molestas con estas cosas. ¿Pero nos uniremos en torno a estas cosas y nos convertiremos en una circunscripción política, un ejército moral?

