Qué saber sobre el tiroteo fatal del actor de ‘King of the Hill’ Jonathan Joss mientras las coprotagonistas rinden homenaje

HOUSTON (AP) – Lo que provocó el tiroteo fatal de Jonathan Joss, un actor de voz nativo americano mejor conocido por su trabajo en la animada serie de televisión “King of the Hill”, permaneció sin estar claro el martes.

Mientras que el esposo de Joss afirmó que la persona que mató al actor gritó “insultos homofóbicos violentos” antes de abrir fuego, la policía de San Antonio ha dicho que no han encontrado “ninguna evidencia que indique que el asesinato del Sr. Joss estaba relacionado con su orientación sexual”. La policía no respondió a múltiples correos electrónicos el martes en busca de información adicional sobre la causa del tiroteo.

Desde el asesinato de Joss, amigos, los actores Joss trabajaron y los fanáticos han honrado la memoria del actor con homenajes y buenos recuerdos.

Esto es lo que debe saber sobre Joss, su carrera y su tiroteo:

¿Quién era Joss?

Joss, de 59 años, creció en San Antonio y se graduó del programa de comunicaciones y teatro en la Universidad de Nuestra Lady of the Lake en 1990.

Joss era mejor conocido como The Voice of John Redcorn, un personaje nativo americano de la popular serie animada “King of the Hill”, que funcionó durante 13 temporadas de 1997 a 2008. Un reinicio del programa, en el que Joss ya había trabajado, comenzará en agosto.

Joss también tuvo un papel recurrente en el programa de televisión “Parks and Recreation”, interpretando al jefe Ken Hotate. Apareció en dos episodios de la serie “Tulsa King” en 2022.

¿Qué estaba pasando con Joss en los meses previos a su muerte?

La casa de la infancia de Joss, donde todavía vivía, se incendió en enero. Perdió todas sus pertenencias y sus tres perros fueron asesinados en el incendio. Se había establecido una cuenta de GoFundMe para ayudar a Joss y su esposo, Tristan Kern de Gonzales, a ponerse de pie.

“Es posible que hayamos perdido nuestra casa, pero no nuestra esperanza. Estamos avanzando con amor, humor y una pequeña grasa en el codo … y estamos increíblemente agradecidos por cada onza de apoyo”, dijo Joss en una publicación de Facebook del 14 de mayo en la que indicó que estaba en Los Ángeles buscando un nuevo hogar.

A finales de mayo, Joss regresó a Texas, y el sábado participó en una presentación de música en vivo en Austin, ubicada a unas 80 millas (130 kilómetros) al noreste de San Antonio.

¿Quién está acusado de disparar fatalmente a Joss?

La policía acusa a Joss y a su esposo acusado Sigfredo Ceja Álvarez, de 56 años, de confrontar a Joss y su esposo mientras revisaban su correo en la casa quemada el domingo por la noche.

En una declaración, De Gonzales alegó que cuando Ceja Álvarez abrió fuego, Joss sacó a su esposo fuera del camino y le salvó la vida.

Ceja Álvarez fue acusada de asesinato. Los registros judiciales indican que fue liberado el lunes con una fianza de $ 200,000.

El abogado de Ceja Alvarez, Alfonso Otero, no respondió de inmediato una llamada o un correo electrónico en busca de comentarios.

Robert Rios, un amigo de Joss, dijo a la estación de televisión KSAT que Joss y Ceja Álvarez eran vecinos y que los dos habían discutido durante años.

¿Cómo es recordado a Joss por amigos, actores?

El actor Chris Pratt, que trabajó con Joss en “Parques y Recreación”, recordó con cariño al actor en una historia de Instagram el lunes. Ambos actores también habían aparecido en el remake de 2016 de “The Magnificent Seven”.

“Maldita sea. RIP Jonathan. Siempre un tipo tan amable”, escribió Pratt. “Es triste ver. Oraciones. Abraza a tus seres queridos”.

En una publicación de Facebook, la Alma Mater de Joss, con sede en San Lady Lady of the Lake, lo llamó “un pionero en su campo. Su trabajo y defensa han dejado un impacto duradero, y su legado continuará inspirando”.

“Eras más que un personaje: eras un narrador de narradores, un soñador y una fuerza que nunca será olvidada”, escribió el comediante Roy Alex Gómez, amigo de Joss, en una publicación de Facebook.

