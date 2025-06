¿Dónde está la guitarra de Marty McFly? La búsqueda está en marcha para ‘Volver al futuro’ Prop 4 décadas después

NASHVILLE, Tenn.-Marty McFly agarró una guitarra en “Back to the Future” y se sacudió con la banda en un baile de la escuela secundaria de la década de 1950, ayudándolo a evitar parpadear de la existencia antes de viajar en el tiempo de regreso a la década de 1980.

La guitarra, en la vida real, no fue tan afortunada.

Los cineastas fueron a buscar el instrumento mientras hacían la secuela de 1989 de la película, pero incluso ahora, no se encuentra por ningún lado. Cuatro décadas después de que la película de gran éxito debutó, el creador de la guitarra ha lanzado una búsqueda del Cherry Red Gibson ES-345.

Gibson, con sede en Nashville, está pidiendo al público una ayuda para rastrearlo, ya que la película cumple 40 años y mientras la compañía produce un nuevo documental sobre la búsqueda y la película, “Lost to the Future”.

En un video de Gibson, con la canción principal de la película en el fondo, las estrellas “Back to the Future” como Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson y Harry Waters Jr. hacen una súplica cinematográfica. También hay una aparición sorpresa de Huey Lewis, cuya banda Huey Lewis y The News interpretaron la canción principal de la banda sonora, “The Power of Love”.

Lloyd, en la cadencia de Doc Brown, dice en el video que la guitarra ha sido “perdida en el futuro”.

“Está en algún lugar perdido en el continuo espacio-tiempo”, dice Fox, quien interpretó a McFly. “O está en el garaje de algún Teamster”.

En la película, McFly interviene para un miembro de la banda lesionado en el baile escolar de 1955 con el tema “Enchantment Under the Sea”, tocando la guitarra mientras los estudiantes bailan lentamente a “Earth Angel”. Luego lidera a Marvin Barry y los Starlighters en una interpretación de “Johnny B. Goode”, llamándolo un viejo donde viene, a pesar de que la canción de 1958 aún no existe para su audiencia.

Fox dijo que quería que McFly atravesara los estilos exclusivos de sus guitarristas favoritos: Jimi Hendrix detrás de la cabeza, el molino de viento de Pete Townshend y el Eddie Van Halen Hammer. Después de cavar y bailar con “Johnny B. Goode”, los estudiantes del baile caen en un silencio incómodo a medida que los riffs de McFly se vuelven cada vez más salvajes.

“Supongo que todavía no están listos para eso”, dice McFly. “Pero a tus hijos les encantará”.