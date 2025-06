Edmund White, un innovador autor gay, muere a los 85 años

NUEVA YORK (AP) – Edmund White, el innovador hombre de letras que documentó e imaginó la revolución gay a través del periodismo, ensayos, obras de teatro y novelas como “la propia historia de un niño” y “La hermosa habitación está vacía”, ha muerto. Tenía 85 años.

La muerte de White fue confirmada el miércoles por su agente, Bill Clegg, quien no proporcionó inmediatamente detalles adicionales.

Junto con Larry Kramer, Armistead Maupin y otros, White estaba entre una generación de escritores homosexuales que en la década de 1970 se convirtieron en Bards para una comunidad que ya no teme declarar su existencia. Estuvo presente en las redadas de Stonewall de 1969, cuando los arrestos en un club en Greenwich Village condujeron al nacimiento del movimiento gay moderno, y durante décadas fue un participante y observador a través de la tragedia del SIDA, el avance de los derechos y la cultura homosexuales y la reacción de los últimos años.

Residente de Nueva York y París durante gran parte de su vida adulta, fue novelista, periodista, biógrafo, dramaturgo, activista, maestro y memorias. “A Boy’s Own Story” fue una novela clásica de la mayoría de edad que demostró el atractivo comercial de la literatura gay. Escribió una biografía premiada del dramaturgo Jean Genet y libros sobre Marcel Proust y Arthur Rimbaud. Fue profesor de escritura creativa en la Universidad de Princeton, donde los colegas incluyeron a Toni Morrison y su amiga cercana, Joyce Carol Oates. Fue un lector enciclopédico que absorbió la literatura en todo el mundo mientras regresaba anualmente a favoritos como “Anna Karenina” de Tolstoy y “Nothing” de Henry Green.

“Entre los escritores homosexuales de su generación, Edmund White se ha convertido en el hombre de letras más versátil”, escribió el crítico cultural Morris Dickstein en el New York Times en 1995. “Un escritor cosmopolita con un profundo sentido de tradición, ha alcanzado la brecha entre las subculturas gay y un público literario más amplio”.

La edad del sida, y más allá

A principios de 1982, al igual que el público estaba aprendiendo sobre el SIDA, White estaba entre los fundadores de la crisis de salud de los hombres gay, que abogaba por la prevención y la educación del SIDA. El autor aprendería que era VIH positivo en 1985, y recordaría a amigos temerosos de ser besados ​​por él, incluso en la mejilla, y los padres que no querían que tocara a sus bebés.

White sobrevivió, pero observó a innumerables compañeros y seres queridos sufrir muertes agonizantes. De los siete hombres homosexuales, incluido White, que formó el influyente grupo de escritura The Violet Quill, cuatro murieron por complicaciones por SIDA. Como White escribió en su novela elegíaca “The Farewell Symphony”, la historia siguió a un arco impactante: “oprimido en los años cincuenta, liberado en los años sesenta, exaltado en los años setenta y borrado en los años ochenta”.

Pero en la década de 1990 y después de que vivió para ver a las personas homosexuales otorgaron el derecho de casarse y servir en el ejército, ver libros con temas homosexuales que se enseñan en las escuelas y ver a los escritores homosexuales tan ampliamente publicados que ya no necesitaban escribir sobre vidas gay.

“Estamos en este período posterior a los homosexuales en el que puedes anunciar a todos que tú mismo eres gay, y puedes escribir libros en los que hay personajes homosexuales, pero no necesitas escribir exclusivamente sobre eso”, dijo en una entrevista de salón en 2009. “Tus personajes no necesitan habitar un ghetto más de lo que haces. Un escritor heterosexual puede escribir una novela gay y no preocuparte por eso y un novelista gay puede escribir sobre personas heterosexuales”. “.”.

En 2019, White recibió una Medalla Nacional del Premio al Libro para Lifetime Achievement, un honor previamente otorgado a Morrison y Philip Roth, entre otros.

“Pasar de los más malignos a un escritor altamente elogiado en medio siglo es sorprendente”, dijo White durante su discurso de aceptación.

Anhelos de la infancia

White nació en Cincinnati en 1940, pero la edad de 7 años se mudó con su madre al área de Chicago después de que sus padres se divorciaron. Su padre era un ingeniero civil “que reinó en silencio durante la cena mientras estudiaba su papel”. Su madre psicóloga “dada a las furias o ataques de llanto”. Atrapado en “el mundo cerrado, dinámico y resentido de la infancia”, a veces suicida, White era al mismo tiempo una “pequeña autodidact” feroz que buscaba escapar a través de las historias de otros, ya sea la “muerte en Venecia” de Thomas Mann o una biografía del bailarín Vaslav Nijinsky.

“Como joven adolescente, busqué desesperadamente que las cosas lean que pudieran excitarme o me aseguraran que no era el único, que podría confirmar mi identidad que estaba un poco apresurando”, escribió en el ensayo “Fuera del armario, en la estantería”, publicado en 1991.

Como escribió en “La propia historia de un niño”, sabía cuando era niño que se sentía atraído por los niños, pero durante años estaba convencido de que debía cambiar, por el deseo de complacer a su padre (a quien de otra manera despreciaba) y un deseo de ser “normal”. Incluso cuando escribió en secreto una novela “saliendo” mientras era adolescente, insistió en ver a un terapeuta y rogó que lo enviaran al internado. Uno de los episodios más divertidos y tristes de “A Boy’s Own Story” contó de un breve enamoramiento que tenía en una adolescente, terminada por una nota cortés y devastadora de rechazo.

“Durante los próximos meses me digo”, escribe White. “Me quedaba despierto toda la noche llorando y jugando discos y escribiendo sonetos a Helen. ¿Por qué estaba llorando?”

Tenía una imaginación giratoria y en el aire y Nueva York y París habían estado en sus sueños mucho antes de que viviera en cualquier lugar. Después de graduarse de la Universidad de Michigan, donde se especializó en chino, se mudó a Nueva York a principios de la década de 1960 y trabajó durante años como escritor para libros de la vida del tiempo y editor de The Saturday Review. Entrevistaría a Tennessee Williams y Truman Capote, entre otros, y, por algunas tareas, se unió al fotógrafo Robert Mapplethorpe.

Socialmente, conoció a Burroughs, Jasper Johns, Christopher Isherwood y John Ashbery. Recordó haber bebido espresso con un ambicioso cantante llamado Naomi Cohen, a quien el mundo pronto conocería como “Mama Cass” de las Mamas y Papas. Se peleó con Kramer, Gore Vidal y Susan Sontag, una defensora temprana que retiró una propaganda por “A Boy’s History” después de que la caricatura en la novela “Caracole”.

“En todos mis años de terapia, nunca llegué al fondo de mi impulso hacia la traición, especialmente hacia las personas que me habían ayudado y me hicieron amigo”, escribió más tarde.

Luchas tempranas, tiempos cambiantes

A lo largo de la década de 1960, estaba escribiendo novelas que fueron rechazadas o nunca terminadas. A última hora de la noche, “se vistería como hippie y saldría a los bares”. Una parada favorita era el muro de piedra, donde bajaba los tónicos de vodka e intentaría encontrar el descaro de pedirle a un hombre que había enamorado para bailar. Estaba en el vecindario la noche del 28 de junio de 1969, cuando la policía asaltó el muro de piedra y “All Hell se soltó”.

“Hasta ese momento, todos pensamos que la homosexualidad era un término médico”, escribió White, quien pronto se unió a las protestas. “De repente vimos que podríamos ser un grupo minoritario, con derechos, una cultura, una agenda”.

Antes de la década de 1970, pocas novelas sobre personajes abiertamente homosexuales existían más allá de “The City and the Pillar” de Vidal y “Giovanni’s Room” de James Baldwin. Según White, clásicos como el “almuerzo desnudo” de William Burroughs “habían” convertido la vida gay como exótica, marginal, incluso monstruosa “, según White. Pero el mundo estaba cambiando, y la publicación se estaba poniendo al día, liberando ficción de White, Kramer, Andrew Holleran y otros.

La novela debut de White, The Surreal y sugerente “Forgetting Elena”, se publicó en 1973. Colaboró ​​con Charles Silverstein en “The Joy of Gay Sex”, un seguimiento de la más vendida “La alegría del sexo” que se actualizó después del surgimiento del SIDA. En 1978, se lanzó su primera novela abiertamente gay, “Nocturnes for the King of Nápoles”, y siguió con la no ficción “estados de deseo”, su intento de mostrar “las variedades de la experiencia gay y también sugerir la enorme variedad de vida gay a las personas heterosexuales y homosexuales, para mostrar que las homosexuales no son solo los peluqueros, también son ingenieros petroleros y ganaderos y cocineros a corto plazo”.

Con “A Boy’s Own Story”, publicado en 1982, comenzó una trilogía autobiográfica que continuó con “The Beautiful Room Is Vacent” y “The Farewell Symphony”, algunas de las ficción sexualmente directa y explícita para aterrizar en estantes literarios. Los heterosexuales, escribió en “The Farewell Symphony”, podría “permitirse la elusividad”. Pero los gays, “fácilmente asustados”, no podían “arriesgarse a fingir rechazo”.

Sus otras obras incluyeron “Skinned Alive: Stories” y la novela “Una vida anterior”, en la que se convierte en un personaje ficticio y se imagina desde hace mucho tiempo después de su muerte. En 2009, publicó “City Boy”, una memoria de Nueva York en los años sesenta y setenta en las que contó sus amistades y rivalidades y dio los nombres reales de personajes ficticios de sus novelas anteriores. Otros libros recientes incluyeron las novelas “Jack Holmes & Su amigo” y “Our Young Man” y las memorias “Inside A Pearl: Mis años en París”.

“Desde una edad temprana tuve la idea de que escribir era la verdad”, dijo a The Guardian cuando se lanzó “Jack Holmes”. “Está en el registro. Todos pueden verlo. Tal vez se remonta a los orígenes sagrados de la literatura: el libro sagrado. No hay nada santo para mí, pero debería ser grave y debería ser totalmente transparente”.