Carta del Congreso obtenida por AP describe los drásticos recortes de empleo esperados en Voice of America

WASHINGTON (AP)-El designado de la administración Trump que supervisa la voz de Estados Unidos ha esbozado los recortes de empleo que reducirían el empleo en la organización de noticias estatal de más de 1,000 personas a 81.

La voz de América, que ha entregado noticias a países de todo el mundo durante la mayor parte de un siglo, ha estado en gran medida en silencio durante dos meses después de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Él cree que Voice of America, y organizaciones similares como Radio Free Europe/Radio Liberty, han informado con un sesgo liberal.

La mayoría de los empleados de VOA han estado en licencia administrativa desde mediados de marzo en medio de informes de que se presentaban avisos de despido.

Kari Lake, quien ha estado supervisando la Agencia de los Medios Globales de los Medios Globales de Trump, describió los cambios de empleo planificados en una carta el martes al senador estadounidense James Risch que fue obtenido por Associated Press. Lake dijo que Trump había dirigido a la agencia “a reducir el desempeño de sus funciones legales y el personal asociado a la presencia y la función mínima requerida por la ley”.

Algunos empleados de VOA están luchando por la supervivencia de la organización en la corte, y uno de ellos, el jefe de la Oficina de la Casa Blanca, Patsy Widakuswara, dijo el miércoles que era absurdo pensar que el personal podría ser cortado a los niveles que el lago está sugiriendo.

“No puede hacer que el personal este tamaño produzca contenido para una audiencia global de 360 ​​millones de semanales”, dijo Widakuswara. “Es cómico si no fuera tan trágico. No solo estamos perdiendo nuestros trabajos y periodismo, estamos abdicando nuestra voz e influencia en el mundo”.

En abril, un juez federal dictaminó que la administración cerró ilegalmente a VOA. Pero un panel de apelaciones luego dijo que un tribunal inferior no tenía la autoridad para ordenar que los empleados fueran devueltos al trabajo, manteniendo la agencia en el limbo.

En los documentos judiciales presentados la semana pasada, los abogados de Widakuswara y sus compañeros demandantes dijeron que la administración hizo un intento superficial de indicar que VOA estaba operativo al transmitir cinco minutos de contenido a tres provincias en Afganistán el 27 de mayo.

El edificio del área de Washington donde Voice of America ha estado operando se ha puesto a la venta, mientras que un contrato de arrendamiento ha sido cancelado para un nuevo edificio en el que la operación de noticias debía mudarse, dijeron los documentos judiciales.

La carta de Lake dice que la administración quiere mantener a 33 empleos supervisados ​​por su agencia que transmite noticias a Cuba, junto con dos puestos cada uno para proporcionar servicios a China y Afganistán y en Farsi, el idioma oficial de Irán.

Lake anunció el mes pasado que la red de noticias One Trump One America News había acordado proporcionar una alimentación de sus noticias a VOA y otros servicios estatales que se transmiten en otros países. No está claro si se han utilizado Aan Feeds.

___

Bauder informó desde Nueva York.