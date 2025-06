El líder de A-HA, Morten Harket, revela el diagnóstico de Parkinson

El líder de A-HA, Morten Harket, ha sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, reveló en un artículo publicado en el sitio web de la banda el miércoles.

El cantante de “Take On Me” le dijo al biógrafo Jan Omdahl que se sometió a un procedimiento para la estimulación cerebral profunda (DBS) en junio de 2024, dirigiéndose al lado izquierdo de su cerebro y uno similar en diciembre para la derecha.

Parkinson’s Hace que partes del cerebro se deterioren y afecten el control muscular, el equilibrio y el movimiento, así como la capacidad de pensamiento y la salud mental, según la Clínica Cleveland.

“El simple hecho de que, en los buenos días, Morten no muestra prácticamente ningún signo de muchos de los síntomas físicos más familiares de Parkinson, no significa que esté bien”, escribió Omdahl, quien escribió la biografía de la banda noruega de 2003, “The Rwing of Things”.

Omdahl relató el “esfuerzo las 24 horas de la 24 años para equilibrar la medicación, señales de los electrodos en su cerebro, sueño, azúcar en sangre y mentalidad de una manera que mantiene los síntomas y los efectos secundarios más o menos bajo control”, aunque “no siempre es exitoso”.

Harket dijo que no “ya espera poder lograr el control técnico completo” de su voz, incluso mientras trabaja en música inédita.

“La pregunta es si puedo expresarme con mi voz”, dijo a Omdahl. “Tal como están las cosas ahora, eso está fuera de discusión”.

Sin embargo, Harket les dijo a los fanáticos que no se preocupen y, en cambio, “gaste su energía y esfuerzo en abordar problemas reales, y sepa que me están cuidando”.

A-Ha, un trío de synth-pop cuyos miembros también incluyen a Magne Furuholmen y Paul Waaktaar-Savoy, es mejor conocido por sus éxitos de los años ochenta “Take on Me”, “Cry Wolf” y “The Sun Always Shines en la televisión”. La banda dividido en 2009 Pero se reunió brevemente en 2015.

El video musical de “Take On Me” llegó a mil millones de visitas a principios de 2020 y cruzó el umbral de 2 mil millones de visión en septiembre pasado.

