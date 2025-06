Juicio de pandillas jóvenes de larga duración para terminar sin condenas por asesinato

ATLANTA (AP)-Tres años después del rapero de Atlanta Young Thug y otros 27 otros fueron acusados ​​de cargos de pandillas y extorsión, seguidos de un largo juicio plagado de problemas, nadie será condenado por asesinato.

Cuando el fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, anunció la acusación en mayo de 2022, dijo que su oficina estaba tomando medidas enérgicas contra una violenta pandilla callejera responsable de múltiples asesinatos dirigidos por Young Thug, cuyo verdadero nombre es Jeffery Williams.

Pero Willis retiró el único cargo de asesinato restante el lunes después de que el demandado Faller McMullen se declaró culpable de un cargo menor de asalto agravado. El joven matón se fue a casa el 31 de octubre después de declararse culpable de cargos de pandillas, drogas y armas y permanece en libertad condicional.

Los fiscales alegaron que Young Thug y otros dos fundaron The Street Gang Young Slime Life, que se asoció con Bloods Street Gang, en 2012. El artista de 33 años tiene un sello discográfico llamado Young Stoner Life, que los fiscales alegaron que estaba vinculado a Young Slime Life.

Un juicio largo y controvertido

Los fiscales atrajeron a Ire por usar letras de canciones y publicaciones en las redes sociales en su caso. El abogado Doug Weinstein, quien representó al acusado Deamonte Kendrick, quien rapea bajo el nombre de Yak Gotti, dijo que los fiscales atacaron a los hombres que persiguieron la música como una salida de dificultades en áreas de Atlanta “privadas” económicamente e intentaron “recurrirlos, retenerlos de nuevo”.

“Lo que sea que hayan hecho en su juventud, y diría que la mayoría de ellos no hicieron nada, que los fiscales sean apuntados de esta manera es simplemente incorrecto”, dijo Weinstein. “Lo que sea que pienses de su música, la violencia, la letra misógina, esa no es una razón para perseguir a estos tipos”.

Weinstein continuó, y agregó: “La gente como mi cliente, el Sr. Kendrick, tuvo que ser encarcelado durante 2 1/2 años o más, en el caso de algunos de estos acusados, por un delito que no hicieron”.

Kendrick fue apuñalado en la cárcel. Fue uno de los dos acusados ​​que no hicieron acuerdos de culpabilidad, y el único despejado de todos los cargos, incluido un cargo de asesinato en la muerte a tiros de 2015 del miembro rival de la pandilla Donovan Thomas Jr., conocido como “gran nuez”.

En un comunicado a The Associated Press, el portavoz de Willis, Jeff Disantis, dijo que los “esfuerzos anti-gang” han arrojado “más de 400 condenas de pandilleros” desde que Willis se convirtió en fiscal de distrito, incluidas 19 personas en este caso. Esos esfuerzos fueron “clave” para hacer que el condado de Fulton sea “más seguro, sacando a los delincuentes peligrosos de las calles y enviar un mensaje de que la actividad de las pandillas no será tolerada en nuestra comunidad”, dijo.

Willis procesó el caso utilizando la amplia ley anti-racketeering de Georgia. Los críticos dicen que el uso de esa ley causó un juicio desordenado al atacar a docenas de personas con diferentes niveles de supuesta culpabilidad. La ley anti-Racketeering permite a los fiscales presentar pruebas que de otra manera no podrían permitirse, lo que algunos abogados defensores dicen que los fiscales presentan material irrelevante al jurado. A menudo también lleva a las personas que se detienen en la cárcel por múltiples razones.

“Hizo que todo fuera mucho más complicado y engorroso”, dijo Max Schardt, abogado defensor del acusado Shannon Stillwell.

No ‘jonrón’

Stillwell se encontraba entre los cinco codificados que fueron juzgados junto a Young Thug a partir de noviembre de 2023.

Después de que Young Thug y los demás se declararon culpables, Stillwell y Kendrick fueron los únicos que se arriesgaron con un jurado. Fueron declarados no culpables de extorsión, asesinato y cargos relacionados con pandillas en diciembre. Stillwell fue declarado solo culpable de posesión de armas. El veredicto se produjo casi dos años después de que comenzara la selección del jurado.

Otros nueve acusados, incluido el rapero Gunna, aceptaron acuerdos de culpabilidad antes de que comenzara el juicio. Los fiscales retiraron cargos contra un acusado después de ser declarado culpable de asesinato en un caso no relacionado. Doce acusados ​​se dividieron del juicio original, y los cargos contra seis de ellos fueron desestimados a principios de diciembre. Otro recientemente recibió un cargo de asesinato desestimado después de entrar en una declaración de Alford, lo que le permite mantener su inocencia al tiempo que reconoce que es lo mejor para su culpabilidad culpable.

McMullen, quien también fue acusado de asesinato en el asesinato de Thomas, presentó una declaración de Alford a un cargo de agresión menor menor y otro cargo de violar la ley anti-Racketeering. Un juez en este caso lo sentenció a 40 años, con 20 para ser atendidos en el confinamiento al mismo tiempo que la sentencia a la que ya está cumpliendo, y 20 suspendidos por el tiempo cumplido. Eso deja a un acusado restante acusado de disparar y herir a un oficial de policía de Atlanta en febrero de 2022 mientras está en libertad condicional. Se espera que su destino se determine pronto.

El abogado defensor de Atlanta, Andrew Fleischman, quien no estuvo involucrado en el caso, dijo que Willis podría haber asegurado declaraciones culpables hace años sin un juicio largo y costoso si no hubiera usado la ley anti-Racketeering.

“Fue a un jonrón y no lo entendió”, dijo Fleischman.

___

Kramon es miembro del Cuerpo de Associated Press/Informe para America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a los periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas encubridos. Sigue a Kramon en X: @CharLottekramon.