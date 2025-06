El lanzamiento de Nintendo Switch 2 dibuja fanáticos ansiosos

TOKIO (AP)-Los clientes ansiosos se alinearon fuera de las tiendas de electrónica en Tokio con horas de anticipación para recopilar sus consolas de videojuegos Nintendo 2 de Nintendo 2 pre-ordenadas.

El muy esperado Switch 2, que se lanzará en todo el mundo el jueves, es una actualización a su predecesor de ocho años con nuevas características sociales destinadas a atraer a los jugadores a los juegos en línea. Nintendo cuenta con el Switch 2 para aumentar las ventas de flacidez.

En los Estados Unidos, un proceso de pedido anticipado caótico en abril dejó a algunos fanáticos frustrados después de que las consolas se agotaron rápidamente.

En Japón, las nuevas consolas se vendieron a través de un sistema de lotería competitivo que Nintendo dijo que obtuvo alrededor de 2.2 millones de solicitudes.

Fuera del sorteo oficial, algunos minoristas ofrecieron sus propias loterías para pre-ordenar los dispositivos.

Koji Takahashi fue uno de los que se perdieron el sorteo oficial, pero fue seleccionado en la segunda ronda de una lotería en poder de un importante minorista de electrónica en Japón.

Fue el primero en la fila esperando fuera de la tienda, llegando cuatro horas antes de su apertura. Esperaba asegurar un suministro limitado de accesorios de Nintendo para comprar junto con su Switch 2 pre-ordenado.

“Lo siento mucho por aquellos que no tuvieron éxito en la lotería. ¡Pero también me costó mucho llegar tan lejos, así que espero que me perdonen!” Dijo Takahashi.

La nueva consola viene con una pantalla de resolución cada vez mayor que su predecesor, con una potencia de procesamiento mejorada, que ofrece gráficos más suaves y vívidos.

Nintendo ha dicho que espera vender 15 millones de consolas Switch 2 para el año fiscal hasta marzo de 2026.

La compañía ha prometido lanzar un software atractivo para el Switch 2 a finales de este año, incluidos los juegos “The Legend of Zelda”, un título de Pokémon y un juego de Kirby, así como ofertas de compañías de software externas.

Nintendo está aprovechando el lanzamiento con la apertura de una tienda en San Francisco y el Súper Nintendo World Amusement Facility en Orlando, Florida, ambos programados para este mes.

El despliegue del Switch 2 llega en un momento incierto para gran parte de la industria del juego debido a las nuevas tarifas implementadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En los EE. UU., El precio de lanzamiento de línea de base del Switch 2 es de $ 449.99, significativamente más alto que el precio de $ 299 original de Switch.

Los pedidos anticipados de EE. UU. Para el Switch 2 se retrasaron durante varias semanas para que la compañía pudiera evaluar el impacto potencial de las tarifas.