‘Murderland’ conecta los puntos entre los asesinos en serie del noroeste del Pacífico

¿Por qué el noroeste del Pacífico tiene tantos asesinos en serie?

En su último libro, “Murderland: Crime and Bloodlust en la época de los asesinos en serie” (el 10 de junio de Penguin Press), la autora de Mercer Island, Caroline Fraser, conecta los puntos contaminados entre Ted Bundy, Gary Ridgway, y un número inquietante de otros asesinos criados en esta región.

El libro incandescente afilado cuenta una historia apasionante y poco convencional de errores del crimen y industrial, incluido un legado tóxico de plomo y arsénico de una fundición de Tacoma que puede haber contribuido a los monstruosos asesinatos.

La autora ganadora del Premio Pulitzer habló con The Seattle Times sobre algunos villanos sorprendentes, evitando el voyeurismo del crimen verdadero, y lo que Laura Ingalls Wilder, el tema de su libro anterior “Prairie Fires”, tenía en común con Ted Bundy. Esta conversación ha sido editada por longitud y claridad.

Pasaste de uno de los sujetos más queridos en tu último libro a quizás los más odiados.

De hecho, creo que hay algunas similitudes, de una manera extraña, con “incendios de praderas”. En ese libro, estoy tomando una figura, Laura Ingalls Wilder, que se había vuelto tan querida que se había convertido en una especie de mito, una leyenda, y todos los bordes ásperos fueron eliminados de lo que la gente sabía de ella. En mi opinión, la verdadera historia era mucho más compleja e interesante e incluso oscura de alguna manera.

Eso es lo que me atrajo, en parte, a ella, y luego tomar algunas de las (“” asesinato “) historias, particularmente sobre Ted Bundy, otra figura que ha sido interminablemente mitologizada y glamorosa y convertida en alguien casi ficticio, una mítica figura de Boogeyman. … Pensé, este personaje es tan familiar, ¿qué pasa si echamos un vistazo a quién era realmente y lo puso en un contexto histórico?

¿Alguien ha trazado la línea entre la contaminación y los asesinos en serie tan directamente como usted aquí?

Ha habido documentos sobre la psicopatía y la exposición al plomo, (pero) no han identificado ninguna persona. Yo fui quien entró en este estado de ánimo especulador para contar la historia, en parte porque ahora tenemos mucha información, gracias al Departamento de Ecología del Estado de Washington, sobre dónde estaba el plomo en Tacoma. Puede buscar en sus mapas y ver, oh, esta dirección donde Bundy vivió tenía esta cantidad de plomo y arsénico. Y de la misma manera con Charles Manson, que estaba en la isla de McNeil, y Gary Ridgway, y eso, para mí, fue muy tentador.

Nunca podemos decir con certeza que cualquier persona cuyas historias que estoy contando hicieron lo que hicieron solo por el plomo. Y probablemente no fue solo por el plomo, probablemente fue una gran cantidad de cosas, y doy una lista sobre algunos de los otros problemas: abuso físico, abuso sexual, dieta deficiente, etc., todos los cuales han sido examinados por los investigadores del FBI y los médicos. Hay muchas especulaciones en este libro, y es por eso que conté la historia como lo hice, como una especie de narrativa subjetiva que incluía algunas memorias.

El libro cubre algunas decisiones irresponsables tomadas por agencias gubernamentales y personas en el poder, incluido el diseño peligroso del puente flotante original del lago Washington. ¿Qué te hizo querer incluir eso en el libro?

Sentí que era casi otro personaje en la historia, que era una parte de nuestras vidas. Y cuando comencé a escribir sobre este material, me di cuenta de que no era solo yo quien le tenía miedo … parecía parte y parcela de esos problemas de ingeniería que se infligieron a la población sin que nadie se preocupara realmente por eso. El Departamento de Transporte puede ser maravilloso hoy, no sé nada sobre los tipos actuales, pero en el pasado, realmente tomaron algunas decisiones cuestionables, y la gente tuvo que vivir con ellos, o en algunos casos, no vivir.

No estoy seguro de que los asesinos en serie sean incluso las peores personas de este libro.

Cuando llegué a todo el tema de plomo y la chaqueta y tacoma y de dónde vino eso; y la familia Guggenheim, y la historia de las fundiciones en Occidente; Las personas que dirigían las fundiciones que mentían a todos sobre lo que estaban haciendo, que continuaron liberando cantidades incontables y horribles de plomo y arsénico en el aire … Quiero decir, miras a estas personas y piensas que estas personas también son malvadas.

¿Cómo describe esos crímenes sin descender al voyeurismo de muchos libros de crímenes verdaderos?

Necesitaba y quería ser muy objetivo y no participar en ningún tipo de comentario de color al respecto. Solo quería explicar específicamente lo que sucedió, lo que hicieron estos tipos, y sentí que eso ayudó a ponerlos en el contexto correcto, observando su comportamiento, no de la calidad sensacional, sino para llevarlo a un nivel de hecho. También sentí que ponerlos en el contexto histórico para que pudieras verlos en una línea de tiempo, ver la historia detrás de lo que estaban haciendo, era realmente importante y los sacó de la verdadera narrativa del crimen que pone a cada uno de estos asesinos en una especie de silo.

Había ciertas cosas, todas son horribles, y no me gustaría compararlas de esa manera, pero obviamente, hay ciertas instancias de cosas que se les hicieron a los niños que son realmente difíciles de contemplar, y sentí que era importante incluir algunas de esas. Pero, de hecho, hubo muchos de estos asesinos en ese momento que terminé teniendo que sacar a algunos de ellos, porque había demasiados, y fue casi abrumador.

El libro me recordó que tal vez los viejos tiempos en realidad no eran tan buenos como la gente recuerda.

La década de 1970 fue un momento realmente extraño, creo que es extraño de lo que la gente puede recordar. La gente habla sobre el crimen como si estuviera en su peor momento en este momento, pero de hecho, fue en su peor momento entre finales de los años 60, 1970, 1980 y principios de los 90. Ciertamente hubo un aumento durante los años de Covid, y la gente estaba muy molesta por eso y con razón habló sobre lo que estaba causando eso, pero no estaban mirando hacia atrás lo suficientemente lejos como para ver que las cosas han sido mucho peores en este país.

¿Qué esperas que la gente salga del libro?

No creo que esté tratando de lograr algo específico de una manera de Erin Brockovich. Quiero decir, todo esto ya sucedió, por lo que es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Pero todos los días ahora, parece que lees sobre el plomo: plomo en las escuelas de Milwaukee, plomo en pasta de dientes, plomo en comida para bebés, plomo en arroz. Sigue siendo un problema grave de salud pública. Es algo con lo que creo que solo tenemos que lidiar, especialmente en este momento en este momento político, cuando todos esos controles, estudios y trabajos que se supone que remediará el plomo en nuestro entorno se retira o disminuye o cancela. Eso es algo en lo que espero que la gente piense.