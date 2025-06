Los fanáticos de Nintendo acuden en masa para cambiar 2, la clave para el futuro del empleador de WA

Después de ocho años y más de 150 millones de ventas de Nintendo Switch, el gigante de los videojuegos lanzó su consola de juego de seguimiento, The Switch 2, el jueves.

La demanda acumulada de Nintendo Switch 2 fue evidente el miércoles por la noche, como usuarios de las redes sociales Publicado Fotos y envasado Desde fuera de la única tienda Best Buy de Seattle, en el vecindario de Northgate de la ciudad.

Esa emoción es importante para el área de Seattle, y no solo para Mario Kart Junkies y Hyrule Heads. Nintendo, que emplea a unos 1,540 trabajadores en su sede de los Estados Unidos en Redmond según el Puget Sound Business Journaltiene mucho en montar en el éxito de la consola.

El negocio de Nintendo depende del éxito de sus empresas de juego de una manera que los competidores de la compañía no lo hacen. La división Xbox and Gaming de Microsoft representa una astilla de ingresos anuales, y la compañía detrás de PlayStation, Sony, es un conglomerado masivo.

Nintendo gana dinero a través de su propiedad intelectual como las franquicias de Mario y Zelda, pero las consolas exitosas son grandes impulsores para el negocio. Dos de los mayores aumentos de acciones que vio la compañía fueron los lanzamientos de Nintendo Wii en 2006 y el cambio original en 2017.

El dispositivo más nuevo de la compañía viene con un precio más considerable que las consolas de Nintendo anteriores en un momento en que los clientes estadounidenses están retirando del gasto. Nintendo también importa todas las consolas, lo que lo arroja a políticas arancelas de revés.

El Switch 2 se vende por $ 449.99, una subida empinada del $ 299 de la consola original. Un paquete de la consola con Mario Kart World lo lleva a casi $ 500. A pesar de la brecha de precios entre las generaciones de consolas, Nintendo espera que las ventas para el Switch 2 hasta el próximo marzo coincidan con los primeros 10 meses del original.

Más de un mes antes del lanzamiento, Nintendo permitió a las personas en los Estados Unidos reservar las consolas de juegos el 24 de abril. Associated Press lo describió como caótico y frustrante debido a la alta demanda. Algunos usuarios tenían retrasos mientras intentaban revisar, otros recibieron correos electrónicos de confirmación seguidos de avisos de pedido cancelados.

El presidente de Nintendo of America, Doug Bowser, sin relación con el némesis de Mario – dijo “CBS Mornings” El jueves, mientras los pedidos anticipados se agotaron rápidamente, algunos minoristas asignan consolas para que las personas recojan después del día del lanzamiento.

“Hemos estado encantados con la demanda que hemos visto hasta ahora”, dijo Bowser. Exigir que dijo que la compañía podrá reunirse durante la temporada de compras navideñas.

La nueva consola Switch se produce justo después de un año fiscal decepcionante para Nintendo que terminó en marzo. La compañía reportó $ 1.9 mil millones en ganancias para el año, un 43% menos que el año anterior.

Pero el lanzamiento de The Switch 2, que cuenta significativamente más caballos de juego y más características en línea que la consola de 8 años que reemplaza, promete un cambio rápido para la compañía.

Para el observador casual, el Switch 2 no se ve muy diferente del original. Quizás por una buena razón. El Switch fue revolucionario, ya que los usuarios podían controlarlo como un sistema de juego portátil o conectarlo a su televisor. Mezcló la doble línea de consolas anterior de Nintendo en un solo producto.

Durante una llamada de ganancias en mayo, el presidente de Nintendo, Shutaro Furukawa, dijo que la compañía espera vender 15 millones de consolas Switch 2 hasta finales de marzo de 2026.

Furukawa también dijo que la “situación arancelaria en los Estados Unidos o la posibilidad de una recesión no afectó” el pronóstico de ventas. El hardware para los productos enviados a América del Norte está hecho en Vietnam. El presidente Donald Trump colocó un arancel del 46% en las importaciones del país a principios de abril cuando anunció una política de aranceles radical, pero la mayoría de ellos se han detenido hasta julio.

Los aranceles de Trump al principio enviaron a Nintendo Scraming. Después del anuncio del “Día de Liberación” del 2 de abril, la compañía retrasó su fecha de pedido del 9 de abril para el Switch 2 para que pueda “evaluar el impacto potencial de las tarifas y las condiciones en evolución del mercado”.

Las políticas arancelas no afectaron el precio de la consola en el lanzamiento, Según Nintendo. Bowser le dijo a NPR A principios de abril, los aranceles no tuvieron impacto en los precios del Switch 2.

Pero la compañía dijo que los accesorios experimentarían ajustes de precios de anuncios anteriores, debido a las condiciones del mercado.

“Otros ajustes al precio de cualquier producto de Nintendo también son posibles en el futuro dependiendo de las condiciones del mercado”, dijo la compañía en un comunicado del 18 de abril.

Los jugadores también se alinearon fuera de Seattle. Associated Press reportó líneas fuera de los minoristas en Nueva York y Tokio, con personas que esperaban tener la suerte de obtener una consola después de perderse el pedido anticipado.

En Japón, las consolas se vendieron a través de un sistema de lotería competitivo que Nintendo dijo que obtuvo alrededor de 2.2 millones de solicitudes. Algunos minoristas importantes ofrecieron una segunda lotería para aquellos que se perdieron el oficial.

Koji Takahashi, quien se perdió la primera lotería, pero tuvo suerte en una no oficial, le dijo a la AP que se sintió “¡Lamento mucho por aquellos que no tuvieron éxito en la lotería. Pero también tuve dificultades para llegar tan lejos, ¡así que espero que me perdonen!”