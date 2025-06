Sean ‘Diddy’ Combs ‘ex novia reanuda el testimonio sobre sus intereses sexuales

NUEVA YORK (AP)-El reciente ex novia de Sean “Diddy” Combs regresó al stand de testigos el viernes en su juicio de tráfico sexual, después de testificar que la presionó en maratones sexuales alimentados con drogas similares a los descritos por otra ex novia, la cantante de R&B Casandra “Cassie” Ventura.

La mujer que usa el seudónimo “Jane” se encuentra entre varios testigos en el juicio, ahora al final de su cuarta semana, que acusan a los peines de violencia, incluido Cassie. Combs, de 55 años, se declaró inocente de administrar su imperio comercial como una empresa de extorsión que permitió y ocultó el abuso de las mujeres durante dos décadas. Si es declarado culpable, enfrenta 15 años de vida.

Los fiscales interrogaron a Jane sobre los sujetos sexuales desde el principio del viernes, comenzando con un viaje de 2023 a Las Vegas, donde Jane dijo que ella y Combs tenían una “noche de hotel” con un “artista”.

La fiscal asistente de US, Maurene Comey, preguntó si Combs alguna vez usó la palabra “monstruo”. Jane dijo que diría “Él quiere su monstruo”. Ella dijo que entendía que significar que “quería que fuera salvaje y sexual”.

Su descripción de las “noches de hotel” ha sido muy paralelo al testimonio anterior de Cassie sobre numerosos “monstruos” que tenía con las trabajadoras sexuales masculinas bajo la dirección de Combs.

Jane dijo durante su primer día de testimonio el jueves que le dijo repetidamente a Combs, en persona y por escrito, que no quería tener relaciones sexuales con otros hombres. Pero Combs, que le pagó el alquiler y controló otras partes de su vida, siguió presionándola y se sintió “obligada” a participar en las “noches de hotel”, dijo.

Jane dijo el jueves que conoció a Combs durante un “viaje de chicas” a Miami en 2020 y lo salió de 2021 a 2024. Dijo que comenzó como una relación amorosa y apasionada, pero pronto comenzó a compartir sus fantasías que la involucraban con otros hombres y juego de roles. Ella dijo que se arrepintió.

Después de mayo de 2021, dijo que el 90% de las veces tuvo relaciones sexuales durante su relación con los peines, fue con otros hombres mientras él observaba. Cuando se le preguntó si quería tener relaciones sexuales con otros hombres, Jane dijo suavemente: “No … solo Sean”.

Tanto Jane como Cassie han descrito tratar de apresurarse a los encuentros solo para terminar con ellos. Jane dijo que los encuentros a veces duraron más de 24 horas.

El juez ha tomado medidas para proteger el anonimato de Jane, incluidos los observadores de advertencia que no lo describan ni la dibujen de una manera que revelara su identidad. Associated Press no identifica a las personas que dicen que son víctimas de abuso sexual a menos que elijan hacer públicos sus nombres, como lo ha hecho Cassie.

El jueves, el juez Arun Subramanian amenazó con expulsar a los peines de la sala del tribunal si continuaba “asintiendo vigorosamente” a los jurados, diciéndole a los abogados que no debería haber intentos de él para tener una interacción con el jurado.

Collins informó desde Hartford, Connecticut.