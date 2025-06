Apelaciones de la corte de apelaciones AP una pérdida incremental en su intento de recuperar su acceso a los eventos de Trump

Profundizando profundamente en precedentes de libertad de expresión en la historia reciente de los Estados Unidos, un panel federal de apelaciones le entregó a Associated Press una pérdida incremental el viernes en su batalla continua con la administración Trump sobre el acceso de sus periodistas para cubrir los eventos presidenciales.

Por un margen de 2-1, los jueces en el Tribunal de Apelaciones de tres jueces de los Estados Unidos en Washington otorgaron a Trump una suspensión en la aplicación de una decisión de la cancha inferior de que la administración había castigado incorrectamente a la AP por el contenido de su discurso, en este caso no renombrar al Gulf de México a la pareja de Trump.

El acceso del medio de comunicación a los eventos en la Oficina Oval y Air Force One se redujo a partir de febrero después de que la AP dijo que continuaría refiriéndose al Golfo de México en su copia, al tiempo que señaló los deseos de Trump de que en cambio se renombrara el Golfo de América.

Durante décadas, un reportero y fotógrafo de la AP, un servicio de alambre de 179 años cuyo material se envía a miles de medios de comunicación en todo el mundo y llevó a cabo su propio sitio web, llegando a miles de millones de personas, había sido parte de una “piscina” que cubre a un presidente en lugares donde el espacio es limitado.

La decisión en sí estaba dirigida solo a si continuar la estadía. Pero la mayoría y las opiniones disidentes juntas totalizaron 55 páginas y profundizaron profundamente en precedentes de la Primera Enmienda y preguntas sobre si lugares como la Oficina Oval y Air Force One eran, en efecto, espacios privados.

Trump publicó sobre la decisión en la plataforma social de la verdad poco después de la decisión: “Gran victoria sobre AP hoy. Se negaron a declarar los hechos o la verdad en el Golfo de América. ¡Noticias falsas!” Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una de las acusados ​​en la demanda de la AP, publicó en X después de la decisión de que fue una “victoria!” y permitiría que más medios accedan al presidente más allá de los “medios de comunicación heredados”. Ella agregó: “Y por cierto, @AP, sigue siendo el Golfo de América”.

Patrick Maks, un portavoz de AP, dijo que “estamos decepcionados en las decisiones de la corte y estamos revisando nuestras opciones”. Una posibilidad es buscar una revisión acelerada del caso completo sobre sus méritos.

Presidente que se le dio una gran libertad por la mayoría judicial

Los jueces Gregory G. Katsas y Neomi Rao acordaron en la decisión del viernes con la afirmación de Trump de que depende del presidente decidir quién ingresa a espacios como la Oficina Oval, y puede tener en cuenta el punto de vista de los periodistas que permite. Eso está relacionado con la afirmación de AP de que la prohibición equivale a un principio legal conocido como “discriminación del punto de vista”.

“Si el presidente se sienta para una entrevista con (Fox News ‘) Laura Ingraham, no está obligado a hacer lo mismo con Rachel Maddow (de MSNBC)”, escribió Rao en la opinión. “La Primera Enmienda no controla la discreción del presidente al elegir con quién hablar o a quién proporcionar acceso especial”.

Al decidir sobre una estadía, los jueces consideraron la probabilidad de que el lado ganara el caso cuando se asumiera la apelación completa de Trump, probablemente no por unos meses. En esa situación, un panel diferente de jueces de la corte de apelaciones lo escuchará.

Katsas y Rao fueron nombrados para el Tribunal Federal por Trump en su primer mandato. La jueza Cornelia TL Pillard, quien disentó el viernes, fue nombrado por el ex presidente Barack Obama. Pillard escribió que no hay una base de principios para eximir a la Oficina Oval de un requisito de que un presidente no participe en la discriminación del punto de vista.

No hay nada que evite que el razonamiento de la mayoría se aplique al Cuerpo de Prensa en su conjunto, escribió. En ese caso, no es difícil ver a las futuras casas blancas republicanas que limitan la prensa que los cubre a personas como Fox News y demócratas a MSNBC, escribió.

“Más concretamente, si la Casa Blanca tuviera el privilegio de excluir a los periodistas basados ​​en el punto de vista, todos y cada uno de los miembros del Cuerpo de Prensa de la Casa Blanca dudarían en publicar cualquier cosa que una administración titular podría no gustarle”, escribió Pillard.

La irregularidad entre Trump y la prensa es de larga data

Desde el fallo original, la Casa Blanca ha instalado un sistema de rotación para acceder a pequeños eventos. Los fotógrafos de AP generalmente se incluyen, pero los reporteros de texto están permitidos con mucha menos frecuencia.

Un estudio a principios de este año mostró que Trump ha hablado con la prensa con más frecuencia en los primeros 100 días de su administración que cualquiera de sus predecesores a Ronald Reagan. Pero es mucho más probable que hable con un pequeño grupo de reporteros llamados a la Oficina Oval que en una conferencia formal o conferencia de prensa, a la que se han admitido periodistas AP.

A través de Leavitt, la Casa Blanca se ha abierto a muchos medios de comunicación más conservadores con una actitud amistosa hacia el presidente.

En su disidencia, Pillard rechazó la afirmación de la Casa Blanca y sus colegas de que el presidente sufre daños si los medios de comunicación no alineados con sus puntos de vista están permitidos en ciertos espacios restringidos para observar el gobierno. Sin embargo, la mayoría insistió en que el presidente, como jefe de la rama ejecutiva, tiene una amplia libertad en ese sentido.

Escribió Rao: “La Oficina Oval es la oficina del presidente, sobre la cual tiene el control y la discreción absoluta para excluir al público o miembros de la prensa”.

David Bauder escribe sobre medios para la AP. Síguelo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.