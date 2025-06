Cómo el innovador autor gay Edmund White allanó el camino para otros escritores

NUEVA YORK (AP)-Andrew Sean Greer, un novelista ganador del Premio Pulitzer, recuerda la primera vez que leyó Edmund White. Era el verano de 1989, comenzaba su segundo año en la Universidad de Brown y acababa de salir.

Habiendo aprendido que White estaría enseñando en Brown, encontró una copia de la célebre novela de la mayoría de edad de White, “A Boy’s Own Story”.

“Nunca había leído algo así, nadie lo había hecho, y lo que me sorprende a mirar hacia atrás es la falta de vergüenza o odio a sí mismo o miseria que imbuyó a tantas otras obras de ficción gay masculina de esa época”, dice Greer, cuyo “menos” ganó el Pulitzer para la ficción en 2018. “Yo, por supuesto, no sabía entonces que estaba leyendo una obra literaria verdaderamente importante. Todo lo que sabía que quería leer más.

“La lectura fue todo lo que teníamos en esos días: la experiencia privada y sin compartir que podría ayudarlo a explorar su vida privada”, dijo. “Ed inventó a muchos de nosotros”.

White, un pionero de la literatura gay contemporánea, murió esta semana a los 85 años. Dejó las obras tan amplias como “la propia historia de un niño” y “La hermosa habitación está vacía” y un regalo para innumerables escritores más jóvenes: validación de sus vidas, el descubrimiento de sí mismos a través de las historias de los demás.

Greer y otros autores hablan del trabajo de White como algo más que una influencia, pero como un rito de iniciación: “Cómo un hombre queer podría comenzar a cuestionar todas las suposiciones profundamente religiosas, profundamente religiosas y profundamente estadounidenses sobre el deseo, el amor y 2021.

Jones recuerda haber sido un adolescente en la década de 1980 cuando leyó “La historia de un niño”. Encontró el libro en una tienda en un vecindario gay en el pueblo de Greenwich de Manhattan, “el lugar más seguro para que una persona sea abiertamente queer en la ciudad de Nueva York”, dijo.

“Fue un momento aterrador para mí porque todas las noticias sobre hombres queer giraban en torno al SIDA y la muerte, y cómo la enfermedad era la venganza del Dios cristiano contra el ‘pecado de la homosexualidad'”, agregó Jones.

“Era la primera vez que me encontraba con cualquier literatura que confirmara que los hombres queer tenían una infancia; que mis propios deseos no eran, de hecho, algo de aberración, sino natural; y que cualquier sufrimiento y soledad que estaba experimentando no era una retribución divina, sino la intención de una fanatoria de fabricación humana que podría ser, si tuviera el vorteo y la comunidad, con la comunidad y la comunidad.

A partir de la década de 1970, White publicó más de 25 libros, incluidas novelas, memorias, obras de teatro, biografías y “La alegría del sexo gay”, una respuesta al éxito de ventas de la década de 1970 “La alegría del sexo”. Ocupó la rara estatura para un autor vivo de tener un premio con el nombre de él, el Premio Edmund White a la ficción debut, según lo presentado por el Triángulo editorial.

“White apoyó mucho a los escritores jóvenes, alentándolos a explorar y expandir visiones nuevas e individuales”, dijo Carol Rosenfeld, presidenta del Triángulo. El premio fue “una forma de honrar ese apoyo”.

Los ganadores como el premio fueron fundados, en 2006, han incluido “The Profets”, “Dahlia Season” de Myriam Gurba y “Jazz Moon” de Joe Okonkwo. A principios de este año, el premio fue otorgado a “Cinema Love” de Jiaming Tang, una historia de hombres homosexuales en la China rural.

Tang recordó haber leído “la propia historia de un niño” en sus 20 años, y dijo que tanto el libro como el blanco eran “puntos de contacto esenciales en mi mayoría de edad gay”.

“Él escribe con especificidad y humor íntimos, y ningún otro escritor ha capturado la emoción eléctrica y la soledad aplastante que experimentan los hombres homosexuales a medida que la mayoría de edad”, dijo Tang. “Es una figura imponente. No habría literatura gay en Estados Unidos sin Edmund White”.