Renée Elise Goldsberry habla nuevo álbum, si ‘Hamilton’ regresa es una opción y aspiraciones de ego

LOS ÁNGELES (AP) – Renée Elise Goldsberry está más inspirado por los artistas lo suficientemente audaces como para dar un salto profesional, incluso cuando no hay garantía de un aterrizaje seguro.

A lo largo de los años, Goldsberry pasó su famosa carrera rodeada de intrépidos aspirantes a riesgos. Ahora, el ganador de Tony y el Grammy, mejor conocido por su papel de la ruptura en el musical de Broadway “Hamilton”, está tomando un movimiento audaz. Está entrando en el centro de atención como solista: su álbum debut, “Who I Realm Am”, fue lanzado el viernes.

“Estoy rodeado de amigos que son realmente locos, valientes, ‘podría fallar miserablemente’ cosas”, dijo Goldsberry, cuyo papel como Angelica Schuyler en Hamilton le ganó un Tony en 2016 por la mejor actriz destacada en un musical. En ese mismo año, obtuvo un Grammy al mejor álbum de teatro musical.

“Saltan de los acantilados, comienzan a volar, podemos verlo y es tan inspirador que sacas un álbum”, dijo.

Goldsberry ha hecho sentir su presencia en otros proyectos de Broadway, incluidos “Rent” y “The Color Purple”. Ella ha tenido un trabajo destacado en “Girls5eva” y “The Good Wife” y estaba en el jabón diurno “One Life to Live”.

Con “Quién soy realmente”, Goldsberry está talando su propio camino musical. El álbum es un proyecto de 13 pistas lleno de vibraciones Soul, Funk, Blues and Gospel con una versión reinventada de su icónica canción “Hamilton” “Satisfied”, que originalmente fue escrita por Lin-Manuel Miranda.

En una entrevista reciente, Goldsberry habla con Associated Press sobre encontrar su identidad a través del álbum, ya sea que regrese a “Hamilton” es una opción y aspiraciones para un ego, un término para la persona rara que ha ganado un premio Emmy, Grammy, Oscar y Tony durante su carrera.

Esta entrevista ha sido editada por longitud y claridad.

___

AP: Escribiste 11 canciones en el álbum. Mientras creaba este proyecto, ¿qué descubriste más sobre ti?

Goldsberry: Necesito darme una licencia para ser más de una cosa. Creo que ese siempre ha sido el caso de la música grabada para mí. He estado escribiendo desde que era niño. El desafío para mí siempre ha sido sentir que tienes que ser extremadamente específico sobre una caja cuando eres un artista de grabación. Todo tiene que sonar como un estado de ánimo, un ambiente. Tuve que darme permiso para no tratar de encajar en una caja que existe, o incluso una caja específica. Me di licencia para expresarme de todas las formas en que sale naturalmente.

AP: Comenzaste el proceso del álbum en 2020. ¿Cuáles fueron tus pensamientos iniciales sobre la re-grabación “satisfecho”?

Goldsberry: Alguien me dijo: “Probablemente podrías obtener un contrato discográfico y hacer un álbum si vuelves a grabar ‘satisfecho'”. Dije “Absolutamente no”. Absolutamente no estoy haciendo eso. Ya existe. Es perfecto. El espectáculo es perfecto.

AP: ¿Qué cambió tu pensamiento?

Goldsberry: en el proceso de grabación de toda la música, alquilamos un estudio en Nashville. Es donde Dolly Parton registró “Jolene”. Sentió que toda esta historia estaba allí. Teníamos todos estos grandes músicos allí. Reservamos el estudio durante una o dos semanas y terminamos temprano, e iban a dejar que todos fueran a casa. Y pensé ‘bien podríamos grabar esta versión de’ satisfecho ‘que hago en mi concierto, porque estamos sentados aquí “. Y estos gatos son increíbles.

AP: Tu coprotagonista de “Girls5eva” Sara Bareilles escribió la canción “Smiling”. ¿Cómo se reunió con ella?

Goldsberry: Creo que ella es una de las mejores cantantes que jamás hayan existido y que haya existido. Tuve el privilegio de estar en un concierto con ella. Abrí para ella en el Hollywood Bowl hace un par de meses. Ella estaba haciendo algo nuevo. Amo a los artistas y soy uno de ellos en este momento. Pero amo a los artistas que hacen cosas nuevas que podrían no funcionar, valientemente. Ella había orquestado toda su música. Ella tuvo un gran espectáculo sinfónico orquestado. Toda la música que ella había escrito.

AP: ¿Qué pasó después?

Goldsberry: Pudimos verla saltar de un acantilado por primera vez. Fue una de las mejores cosas que he visto en mi vida. Podría comenzar a llorar ahora mismo. Fue tan genial. Es tan valiente. Estoy rodeado de personas así, y es muy inspirador. Todos están haciendo locuras. Todos. Leslie Odom Jr. decidió volver a “Hamilton”. Así es una locura.

AP: ¿Volverías alguna vez a “Hamilton”?

Goldsberry: Eso es lo que Leslie nos enseñó: nunca digas nunca.

AP: Estás a medio camino del estado de EGOT. ¿Es eso algo que sientes que es alcanzable?

Goldsberry: No voy a mentir, he pensado en diferentes formas en que podría deslizarme en la puerta trasera, ¿sabes a qué me refiero? Como si tuviera un documental llamado “Satisfied” (que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca el año pasado) sobre el viaje en mi vida cuando formaba parte de la compañía original de “Hamilton” y también trataba de criar a mi joven familia. Diéramos: “¿Qué canción original podemos poner en esta película para competir por deslizarse en la categoría de Oscar … es posible? Pero estoy menos interesado en los resultados de un viaje que el viaje en sí.