Los cielos nublados no pueden atenuar la alegría cuando miles llenan la capital de la nación para World Pride Parade

WASHINGTON (AP) – Los cielos grises y la llovizna dieron paso al sol, banderas multicolores y celebraciones mientras la capital de la nación celebró el Desfile del Orgullo Mundial el sábado.

Decenas de miles de personas participaron en desfiles y otras festividades, desafiando lo que los activistas dicen que es un asalto sin precedentes a la comunidad LGBTQ+ que desafía los derechos por los que muchos han luchado a lo largo de los años.

Una bandera del arco iris, la longitud de los tres campos de fútbol fluyó por las calles, transportados por 500 miembros del coro de hombres homosexuales de Washington, DC, para comenzar el desfile. Detrás de ellos, las personas agitaban banderas de orgullo y banderas que representan a las comunidades transgénero, asexuales y bisexuales de un autobús.

El cantante y compositor y actor Reneé Rapp se rió y voló besos desde la parte posterior de una camioneta cubierta de una bandera transgénero, mientras que Laverne Cox, una actriz transgénero y activista conocida por su papel en “Orange Is the New Black” de Netflix, saludó de un convertible abierto.

“El orgullo significa que nos cuidamos sin importar qué”, declaró a la multitud mientras el convertible se detuvo. “Sabemos cómo estar allí el uno para el otro”.

Muchos viajeros LGBTQ+ han expresado su preocupación o han decidido omitir el orgullo mundial debido a las ansiedades sobre la seguridad, las políticas fronterizas y un clima político hostil que dicen que escucha a otro momento. Pero eso no mantuvo alejados a los viajeros internacionales y a otros participantes, con grupos visibles desde Irán, Namibia, Kenia y Rusia.

A lo largo de la ruta del desfile, cientos se reunieron fuera de la Iglesia Cristiana de la Ciudad Nacional mientras las banderas y globos del arco iris alineaban sus pasos y columnas. Un niño con pintura facial de arco iris sopló burbujas en la base de los escalones, mientras que “I Wanna Dance With Somebodic” de Whitney Houston explotó de los altavoces “.

“DC ya es una de las ciudades más grandes del país para celebrar el orgullo”, dijo Cheo White, de 33 años, de Annapolis, Maryland, “pero todos estamos colectivamente más unidos y resultando más debido a lo que está sucediendo en la Casa Blanca”.

Muchos han dicho que la reunión ha adquirido un nuevo significado en medio de las políticas agresivas de la administración Trump contra las protecciones para los estadounidenses transgénero y los programas de diversidad, equidad e inclusión.

El compañero de White, Nick Kerver, de 26 años, que estaba visitando desde Toledo, Ohio, dijo que el orgullo “siempre ha sido una herramienta política”, pero que ha tenido más importancia este año en medio de amenazas crecientes para la comunidad LGBTQ+, especialmente los estadounidenses transgénero y no binarios “.

“Se siente más importante que nunca”, dijo Kerver mientras usaba un sombrero de arco iris, gafas de sol y una camiseta. “Pero también tenemos que involucrarnos en nuestras comunidades locales”.

David Begler, un hombre gay de 58 años de Filadelfia, expresó su decepción de que muchos viajeros internacionales se sintieron inseguros visitando DC para el orgullo mundial, pero dijo que aprecia su presencia en la ciudad durante este clima político.

“Es el momento perfecto para tener orgullo mundial en DC”, dijo Begler. “Lo necesitamos ahora mismo. Quiero que enviemos un mensaje a la Casa Blanca para centrarnos en elevarse entre sí en lugar de dividirse”.

Stay Deroux, de 36 años, generalmente planea una excursión de un día a DC Pride desde su casa en Fredericksburg, Virginia. Pero este año, ella y su esposa, Deenie Deroux, planearon un fin de semana completo. “” Este es un año realmente grande “, dijo Stay Deroux.” Ha habido mucha agitación. Por lo tanto, es sorprendente estar entre los aliados, entre las personas que aman porque hemos experimentado mucho odio a diario “.

Para el día, la idea de amenazas y oposición quedó en segundo plano a la celebración. Las calles estaban cerradas, pero llenas de carrozas, y las fiestas improvisadas estallaron con música y comida en las calles contiguas a la ruta del desfile.

Johnny Cervantes Jr., vestido con un traje negro y un sombrero de copa, se dirigió a una tribuna en una carroza temática de la iglesia para casarse con su compañero de 28 años, Freddie Lutz, propietario de Freddie’s Beach Bar and Restaurant en Arlington, Virginia.

Los eventos culminan mañana con una manifestación y protesta de marzo del domingo y una fiesta callejera gigante y un concierto que cubre un tramo de múltiples bloques de Pennsylvania Avenue.

“Este es el orgullo mundial en la mejor ciudad del mundo”, declaró el alcalde Muriel Bowser mientras caminaba del desfile de la mano con su hija, Miranda.

