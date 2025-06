El rapero iraní Tataloo una vez apoyó a un candidato presidencial de línea dura. Ahora se enfrenta a la ejecución

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP)-Los tatuajes que cubren la cara del rapero iraní Tataloo se destacan contra el uniforme de la prisión gris que ahora usa el jugador de 37 años mientras espera la ejecución, su propio ascenso y caída rastreando el caos de la última década de la política iraní.

Tataloo, cuyo nombre completo es Amir Hossein Maghsoudloo, enfrenta una sentencia de muerte después de ser condenado por cargos de “insultar a las santidades islámicas”. Está muy lejos de cuando una vez apoyó a un candidato presidencial iraní de línea dura.

La música de Tataloo se hizo popular entre la juventud de la República Islámica, ya que desafió la teocracia de Irán en un momento en que la oposición al gobierno del país estaba astillada y en gran medida sin líderes.

La letra del rapero se volvió cada vez más política después de la muerte de 2022 de Mahsa Amini y la posterior ola de protestas a nivel nacional. También apareció en videos musicales que criticaron a las autoridades.

“Cuando muestras tu cara en un video musical, estás diciendo: ‘Oye, estoy aquí, y no me importan tus restricciones'”, dijo Ali Hamedani, un ex periodista de la BBC que entrevistó al rapero en 2005. “Eso fue valiente”.

El mes pasado, la Corte Suprema iraní confirmó su sentencia de muerte.

“Este fallo ahora ha sido confirmado y está listo para la ejecución”, dijo el portavoz del poder judicial Asghar Jahangir a periodistas en una conferencia de prensa el mes pasado.

Los activistas han denunciado su inminente ejecución y expresaron su preocupación por su seguridad después de que, según los informes, intentó suicidarse en prisión.

De un video musical en un buque de guerra al exilio

Tataloo comenzó su carrera musical en 2003 como parte de un género subterráneo de música iraní que combina estilos occidentales de rap, ritmo y blues y rock con letras de farsi. Su primer álbum, lanzado en 2011, polarizó al público, aunque nunca tocó públicamente en Irán, donde su ministerio de cultura y orientación islámica controla todos los conciertos.

Tataloo apareció en un video musical de 2015 que respalda a la Guardia Revolucionaria Paramilitar de Irán y el programa nuclear de Teherán, que durante mucho tiempo ha sido atacado por Occidente por temor a que pueda permitir que la República Islámica desarrolle una bomba atómica. Si bien nunca discutió la motivación detrás de esto, parecía que el rapero esperaba ganar el favor de la teocracia o tal vez tener una prohibición de viajar contra él.

En el video de “Energy Hasteei” o “Energía nuclear”, Tataloo canta una balada de poder frente a los guardias que empuñan el rifle y luego a bordo de la fragata iraní Damavand en el Mar Caspio. El barco luego se hundió durante una tormenta en 2018.

“Este es nuestro derecho absoluto: tener un Golfo Pérsico armado”, cantó Tataloo.

Tataloo incluso emitió un respaldo para la aleta dura Ebrahim Raisi en 2017. Ese año, los dos se sentaron para una aparición televisada como parte de la fallida campaña presidencial de Raisi contra el relativo Moderado Hassan Rouhani. Raisi luego ganó la presidencia en 2021, pero fue asesinado en un accidente de helicóptero en 2024.

Fama en Turquía, prisión en Irán

En 2018, a Tataloo, que enfrentó problemas legales en Irán, se le permitió abandonar el país a Turquía, donde muchos cantantes y artistas perseguidos organizan conciertos lucrativos.

Tataloo organizó sesiones de video en vivo mientras saltó a la fama en las redes sociales, donde se hizo conocido por sus tatuajes que cubrían su rostro y su cuerpo. Entre ellos se encuentran una bandera iraní y una imagen de su madre al lado de una llave y corazón.

Instagram desactivó su cuenta en 2020 después de que pidió a las niñas menores de edad para que se uniera a su “equipo” por sexo. También reconoció tomar drogas.

“A pesar de ser un rapero controvertido, Tataloo tiene una base de fans en Irán, conocida como ‘tatalidades'”, dijo Holly Dagres, miembro principal del Instituto de Política del East de Washington. “A lo largo de los años, han inundado las redes sociales con mensajes de solidaridad para él e incluso han hecho campaña para el lanzamiento del rapero en el pasado cuando fue detenido por cargos separados”.

La música rebelde de Tataloo tocó la fibra sensible con jóvenes privados de sus derechos en Irán mientras luchaban por encontrar trabajo, casarse y comenzar su vida adulta. También desafió cada vez más a la teocracia de Irán en sus letras, particularmente después de la muerte de Amini después de su arresto por supuestamente no usar el hijab para el gusto de las autoridades.

Su colaboración “Enghelab Solh” – “Revolución de la paz” en Farsi – llamó al líder supremo de Irán, Ayatolá Ali Khamenei por su nombre.

“No queremos gases lacrimógenos, porque hay lágrimas en los ojos de todos”, rapeó.

Pero la música se detuvo para Tataloo a fines de 2023. Fue deportado de Turquía después de que su pasaporte había expirado, e inmediatamente fue detenido a su llegada a Irán.

La sentencia de muerte atrae protestas

El tribunal penal de Teherán inicialmente le dio a Tataloo una sentencia de cinco años por blasfemia. La Corte Suprema de Irán descartó la decisión y envió su caso a otro tribunal, lo que lo sentenció a muerte en enero. El rapero ya enfrentó diez años de prisión por una serie de condenas separadas, incluida la promoción de la prostitución y la corrupción moral.

“Tataloo tiene un riesgo grave de ejecución”, dijo en un comunicado Mahmood Amiry-Moghaddam, director del grupo de defensa Iran Human Rights. “La comunidad internacional, los artistas y el público deben actuar para detener su ejecución”.

Tataloo expresó anteriormente un remordimiento en un juicio.

“Ciertamente he cometido errores, y muchas de mis acciones fueron incorrectas”, dijo, según el periódico Jam-E Jam Daily de propiedad estatal. “Pido disculpas por los errores que cometí”.

Tataloo se casó mientras estaba en el corredor de la muerte, dijo su tío. El mes pasado, según los informes, Tataloo intentó suicidarse, pero sobrevivió.

Su sentencia de muerte llega en un momento políticamente tenso para Irán, ya que el país está “más aislado”, dijo Abbas Milani, un experto en Irán en la Universidad de Stanford.

La República Islámica está “tratando desesperadamente de ver si puede llegar a un acuerdo con los Estados Unidos en su programa nuclear y levantar las sanciones”, dijo. Dibujar la ira de los fanáticos de Tataloo es “un dolor de cabeza que no necesitan”, agregó.

___

Nota del editor: esta historia incluye la discusión del suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, el suicidio nacional y el salvavidas de crisis en los EE. UU. Está disponible llamando o enviando mensajes de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

___

Los escritores de Associated Press Jon Gambrell en Viena y Amir Vahdat en Teherán, Irán, contribuyeron a este informe.