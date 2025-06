Adrien Brody siente por las ratas

NUEVA YORK – “Estoy un poco aturdido”, dijo el actor Adrien Brody la semana pasada, la piel alrededor de sus ojos ligeramente arrugada, pero su mirada suave y presente. Había estado despierto desde las 5 de la mañana y había pasado la mayor parte del día agachado en el suelo en la Galería Eden en Manhattan, dando los toques finales en sus collages antes de la apertura de la próxima noche de su última exposición individual, “Made in America”.

Los pisos y las paredes estaban cubiertos de lienzos, cubiertos de viejos anuncios de periódicos, salpicaduras erráticas de graffiti y personajes de dibujos animados oscuro. Donald Duck, Mickey Mouse y Marilyn Monroe asistieron. Al igual que el Hamburglar y un soldado de juguete. En una esquina cercana había una pared de goma vacía, que pronto se cubrirá de fajos de chicle directamente de la boca de los asistentes en una “expresión de rebelión y descomposición” interactiva, según el texto de la pared.

Adrien Brody, el actor ganador del Oscar, también es Adrien Brody, el pintor apasionado, también es Adrien Brody, el artista de sonido de mezcla de Beats. Esos medios convergen en una colección de más de 30 obras. Acompañado de los paisajes sonoros de Brody, el programa presenta un gran arte de medios mixtos en lo que él llama una exhibición autobiográfica de la arenosa Nueva York de su juventud y la cultura de violencia e intolerancia hoy. Es un enfoque que se ha encontrado con alguna burla tanto en la prensa artística como en las redes sociales.

“Made in America”, a la vista hasta el 28 de junio, también incluye fotografías de y por su madre, la aclamada fotógrafa húngara Americana Sylvia Plachy, un modelo a seguir para Brody, que nunca fue formalmente entrenado en arte visual.

Ha pasado casi una década desde que Brody, de 52 años, mostró su trabajo públicamente, en Art Basel Miami. Entonces, ¿por qué ahora?

“Soy un actor desempleado en este momento”, dijo con media sonrisa.

Aunque es difícil imaginar a Brody como desempleado, especialmente cuando sus obras de arte se venden por seis cifras, esto no es falso. La última película que Broddy Shoot fue en 2023, “The Brutalist”, por la cual ganó el mejor actor Oscar este año, y nada definitivo está alineado a continuación.

“Sé que si no lo hago ahora, no lo haré por otro largo período de tiempo”, dijo sobre el programa. “Es una especie de esta vez dejarlo ir”.

Brody ha estado trabajando constantemente en sus collages durante la última década. En los períodos de barbecho, se extiende años cuando no estaba aterrizando los roles de actuación por los que anhelaba, se volvió hacia adentro y pintado.

El método en todos sus medios, dijo, es una combinación de capas (ya sea la incorporación de gestos de manos estudiados para su personaje en “el pianista” o los golpes adicionales para una pista grabada) y despegar hacia atrás (usando productos químicos para degradar la pintura para un trabajo visual; despojar a las pretensiones como un actor).

Brody, que acredita a su madre como su mayor inspiración artística, creció acompañando a Plachy en las expediciones fotográficas mientras narra la belleza y el caos de la ciudad en las tareas para la voz del pueblo, donde trabajó durante 30 años.

“Vino y vio el mundo”, dijo Plachy, de 82 años.

En su cuarto oscuro, instalados en su ático de hogar en Queens, se hablaban entre sí a través de la cortina mientras desarrollaba sus fotografías, moviendo las imágenes de la bandeja a la bandeja, girándolas en Dektol.

“Todavía me asocia con esos malos productos químicos”, dijo, riendo.

Su padre, Elliot Brody, también era pintor pero se centró en su carrera como maestro. Fue en las impresiones fotográficas descartadas de Plachy que Brody comenzó a pintar cuando era niño.

“Solía ​​ser el hijo de Sylvia Plachy”, dijo calurosamente. “¡Ahora soy la madre de Adrien Brody!”

Cuando era adolescente, Brody asistió a Fiorello H. Laguardia High School of Music & Art and Performing Arts for Drama, después de ser rechazado por artes visuales.

“Fue algo bueno, obviamente”, dijo. “Definitivamente sería un artista hambriento, lo más probable es que no tuviera una carrera como actor. Así que es curioso cómo sucedió eso”.

Los días de semana tomó cuatro trenes de su casa en Woodhaven, Queens, para llegar a la escuela, y en su largo viaje se enamoró de las paredes grafitiadas y las etiquetas grabadas en las ventanas de plástico, una ciudad “llena de energía y agresión” de un momento diferente, dijo.

En “Made in America”, muchas obras presentan una caricatura, Lisa Simpson o Yosemite Sam o Bugs Bunny, blandiendo un arma. Es una representación de la violencia que Brody dijo que creció culturalmente: una dieta estadounidense de pistolas de juguete, videojuegos y McDonald’s.

“Lo que somos alimentados como niños son imágenes constantes de violencia ubicua”, dijo. “Creo que hay repercusiones a eso, y las estamos experimentando”.

En la serie Vermina de Brody, las imágenes de ratas en blanco y negro de gran tamaño parecen pixelarse detrás de las etiquetas de arte callejero.

Las personas “son asustadas por ellos, o son antagónicas hacia ellas”, dijo Brody sobre las decenas de ratas en la ciudad de Nueva York. “Y siempre sentí: ‘¿Por qué nadie ve por qué están pasando?’ Extrañamente, realmente siento por ellos “.

Esa compasión, dijo, proviene de su madre. La sensibilidad de Plachy hacia los animales se frotó sobre él. Tanto es así que ha tenido una rata mascota. Dos veces. El primero que compró cuando era niño y luego le regaló a un amigo; El segundo, hace unos años, pertenecía a la hija de su novia, Georgina Chapman.

“Se ven obligados a esconderse y escurrir y forjar por sí mismos, y están siendo envenenados por este tipo de campaña para erradicarlos”, dijo. “Y la gente es desagradable para ellos y eso siempre me molestó”.

Ese mensaje, sin embargo, parece estar confundido en su recepción.

“Brody está tratando de hacer algo con ratones y ratas, pero no hay ningún intento de reunir estas imágenes hacia la crítica contemporánea”, dijo Claire Bishop, profesora de historia del arte en el Cuny Graduate Center, en un correo electrónico, llamando a sus collages “demasiado bonitos y demasiado incluso” y “que carece de mordida”.

“Decir que parecen imágenes generadas por IA resultantes de los términos de búsqueda ’90 Les Graffiti’ ‘Americana’ y ‘Disney Nostalgia’ serían demasiado generosos”, dijo Bishop. “Lo que realmente se parecen es el tipo de arte callejero desinfectado que se vende en la calle 53 afuera de MoMA o en la acera de Soho, el trabajo dirigido a turistas que buscan un recuerdo artístico pero inmutable de Nueva York”.

Y los espectadores en las redes sociales no han tomado demasiado amable al lado pintoresco de Brody. El mes pasado, una de las creaciones de Brody, una Marilyn Monroe, con sombra de ojos azules, el letrero de Hollywood que asomaba detrás de una bocanada de su cabello rubio, se vendió en la Gala Amfar Cannes por $ 425,000. La pintura se convirtió en una fuente de burla en línea y provocó críticas por ser derivados.

Escribiendo para Artnet, la columnista Annie Armstrong metió a Brody en una tendencia creciente de “arte de chips rojo”, los estilos descartados una vez como horteras, a menudo involucrando una estética de graffiti, que se asientan en el otro extremo del espectro del arte de chips blue, cuyas galerías tradicionales exhiben nombres establecidos en el mundo raro de bellas artes.

Pero Brody tiene a sus defensores.

“Es real”, dijo Guy Klimovsky, director ejecutivo de Eden Gallery. “Él es él mismo”.

“Sí, la gente vendrá porque es él”, continuó, “pero lo olvidarán. Porque cuando veo una obra de arte, sin saber quién lo hizo, las obras de arte son ricas. Son interesantes. Tienen una conexión de historia con los Estados Unidos, la historia de los Estados Unidos, al ícono de los Estados Unidos”

Todo es parte de ser artista, dijo su madre.

“Creo que cuando te metas el cuello en el mundo tendrás buenos y malos comentarios y eso es el riesgo de eso”, dijo Plachy.

Sentado afuera de la galería el día antes de la apertura, Brody se miró a las manos, cubierto de pintura acrílica.

“Es mucha presión revelar esto”, dijo. “Literalmente he estado ocultando las obras”.

“Ocultar tal vez no sea la palabra correcta”, agregó, “pero trabajando en silencio durante mucho tiempo y sin mostrar, intencionalmente, desarrollar esto y hacerlo a mi ritmo. Y así es una especie de arrancamiento de una auxiliar de banda”.