Los artistas de los videojuegos en huelga durante casi un año por encima de los problemas de IA llegan a un acuerdo tentativo

Los artistas de videojuegos de la Unión para Hollywood han alcanzado un contrato tentativo con varias compañías de videojuegos que pueden poner fin a una huelga de casi un año vinculada al uso de inteligencia artificial.

Miembros de la Federación de Artistas de Televisión y Radio de la Federación de Televisión y Radio de los actores de la pantalla se convirtieron en huelga en julio de 2024 después de que las negociaciones con los gigantes de la industria del juego se detuvieron por las protecciones de inteligencia artificial.

SAG-AFTRA dijo que el uso no regulado de IA planteó “una amenaza igual o incluso mayor” para los artistas en la industria de los videojuegos que en el cine y la televisión porque la capacidad de crear réplicas digitales de manera económica de las voces de los artistas es ampliamente disponible.

Los artistas estaban preocupados de que el uso no controlado de la IA pudiera proporcionar a los fabricantes de juegos un medio para desplazarlos, entrenando a una IA para replicar la voz de un actor o para crear una réplica digital de su semejanza sin consentimiento.

“La paciencia y la persistencia han resultado en un acuerdo que establece las barandillas de AI necesarias que defienden los medios de vida de los artistas en la Edad de Ai, junto con otras ganancias importantes”, dijo en un comunicado el Director Ejecutivo Nacional y Jefe de Sag-Aftra, Duncan Crabtree-Ireland.

El sindicato había estado negociando con un grupo de negociación de la industria que consta de compañías de videojuegos significativos, incluidas divisiones de Activision y Electronic Arts. Esas compañías incluyen Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Epic Games Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Take 2 Productions Inc. y WB Games Inc.

SAG-AFTRA dijo que anticipa que los términos de un acuerdo de suspensión de huelga se finalizarán pronto con las compañías. Los miembros del sindicato permanecerán en huelga hasta que se llegue a dicho acuerdo.

El acuerdo de contrato tentativo aún necesita la aprobación de la Junta Nacional y la ratificación por parte de la membresía sindical.

Los artistas de los videojuegos se habían vuelto a hacer en huelga en octubre de 2016, con un acuerdo tentativo alcanzado 11 meses después, en septiembre de 2017. Ese huelga ayudó a asegurar una estructura de compensación de bonificación para los actores de voz y los artistas de captura de actuaciones.