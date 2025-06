Dakota Johnson y Celine Song on Love, Citas y ‘Materialistas’

Antes de que Celine Song fuera una cineasta nominada al Oscar, fue dramática en Nueva York que necesitaba trabajos diarios para pagar el alquiler. Así es como se encontró como una casamentera profesional.

Lo que puede haber comenzado como un concierto puramente transaccional, una forma de seguir haciendo su arte en una ciudad costosa, le enseñó más sobre los deseos y necesidades de las personas y el verdadero contenido de sus corazones de lo que podría haber imaginado.

“Siempre quise escribir algo al respecto porque parecía haber una historia que es masiva y muy épica en proporción”, dijo Song. “Afecta a todos los seres humanos en la tierra”.

Y mientras esperaba su película de “vidas pasadas” para debutar, lo hizo. Esa película es “materialistas”, una historia de amor de Nueva York moderna protagonizada por Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans que se dirige a los cines este fin de semana. Johnson es el emparejador presentado con dos tipos diferentes de hombres para sí misma, uno de un pobre actor que lucha y ex novio, el otro un “unicornio” rico, e Internet ya ha estado dibujando líneas de batalla. Pero, como “vidas pasadas” no se trataba realmente de un triángulo amoroso, “materialistas” se trata de algo más que la pregunta de qué tipo es la opción “correcta”.

Song y Johnson hablaron con Associated Press sobre la película, Falling in Love y el mercado moderno de las citas. Los comentarios han sido editados por claridad y brevedad.

AP: ¿Cómo te encontraste?

Canción: Nos encontramos pensando que nos íbamos a conocernos y ser amigos y me alejé de esa conversación, esto es solo desde mi perspectiva, pero creo que todavía estaba sentado allí cuando le envié un mensaje de texto a mis productores y al estudio como, “Creo que he encontrado a mi Lucy”. Así es como funciona el casting, siempre se trata de enamorarse. Está muy conectado a lo que hablamos en la película. Como, no hay nada matemático. Es solo la sensación de que tienes hablar con alguien y tú estás como, oh, solo lo sé.

Johnson: Sabía que tenías esta película que estabas a punto de comenzar a hacer. Básicamente me dijeron que era demasiado tarde. Pensé, pero realmente quiero conocerla porque es muy inteligente, y he visto entrevistas y obviamente había visto “vidas pasadas”. Solo quería hablar y conocerla como artista y una persona, así que entré en esto como si no hubiera posibilidad de que esté en esta película, pero tal vez ella haga otra. Simplemente pasamos un buen rato hablando, ni siquiera sabía que era alguien en quien estaba pensando. Unas semanas después hablamos. Fue muy romántico.

AP: ¿Dónde nos encontramos con Lucy en la vida?

Johnson: Está en la cima de su juego en su trabajo y está muy desconectada de su corazón y se centra en ser una perfeccionista y hacer que la gente se case. En la superficie, la ves como una persona muy transaccional y realmente no invertida en las almas de las personas, pero en realidad es y realmente quiere lo mejor para ellos. Ella también está en su propio viaje de tratar de descubrir qué es lo que quiere para sí misma en esta vida y, esencialmente, ¿luchas por lo que crees que quieres, o luchas por esa cosa que sabes que necesitas? ¿Eso es correcto, Celine?

Canción: Eso es tan bueno.

AP: ¿Qué estás tratando de decir a través de los dos hombres en su vida?

Canción: nunca iba a ser una conversación sobre qué sabor de persona. En realidad, se trata mucho más de este mercado de citas en el que todos vivimos si está soltero, y también del mercado que el personaje de Dakota está navegando. Ella conoce las matemáticas mejor que nadie en la película. Ella es una excelente casamentera.

Pedro interpreta a alguien que probablemente, en citas rectas, sea alguien del valor más alto posible. El personaje de Chris, en el espectro en el mercado de valores de las citas, es alguien que es del valor más bajo posible. Me parece personajes tan adorables, muy dignos de una adoración.

Lucy sabe exactamente dónde caen en el mercado de valores de los hombres. En realidad, se trata de la forma en que las matemáticas que van a explotar.

JOHNSON: Celine habla con tanta elocuencia sobre el mercado de las citas y le doy una paliza a esas palabras porque me gusta, no puedes explicar el amor de esa manera. Pero así es como son las personas. El matrimonio solía ser un negocio. Era como, mi padre quiere tus vacas y mi madre necesita tu trigo y lo que sea. Fue una compensación. Pero ahora hay todos estos libros sobre cómo esperamos que nuestra pareja satisfaga cada aspecto de nuestras necesidades. Y el mundo está dominado por las redes sociales, la gente ya no se encuentra en la vida real. No se comportan normalmente en público.

Las personas están en un lugar muy extraño en la evolución, y creo que la diferencia entre estos dos personajes y estos dos hombres, seguros de que son extremos diferentes del espectro en términos de valor técnico, valor materialista. Pero también cada uno de ellos tiene lo contrario en términos de valor psico-espiritual y valor emocional y lo que pueden ofrecer a la otra persona en términos de evolución y crecimiento del alma.

Tal vez porque trabaja en este mundo de tratar de entender a las personas y lo que quieren, se ve obligada a ir más hacia adentro y realmente interrogarse y decir, ¿qué quiero realmente y qué es realmente importante en esta vida? ¿Es cuánto dinero tengo o es lo realmente amado que soy?

Canción: Para mí, se trata de esta contradicción, ¿verdad? Es esto de cómo hablamos de lo que queremos en nuestra pareja, cuando se nos pide que usemos el lenguaje para describirlo y cómo nos enamoramos literalmente y espiritualmente. La brecha entre esas dos cosas es terriblemente grande. Para mí, ahí es donde está el misterio de la película.

___

Esta historia se ejecutó por primera vez el 1 de mayo de 2025, como parte del paquete de vista previa de películas de verano de AP. Se ha actualizado antes del lanzamiento de la película en los cines.

___

Para obtener más información sobre los lanzamientos de películas de verano de este año, visite: https://apnews.com/hub/movies