Dos revolucionarios musicales, Sly Stone y Brian Wilson, dejan el escenario de la vida casi simultáneamente

A veces hay simetrías extrañas en la muerte, como en la vida. Los pases gemelos de Sly Stone y Brian Wilson esta semana lo llevaron en alivio.

Ambos eran genios musicales que pagaron un alto precio por sus regalos. Quemaron brillantes, con el arte que crearon en sus picos que se volvieron más conmovedores y significativos con el tiempo, solo para ver sus luces creativas extinguidas repentinamente a través de problemas de salud mental y adicción. Ambos tenían 82 años cuando murieron: Stone el lunes y Wilson el miércoles.

“Es una coincidencia tan inquietante”, dijo Anthony Decurtis, editor colaborador de Rolling Stone. “Estas dos figuras, fueron muy diferentes e influyentes masivamente, y cada una se topó con una pared de sus propios problemas de muchas maneras. Por mucho que lo lograron, es difícil no pensar que podrían haber hecho más”.

Brian Wilson capturó el sonido de California

Con sus difuntos hermanos Carl y Dennis, el cofundador de Beach Boys Wilson fue el arquitecto del sonido de California que capturó surf y sol, playas y niñas. Sin embargo, a pesar de todo lo “divertido, divertido, divertido”, había algo mucho más profundo y oscuro en las habilidades de Brian como compositor.

Era más que música desechable para adolescentes. Tenía un sentido melódico incomparable, escuchando sonidos en su mente que otros no podían. Él podría avanzar en tu cabeza y luego romper tu corazón con canciones como “In My Room” y “Dios solo lo sabe”. El Tour de Force “buenas vibraciones”, ¿alguien había oído hablar de la Theremin antes de emplear su gemido sobrenatural? – es una sinfonía compleja y de fácil acceso.

“Él era nuestro Mozart estadounidense”, escribió el músico Sean Ono Lennon en las redes sociales.

El álbum de 1966 “Pet Sounds” fue un pico. Wilson sintió una gran sensación de competencia con los Beatles. Pero tenían tres escritores, incluido el padre de Sean, John Lennon. Wilson estaba en gran parte solo, y escuchó impaciencia y duda de otros niños de la playa, cuya música proporcionó.

Sintió la presión de tratar de seguir “sonidos de mascotas” y “Smile” se convirtió en el álbum inacabado más famoso de la música. Wilson, un alma dañada para empezar debido a un padre abusivo, nunca volvió a alcanzar las alturas. Descendió a un período de oscuridad bien cronometrado.

Sly Stone ayudó a armar un nuevo tipo de paisaje musical

Las habilidades de Stone llegaron a crear un mundo musical con el que otros solo soñaban en ese momento. La piedra familiar era un mundo integrado, blanco y negro, hombres y mujeres, y la música que crearon era una potente mezcla de rock, soul y funk. Te hizo moverte, te hizo pensar.

Durante un período de tiempo de 1967 a 1973, su música fue ineludible: “Dance to the Music”, “Everybody Is a Star”, “Higher”, “Hot Fun in the Summertime”, “Sing As Simple Song”, “Family Affair”, “Thank You (Falettinme Be Rice Elf Agin)”. Su actuación en Woodstock fue un hito.

“Sus canciones no se trataban solo de luchar contra la injusticia, se trataban de transformar el yo para transformar el mundo”, escribió esta semana el músico y documentalista Questlove, quien con amor tendió al legado de Stone. “Se atrevió a ser simple de las maneras más complejas: usar alegría infantil, gritos sin palabras y cadencias de rima de guardería para expresar verdades de adultos. Su trabajo miró directamente a las partes más brillantes y oscuras de la vida y exigió que hiciéramos lo mismo”.

Desde su apogeo, la caída fue dura. Años de abuso de drogas afectaron. Los intentos de regreso periódico profundizaron una sensación de desconcierto y lástima.

En un mundo donde muchos íconos musicales murieron jóvenes, cada uno perduró

La música está llena de historias de muertes repentinas, inoportunas y tempranas. Sin embargo, hasta esta semana, ambos hombres vivían, con expectativas de vida promedio de manera poco improbable.

Wilson, por muchas medidas, logró algún nivel de paz tarde en la vida. Tuvo un matrimonio feliz. Pudo ver cómo su música fue venerada y apreciada y pasó varios años interpretándola nuevamente con una banda más joven que claramente lo adoraba. Fue una posdata que no muchos sabían, dijo el periodista Jason Fine, quien se hizo amigo de Wilson e hizo el documental de 2021, “Brian Wilson: Long Promised Road”.

“Ese tipo de mensaje simple que realmente quería dar a las personas a través de su música que se remontan a los años 60: una sensación de calidez, una sensación de que estará bien de la misma manera que la música lo levantó de su oscuridad, intentaría hacer por otras personas”, dijo Fine The Associated Press en una entrevista entonces. “Creo que ahora, más que antes en su carrera, acepta que lo hace y eso es un gran consuelo para él”.

Stone surgió para escribir una autobiografía en 2023. Pero se sabe menos sobre sus últimos años, ya sea que encontró paz o muriera sin el conocimiento completo de lo que su música significaba para los demás.

“Sí, Sly luchó contra la adicción”, escribió Questlove. “Sí, desapareció del centro de atención. Pero vivió lo suficiente como para sobrevivir a muchos de sus discípulos, para sentir las ondas de su genio regresa a través de muestras de hip-hop, documentales y sus memorias. Aún así, nada de eso reemplaza la belleza cruda de su trabajo original”.

¿Sly Stone y Brian Wilson vivieron vidas de tragedia o triunfo? Es difícil de decir ahora. Uno sospecha que será más fácil con el paso del tiempo, cuando solo permanezca el trabajo. Eso a veces trae claridad.

“Millones de personas cambiaron su vida con su música”, dijo Decurtis. “No solo lo disfruté, sino que se transformaron sus vidas. Eso es todo un logro”.

David Bauder escribe sobre la intersección de los medios y el entretenimiento para la AP. Síguelo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.