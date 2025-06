Yael van der Wouden y Rachel Clarke ganan los premios de libros de premios para mujeres

LONDRES (AP) – El escritor holandés Yael van der Wouden ganó el Premio de Ficción de la Mujer el jueves por su novela debut “The Saugekee”, una historia de emoción reprimida y memoria histórica en los Países Bajos después de la Segunda Guerra Mundial.

La médica británica Rachel Clarke ganó el Premio Femenino de No Ficción por explorar el drama humano detrás de la donación de órganos en “The Story of a Heart”.

Ambos premios tienen un bolso de 30,000 libras ($ 41,000) y están abiertos a escritoras en inglés de cualquier país.

El año pasado, Van der Wouden se convirtió en el primer escritor holandés en ser finalista del prestigioso Premio Booker para “The Saugekee”.

El autor Kit de Waal, quien presidió el panel de jueces de ficción, calificó el libro “Una mezcla magistral de historia, suspenso y autenticidad histórica” ​​que revela “un aspecto de la guerra y el Holocausto que ha sido, hasta ahora, inexplorado en la ficción”.

Clarke trabaja como médico de cuidados paliativos, y “la historia de un corazón” traza un trasplante a través de las historias reales de dos niños: uno asesinado en un accidente automovilístico y uno que podría ser salvado por un nuevo corazón. La periodista Kavita Puri, quien dirigió a los jueces, dijo que “la escritura de Clarke es autorizada, hermosa y compasiva. La investigación es meticulosa y la narración de historias está diseñada por expertos”.

Los ganadores anteriores del Premio de Ficción, fundados en 1996, incluyen Zadie Smith, Tayari Jones y Barbara Kingsolver.

El año pasado, los organizadores del premio lanzaron un premio Companion No Fiction para ayudar a rectificar un desequilibrio en la publicación. En 2022, solo el 26.5% de los libros de no ficción revisados ​​en los periódicos de Gran Bretaña eran de mujeres, y los escritores dominaron los premios de escritura de no ficción establecidos.

El ganador del premio inaugural de no ficción del año pasado fue Naomi Klein para su profundización en la información errónea en línea, “Doppelganger”.

Para conmemorar el 30 cumpleaños del premio, la escritora Bernardine Evaristo recibió un premio de contribución sobresaliente de 100,000 libras ($ 136,000) por su “impacto transformador en la literatura y su inquebrantable dedicación a las voces subrepresentadas”. Evaristo ganó el Premio Booker en 2019 y fue finalista del Premio Femenino al año siguiente, por “Girl, Woman, Other”.