Mike Love y John Stamos rinden homenaje a Brian Wilson de Beach Boys

NUEVA YORK (AP) – Mike Love está mirando con cariño a Brian Wilson, su primo y colaborador de Beach Boys que murió el miércoles a los 82 años.

“Es difícil”, dijo Love a The Associated Press el jueves. “La vida termina para todos nosotros, pero tuvo una vida maravillosa en términos de cuán creativo era, y me lo pasé muy bien cocinando con él, así que tenemos mucho que ser, ya sabes, tenemos muchas bendiciones”.

El amor se incluirá el jueves por la noche en el Salón de la Fama de los compositores, que dio la bienvenida a Wilson en 2000. Será presentado por el actor y músico John Stamos, quien ha colaborado con los Beach Boys en los últimos años y aparece en fechas selectas en su gira, que se reanuda el viernes en Nueva York.

“Corté un video realmente hermoso de Mike y Brian haciendo la canción que Brian, Mike escribió, llamó ‘Brian’s Back’. Y me gustaría mostrar eso con su permiso en la parte delantera del espectáculo ”, dijo Stamos. “Creo que comenzará, pero será muy difícil, pensaría emocionalmente superarlo”.

Agregó sobre su admiración por Wilson y la banda: “Sin los Beach Boys, la vida sería un error. Y eso es todo”.

“Está en la categoría Better Tarde que Never, pero siento la presencia de mi primo esta noche con mucha fuerza”, dijo Love dijo a la AP de su inclusión en el Salón de la Fama de los compositores. “Sabes, lo hicimos juntos, y esa parte es inseparable, y siempre tuvimos un gran amor el uno por el otro. Por lo tanto, es realmente agradable ser honrado y reconocido por mi contribución a la música de Beach Boys”.

Love y Wilson escribieron el primer éxito de Beach Boys, “Surfin ‘”, en 1961. La pareja se peleó por los créditos de composición de canciones para Love, quien demandó con éxito, afirmando que fue privado de créditos de canciones en docenas de canciones.

“Este es el compositor de un compositor”, dijo Stamos sobre el amor antes de la ceremonia: “Pintó esta visión cinematográfica de California que hizo que todo el mundo quisiera ser nosotros gracias a él. Optimismo, positividad, buenas vibraciones”.

Stamos agregó: “Brian era un genio, pero Mike estaba un poco subestimado por … ya sabes, el gran genio de Brian”.

Love dijo que le gusta presenciar la Joy que la música de Beach Boys trae a los fanáticos de la gira. “Es maravilloso porque ves la respuesta de la audiencia y las personas 60 años después de que comenzamos están amando nuestra música y eso es realmente maravilloso. Ves cuánta alegría, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, que nuestras canciones han creado con personas. Así que es algo fantástico”, dijo, dijo