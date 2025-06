Revisión de ‘Materialistas’: una melancolía cercana a la canción de Celine

Reseña de la película

Los “materialistas” de Celine Song pueden usar las trampas de una comedia romántica, el lindo cartel con el elenco con ropa formal, el trailer con una boda elegante, pero es algo completamente: un drama romántico de mal humor y de ritmo lento, con una mujer en su centro desgarrada entre dos hombres. Esa descripción podría aplicarse igualmente a la película debut de 2023 de Song, el hermoso drama nominado al Oscar “Past Lives”. Sin embargo, por desgracia, los “materialistas” no se acercan a alcanzar los máximos emocionales de las “vidas pasadas”, principalmente debido a un problema crucial de lanzamiento en su núcleo.

Lucy (Dakota Johnson) es una casamentera de alta gama en la ciudad de Nueva York (una canción de trabajo que una vez se mantuvo), reuniéndose con clientes adinerados y escuchando pacientemente sus listas de lavandería de requisitos románticos. (Algunos de estos se sienten dolorosamente divertidos pero verdaderos, como el hermano financiero de 48 años que considera que una mujer de 31 años es demasiado mayor para él). En una boda para uno de sus clientes, Lucy, que es soltera y ha prometido que se casará con la próxima persona con la que sale, se encuentra con Harry (Pedro Pascal), quien es alto, guapo, encantador y muy rico. Comienzan una relación, pero Lucy también se siente atraída por su ex, John (Chris Evans), un camarero/actor que parece entenderla en un nivel profundo. ¿Con quién terminará Lucy? Honestamente, no estaba seguro; Ambos son botas de ensueño, con Pascal se ve ridículamente bien en un esmoquin.

Pero aquí se encuentra el problema: me encontré sin importarme un whit que Lucy eligió, porque Johnson interpreta al personaje con su habitual somnoliento y vagamente murmurando la suavidad. Me preguntaba qué alguien como Greta Lee (que interpretó el rincón femenino del Triángulo en “Vidas pasadas”) o Carey Mulligan podría haber hecho con el papel, alguien que podría encontrar el corazón latido de Lucy. Hay pequeños momentos en los que Johnson se registra, tiene una expresión muy divertida de alegría repentina al ver el hermoso apartamento de Harry, pero en su mayoría Lucy parece estar operando más lentamente que todos los demás. Sus acciones no tienen sentido, porque no la vemos tomar decisiones; Ella solo se está deslizando a través de la película en una nube de flequillo perfecto y hermosas sonrisas. Tal vez así es como Song quería a Lucy, una pizarra en blanco a la que reaccionan otros personajes, pero es un agujero en el medio de la película.

Aunque los “materialistas” asienten en algunas convenciones de comedias románticas (Lucy, en la gran tradición de cada mujer que busca el romance en películas o televisión, vive en un apartamento mucho más agradable de lo que sus ingresos dictarían, y todos los que trabajan en la agencia de emparejamiento son ridículamente buenas), es finalmente una exploración gentil de lo que creemos que queremos del amor y cómo esas cosas pueden cambiar cuando la persona correcta se enfrenta. También es, decepcionantemente, lo que sucede en una película cuando solo dos tercios del casting principal alcanza la marca. “Materialistas” es una melancolía cercana.