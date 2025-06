Eventos de JuneteThent de la Gunete del área de Seattle: dónde celebrar

Las celebraciones de junio se están preparando en Seattle y sus alrededores para conmemorar el 19 de junio de 1865, cuando las últimas personas esclavizadas en los Estados Unidos se enteraron de que estaban libres, durante dos años después de que el presidente Abraham Lincoln firmó la proclamación de emancipación.

Juneteenth se convirtió en un feriado federal en 2021, pero se ha celebrado en las comunidades de Seattle durante más de cuatro décadas, en gran parte debido al trabajo del propietario y defensora del salón de belleza del distrito central Decharlene Williams. En las últimas décadas, las tradiciones de junio se transformaron de eventos familiares privados a pequeña escala a grandes celebraciones de libertad de libertad y patrimonio negro en Seattle y más allá.

A continuación se muestra un resumen de las celebraciones de junio en el área durante el fin de semana de junio, incluida una gira de comida del distrito central, el patín anual del Museo Afroamericano del Noroeste a la Freedom Party, actuaciones musicales y más.

Mercado nocturno negro frente al mar – 13 y 20 de junio

La temporada inaugural de eventos de verano en el reinventado Waterfront Park incluirá dos mercados nocturnos negros en Pier 62, con camiones de comida, vendedores y actuaciones en vivo.

3: 30-9: 30 pm; 1951 Alaska Way, Seattle; gratis; St.News/Black-Night-Market

Revival Juneteenth Celebration – 14 de junio

Groove to Music de Kexp Disc Jockeys en esta ventana emergente del mercado organizada por la Liga Urbana de Metropolitan Seattle, junto con actuaciones de hip-hop de la residencia, minoristas negros, vendedores de alimentos y más en Midtown Square Plaza.

Mediodía-5 pm; 2301 E. Union St., Seattle; gratis; arteneoir.org/event-details/revival-juneteenthelebration

Bellevue Juneteenth Community Celebration – 14 de junio

En Eastside, Eton School y The Little School organizarán su tercera celebración anual de la comunidad de Juneteenth con actuaciones musicales, camiones de comida, vendedores y una sesión de baile de línea abierta a todos.

11 am-5: 30 pm; 2701 Bellevue-Redmond Road, Bellevue; gratis; St. News/eton-School

24 ° Celebración anual de Juneteenth – 18 de junio

Atlantic Street Center ha sido sede de una de las tradiciones de Juneteenth más antiguas en Seattle, según su sitio. La celebración de este año en Rainier Beach Community Center tendrá camiones de comida regionales y actuaciones educativas, destinadas a compartir la importancia de las vacaciones de junio.

5-8 pm; 8825 Rainier Ave. S., Seattle; gratis; atlanticstreetcenter.org/juneteenth

Juneteenth: Un movimiento para la alegría – 19 de junio

El Museo Afroamericano del Noroeste será el anfitrión de su celebración en dos ubicaciones: en el museo de 10 a.m. a 3 p.m., y en el cercano Judkins Park de 10 a.m. a 5 p.m., NAAM organizará su segunda adquisición de arte negro en el museo, destacando a artistas y creadores negros, junto con charlas y actuaciones programadas de fuego comunitario, así como espacios para artesanías y juegos. En el parque, consulte la Juneteenth Community Expo, que organizará segmentos de ejercicio, clínicas deportivas y de perforación y la fiesta anual de Skate to Freedom en colaboración con Roll Around Seatown.

Museo Afroamericano del Noroeste, 2300 S. Massachusetts St., Seattle y Judkins Park, 2150 S. Norman St., Seattle; gratis; naamnw.org/junetedamm

2025 Juneteenth Commemoration – 19 de junio

La Sociedad Histórica del Estado de Washington ha planeado una noche de historias y actuaciones en vivo en el Museo de Historia del Estado de Washington, comisariada por el narrador de narradores Eva Abram. La alineación incluye a la violonchelista y compositora de Seattle Gretchen Yanover, un baile de Northwest Tap Connection y una actuación musical africana de Maya Soleil.

4-7 pm; 1911 Pacific Ave., Tacoma; gratis; Washingtonhistory.org/event/juneteenth-2025

Celebración de Juneteenth: un camino hacia la libertad económica – 19 de junio

En 2024, “la celebración más grande de Juneteenth en el estado de Washington” atrajo entre 12,000 y 15,000 asistentes, según el sitio web de Tacoma Juneteenth. La alineación de este año incluye actuaciones de artistas gospel, el regreso del concurso Miss Juneteenth y más de 100 vendedores.

11 am-5 pm; 5715 Reginald Gutiérrez Lane, Tacoma; gratis; Juneteenthwa.com

Summer of Soul Juneteenth Festival – 19 de junio

Africatown Community Land Trust y King County Equity ahora organizarán, como parte de la serie Summer of Soul Event, un evento de junio con “un día de música, comida y educación mientras honramos la resistencia y resistencia de nuestros antepasados” en Jimi Hendrix Park.

2400 S. Massachusetts St., Seattle; SummerofsoulSeries.org/juneteenthd.

Celebre Juneteenth en el Parque Seward de Seattle – 19 de junio

La ciudad de Seattle se instalará en Seward Park, Refugio No. 3, con una alineación de actividades comunitarias, que incluye Dancing Line, un camión de videojuegos y el Detective Cookie’s Chess Club.

11 am-4 pm; 5900 Lake Washington Blvd. S., Seattle; gratis; St.News/Junete Denth-Seward-Park

Lynnwood Juneteenth Freedom Festival – 19 de junio

Project Girl Mentoring organizará una feria de salud en su celebración de Juneteenth en Lynnwood, con puestos locales, vendedores de comida y actividades familiares. Los proveedores de atención médica y los expertos en bienestar estarán disponibles para exámenes de salud, demostraciones de acondicionamiento físico y otros servicios.

10 am-3 pm; 19200 56th Ave. W., Lynnwood; gratis; Project-girl.com/lynnwood-juneteenth

Novena celebración anual de Juneteenth – 21 de junio

Se necesita un pueblo: la edición de AMSA fue fundada hace una década para servir al nuevo vecindario de Holly en South Seattle y planificar las celebraciones de la comunidad de junio. El evento de este año se llevará a cabo en Othello Playground con comida gratuita, actuaciones locales y actividades familiares.

1-6 pm; 4351 S. Othello St., Seattle; gratis; St.News/Village-Junete Decimotercer

Juneteenth CD Foodie Tour – 21 de junio

Pase un día caminando por el histórico distrito central de Seattle y probando bocados locales con Seattle Cultural Food Tours. La ruta de 1 milla contará con un puñado de restaurantes de propiedad local, como el famoso pollo de Ezell, el restaurante etíope de Zagol y las gafas de pollo y gafas, además de lugares históricos en la zona.

2 pm; 2323 E. Cherry St., Seattle; $ 50; Seattleculturalfoodtours.com

Sundaes afuera: una celebración de la gente negra – 22 de junio

Combine un amor por el aire libre con Juneteenth en este evento organizado por Golden Bricks Events en Bridle Trails State Park en Kirkland. Con negocios locales negros, música y juegos, Sundaes Outside se basa en la tradición de las reuniones familiares dominicales dentro de la comunidad negra. Tenga en cuenta: los vehículos que ingresan al parque requieren un pase de descubrimiento anual o de un día.

1-5 pm; 5300 116th Ave. Ne, Kirkland; gratis; Goldenbricksevents.com/main/sundaes-outside-series

Canciones de gente negra – 22 de junio

Songs of Black Folk regresa a McCaw Hall para su cuarto evento durante el fin de semana de junio, con un programa que “continuará honrando las ricas tradiciones musicales que se originaron en el continente africano, soportó los horrores de la esclavitud y se convirtió en una fuente de fuerza y ​​resistencia”, según su sitio web. Los artistas destacados incluyen a la bailarina de claqué de Tony Savion Glover; Vocalistas Soloman Howard, J’nai Bridges y Zebulon Ellis; y el Maestro del Director Ramón Bryant Braxton, quien dirigirá un grupo coral y una orquesta de 50 piezas.

7 pm; 321 Mercer St., Seattle; $ 61.05- $ 158.15; SongsOfblackfolk.org