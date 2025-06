Momentos clave de la quinta semana de Sean ‘Diddy’ Combs ‘Sex Treating Trialing

NUEVA YORK (AP) – La quinta semana del juicio de tráfico sexual de Sean “Diddy” Combs contó con cuatro días de testimonio de una ex novia de Combs que testificó bajo el seudónimo de Jane y una aparición sorpresa en el tribunal el quinto día de Ye, la rappadora anteriormente conocida como Kanye West.

Ye dijo que vino a mostrar su apoyo a su buen amigo, pero que no pudo entrar en la sala del tribunal y observó durante unos minutos en un monitor de la corte de desbordamiento.

Combs, el fundador de Bad Boy Records, se declaró inocente en el juicio, que se reanuda el lunes.

Aquí hay momentos clave de la semana pasada:

Jane dice que todavía ama los peines

Jane testificó durante seis días sobre su relación de más de tres años con Combs, diciendo que sus planes de conocerlo en un hotel de Nueva York en septiembre pasado fueron interrumpidos por su arresto.

Su testimonio consumió cuatro de los cinco días de prueba de la semana mientras hablaba sobre sus sentimientos conflictivos hacia los peines.

Ella le dijo a un fiscal: “Solo rezo por su continua curación, y rezo por la paz por él”. Y cuando un abogado defensor le preguntó si todavía lo amaba, ella respondió: “Lo hago”.

Cuando completó su testimonio y con el jurado todavía en la habitación, fue al fiscal y le dio un cálido abrazo antes de proceder con el abogado defensor y abrazarla también.

Ella dijo que se reinata que se sintió obligada a tener relaciones sexuales con extraños en maratones sexuales de varios días como el hombre con el que más anhelaba acurrucarse y alimentar sus drogas para darle energía para satisfacer sus fantasías sexuales.

Su testimonio se hizo eco de lo que el jurado escuchó en la primera semana del juicio, cuando Casandra “Cassie” Ventura testificó durante cuatro días que participó en cientos de “freak-offs” de varios días mientras databan de 2007 a 2018, teniendo sexo con trabajadoras sexuales masculinas frente a Combs, que masturbaban, filmaban los encuentros y verbalizaban lo que quería ver sexualmente.

Otro rapero famoso quería múltiples parejas en su vida amorosa, dice Jane

Jane dijo que ella y Combs se separaron desde Halloween 2023 hasta febrero de 2024. Durante el descanso, dijo, ella voló en otro famoso avión privado de rapero a Las Vegas, uniéndose a la celebridad para celebrar el cumpleaños de su compañero romántico por una noche que incluía la cena, una visita al club de stripper y una habitación de hotel.

En la habitación del hotel, Jane testificó, la rapera que era amiga cercana de Combs hizo un pase en medio de bromas coquetas, diciendo que siempre había querido tener sexo con ella. Ella dijo que bailaba en la habitación del hotel, donde una trabajadora sexual masculina estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer, y en algún momento Jane mostró sus senos.

Jane estuvo de acuerdo con la evaluación de un abogado que el famoso rapero era “un individuo en la cima de la industria de la música … un ícono en la industria de la música”.

Jane también reveló que el famoso rapero no identificado y su pareja estaban buscando a alguien que pudieran agregar a sus experiencias sexuales que estuvieran “en el estilo de vida”.

“Creo que me estaban preguntando porque tal vez simplemente recogieron la energía de mi parte o tal vez asumí que tal vez ya tenían una inclinación de que Sean y yo habíamos estado haciendo cosas similares”, dijo, y señaló que ella remitía a un trabajador sexual masculino que conocía.

El rapero Ye, una vez conocido como Kanye West, sorprende a un juzgado

Un día después de que Jane terminó de testificar, Ye, anteriormente conocido como Kanye West, hizo una aparición sorpresa en el tribunal y rápidamente aprendió qué boleto es un boleto difícil que es entrar en la sala del tribunal donde su buen amigo Combs está en juicio.

Ye, con todo blanco, fue introducido por la seguridad del tribunal a una sala de sobremesa para ver la prueba en un monitor de video junto con otros que no pudieron entrar en la sala del tribunal. Duró solo unos minutos allí antes de salir de su juzgado, sin decir nada durante su viaje, excepto que estaba allí para apoyar a los peines.

El testimonio revela que Combs tiene un programa de televisión favorito y es un poco aficionado al crimen

Resulta que Combs, el tema de varios documentales de televisión de crímenes verdaderos, es un fanático de un delito verdadero.

Jane reveló esta semana que su programa favorito es “Dateline”, el incondicional de NBC al estilo de la revista que es pesado en asesinatos y misterios.

Ella le dijo al jurado que, en su tiempo solo juntos, ella y Combs verían “Dateline” durante horas “hasta que nos quedamos dormidos”.

Otras actividades cuando eran solo los dos incluían abrazos, abrazos y bañadores, y dándole frotamientos, Jane testificó.

Jane planeó conocer a Combs en el hotel de Nueva York donde fue arrestado

Jane testificó que vio a los peines en agosto, cuando estaban en su “misma rutina teniendo sexo y todo” cuando Combs sugirió que invitara a la primera trabajadora sexual masculina con la que tuvo relaciones sexuales frente a los peines.

Ella dijo que luego, ella y Combs continuaron enviando mensajes de texto y planeaban reunirse en Nueva York en un hotel en septiembre.

“¿Terminaste yendo a Nueva York para verlo?” Se le preguntó. “No”, respondió ella.

“¿Por qué no?” Le preguntaron antes de responder: “Porque fue arrestado”.

Para proteger la identidad de Jane, un juez se apoya en el secreto sobre el acceso público

Las reglas del tribunal que rodean el testimonio de Jane fueron los más estrictos, pero en un intento por proteger su identidad de convertirse en conocimiento común.

Pero las reglas impuestas por el juez se convirtieron en demasiado para el abogado defensor Marc Agnifilo, quien protestó de que Jane fue bloqueada de contar más sobre la fiesta del hotel en enero de 2024 con el famoso, aunque no identificado, rapero.

Agnifilo dijo que la defensa había consentido en el “seudonimato” de Jane.

“Lo que no consentimos, y no lo hacemos, de manera más respetuosa, es que estos eventos que juegan partes importantes en el fondo de algunos de los eventos más críticos en el juicio, deberían ser de alguna manera no completamente públicos”, dijo.

Dijo que los nombres deberían haber sido liberados.

“Parte de la razón por la que las pruebas son completamente públicas es, por lo que si otras personas se dan cuenta de que saben algo sobre un evento que se discute en una sala pública, podrían presentarse y podrían compartir cualquiera que sea su recuerdo”, dijo.

Los abogados defensores dicen que los fiscales están apuntando a jurados negros

El destino de un jurado anónimo estaba en el limbo después de que el juez dijo el viernes que reconsiderará su decisión de expulsar al jurado a pesar de que sospecha que podría tener una “agenda”.

El juez Arun Subramanian dijo que había decidido que las respuestas contradictorias del jurado sobre dónde vivía principalmente, en Nueva Jersey o Nueva York, planteó preguntas sobre su credibilidad y si estaba respondiendo preguntas en un intento por permanecer en el jurado. Si el jurado vive principalmente con una novia en Nueva Jersey, estaría fuera del distrito de la corte y se descalificaría.

Los fiscales dijeron que se requiere el despido del jurado debido a sus respuestas conflictivas. Los abogados defensores argumentaron que los fiscales solo estaban tratando de descalificar a un jurado negro y que su despido podría estropear un panel de jurados.

El juez se erizó ante la sugerencia de que la raza era un factor, diciendo que no había apoyo para las afirmaciones de que los fiscales no usaban argumentos neutrales en la raza para excluir a los jurados durante la selección del jurado y ahora.