10 festivales de música de destino PNW para ir este verano

Cada verano merece un viaje por carretera, ya sea que cruza las líneas estatales y los pases de montaña o es simplemente una rápida excursión a una parte rural del condado de King. Para los fanáticos de la música del noroeste del Pacífico, no hay escasez de festivales de marco de odómetro en la región que te tentan a salir al camino abierto o saltar un ferry.

Aquí hay 10 festives dignos de destino en Washington y Oregon este verano.

Festivales de desfiladero

Las peregrinaciones al anfiteatro del desfiladero son una tradición de verano, con los perros de los marineros en el estadio de béisbol y maldiciendo a los ángeles azules. Los guerreros I-90 que hacen la caminata este verano, prestan atención: la construcción en el puente Vantage podría agregar demoras significativas en el tiempo de entrada, y a partir de este año, el anfiteatro en vivo administrado por la nación está prohibiendo las sillas de césped de traer su propia césped (aunque felizmente le alquilarán uno). El primero de los festivales principales del lugar histórico, Beyond Wonderland (21-22 de junio), comienza con los bateadores de EDM Illenium, DJ Snake, Slamander, Subtronics y más. Luego, los fanáticos del país enmarcarán los terrenos de Sunched cuando Watershed regrese (del 1 al 3 de agosto) con los cabezas de cartel Jason Aldean, Dierks Bentley y Bailey Zimmerman. Para los fanáticos de la música de baile que prefieren una ventaja más dura, el Bass Canyon Festival de Bass Canyon de Lord Excision canadiense (del 15 al 17 de agosto) es un deleite de Headbanger.

Las fechas y los precios varían; 754 Silica Road NW, Quincy; GorGeamPhitheAtre.com

Tarboo

A principios de 2024, la familia de artes locales, el De Kochs compró una propiedad de 53 acres en la península olímpica con una variedad de cabañas y un lugar de eventos que ha organizado actuaciones de música clásica durante décadas, más recientemente con series de verano Conciertos en el granero. La cofundadora de Seattle, Laurie de Koch y su hijo Willem, anteriormente de los Westerlies, dejaron sus respectivos conciertos y la familia se propuso renovar la granja y relanzar el lugar como la linterna de Quilcene, comenzando con su inaugural micro festival Tarboo el pasado cuatro de julio. Compartiendo su nombre con The Creek corriendo por la propiedad, el Fest Centric de PNW regresa este verano con los pesos pesados ​​de los pilotos de los pesos independientes, el bisabuelo indie rockeros, el inventivo productor electrónico Chong el Nomad, los cantantes y compositores Uwade y Maita, Mt Fog y More.

3-5 de julio; Linterna de Quilcene, 7360 Center Road, Quilcene; $ 55 de un solo día, pases de fin de semana $ 100 (solo boleto) o $ 145 (incluye acampar/estacionamiento), estacionamiento diario $ 10 y campamento diario $ 15 por persona; quilcenelantern.com

Festival Winthrop Rhythm & Blues

A cuatro horas en automóvil desde Seattle, este festival sin fines de lucro ha estado llevando el blues al Valle de Methow por más de 35 años. Celebrado en un rancho junto al río a las afueras de la ciudad, el festival Winthrop Rhythm & Blues se casó a fines de los años 80 con la intención de atraer a los artistas de gira al otro lado de las Cascadas North. Con ese fin, los mejores sorteos de fuera de la ciudad de este año incluyen Blues Rock Scorcher Samantha Fish, Gospel/Blues Pedal Steel Savant Robert Randolph, Tab Benoit, el dúo de rock del Reino Unido The Heavy Heavy, Sugaray Rayford, Zydeco incondicional CJ ​​Chenier y la banda roja de Louisiana, y más.

18-20 de julio; Blues Ranch, 19190 Highway 20, Winthrop; $ 50- $ 115 un solo día, $ 170- $ 175 Pases de fin de semana, acampando $ 85- $ 185; Winthropbluesfestival.com

Festival Fairwell

A 20 minutos en automóvil desde Bend, Oregon, la ciudad de Redmond y el recinto ferial del condado de Deschutes albergan una floreciente escena del festival encabezada por este festival americano/country que produjo algunas alineaciones estelares desde que se lanzó en 2023. Este año no es diferente, con los tyler Tyler Childers y Sphurgill Simpson, que recientemente mataron un espectáculo pop-up en Se Seattle, se unió a Se Seattle, se unió a Se Seattle, se unió a Se Seattle, se unió a Se Seattle, se unió a Se Seattle, se unió a Se Seattle, se unió a Se Seattle. Cody Jinks, Koe Wetzel, Rising Americana Stars Sierra Ferrell, Charles Wesley Godwin y Wyatt Flores, y más. Si los sombreros de Trucker y las guitarras timbres no son su bolso, el recinto ferial también alberga el Electronic Cascade Equinox Festival (19-21 de septiembre), encabezado por la divulgación y Sylvan Esso, y el Reggae se eleva (29 al 31 de agosto) con Damian y Stephen Marley, Iration, Rebelution y más.

18-19 de julio; Recinto ferial del condado de Deschutes, 3800 SW Airport Way, Redmond, Ore.; Los boletos comienzan en $ 139 de un solo día y un pase de dos días de $ 289 (tarifas incluidas), el campamento comienza en $ 109, transbordadores y estacionamiento de día $ 20- $ 25; Fairwellfestival.com

Explosión

Ok, este festival Afrobeats de tercer año en el Seattle Center no es un gran viaje para los habitantes del metro (aunque es una excusa decente para montar el monorraíl). Pero en poco tiempo, el buen vibrador BlastFest ha demostrado ser un destino de buena fe, con casi la mitad de los 6,000 asistentes del año pasado provenientes de fuera del estado, según el organizador Bobby “Blast” Akoro. Es una hazaña impresionante mientras trae algo fresco al paisaje del festival del área de Seattle. La alineación de este año está dirigida por la estrella nigeriana informada por el R&B, Omah Lay y Fireboy DML, un cantante experto en pop que comenzó a construir el zumbido en Estados Unidos con el LP “Apollo” de 2020 antes de avivar las llamas con colaboraciones de Ed Sheeran y Justin Timberlake.

19 de julio; Seattle Center, 305 Harrison St., Seattle; Los boletos comienzan en $ 99; blastmusicfest.com

¡Madera! Festival de música al aire libre

Aproximadamente a 40 minutos del centro de Seattle, el parque Tolt-Macdonald de Carnation no es un lugar lejano. ¡Pero su escenario bucólico de Snoqualmie Valley hace madera! -El Festival Boutique Family Family de Greater Seattle-Siéntete como una escapada fácil con un fin de semana de música en vivo y una letanía de actividades al aire libre para todas las edades. La alineación de este año incluye a Portland Indie-Folk Padstay M. Ward, el trío de rock indie de Chicago DeHD, Cumbia Vibesmiths Los Bitchos, el cantante y compositor independiente de Washington Great Damien Jurado, los cantantes alternativos de los cactus flor y más.

24-26 de julio; Tolt-Macdonald Park, 31020 NE 40th St., clavel; $ 70- $ 101 Pases de fin de semana individuales y $ 197 (tarifas incluidas), niños de 12 años y menos gratis, estacionamiento de $ 27, $ 64 acampando; timbermusicfest.com

Pickatón

Este festival íntimo y ecléctico en las afueras de Portland ha estado rompiendo el arquetipo del megafestación de galletas durante 25 años, estableciendo un plan alternativo donde el descubrimiento y la sostenibilidad superan a los principales carteles y exageraciones. Las etapas se duplican como instalaciones de arte, una ubicada en la ladera boscosa en Happy Valley. Los aspectos más destacados de este año incluyen los “Señores de Portland”, Portugal. El hombre, el gigante de los blues Taj Mahal, el dúo folk-pop de Victoria, Ocie Elliott, Bath Bats, Reyna Tropical y muchos más.

31 de julio al agosto. 3; Pendarvis Farm, 16581 Se Hagen Road, Happy Valley, Ore.; boletos para un solo día para adultos $ 135- $ 253, pases de fin de semana para adultos (campamento primitivo de campaña incluido) comienza en $ 455; pickathon.com

South Sound Block Party

Si alguna vez hubo una excusa para que los rockeros de Seattle hicieran una excursión de un día en Olympia, este festival de dos días fundado por el veterinario de Seattle Music Business y el ex gerente de Lumineers Christen Greene es. Ahora en su cuarto año, South Sound Block Party, la pizarra dirigida por mujeres es un sueño de Gen X, coronado por el alumno de subpop L7, los héroes Riot Grrrl Bratmobile y el equipo Dresch, y los Rippers Thunderpussy de Seattle. También a bordo: los artistas de reggae Mihali y Mike Love (no, no el chico de la playa), la cantante y compositora de Seattle Kate Dinsmore y la banda de la familia Carlile, dirigida por la sobrina y sobrino adolescente del ganador del Grammy local.

22-23 de agosto; 1210 Marine Drive NE, Olympia; Los boletos comienzan en un solo día de $ 61, pase de fin de semana de $ 98, niños de 12 años y menos gratis; SouthSoundBlockParty.com