Slick Rick regresa después de 26 años con el álbum ‘Victory’ y demuestra que la narración de hip-hop todavía reina

LOS ÁNGELES (AP)-La leyenda del hip-hop Slick Rick está demostrando que su chispa creativa está lejos de desvanecerse.

El rapero nacido en inglés, conocido por su parche de ojos exclusivo y su narración magistral, regresó a la cabina con su primer proyecto nuevo en casi tres décadas. Le recuerda al mundo su destreza de rap atemporal en su álbum visual, “Victory”, lanzado el viernes.

Marca el primer álbum de Slick Rick desde “The Art of Storytelling” de 1999. Este nuevo proyecto se autoproduce en gran medida, con el rapero manejando el 95% de los deberes de productores ejecutivos de producción e intercambio con actor nominado a Emmy y ocasional rapero DJ Idris Elba, quien aparece en el álbum junto con NAS, Giggs y Estelle.

“Eras un adulto joven, luego un hombre de anciano medio y ahora eres un hombre mayor, por lo que mi mentalidad tiene que crecer con él”, dijo Slick Rick, conocido por sus clásicos de rap, como la “historia de los niños”, “La di da di” con Doug E. Fresh y “Mona Lisa”. Su álbum debut, “The Great Adventures of Slick Rick”, en 1988, el No. 1 en las listas de Billboard R&B/Hip-Hop.

“Victory” estuvo en cuatro años, con Slick Rick, ahora de 60 años, escribiendo y grabando el álbum entre su lugar de nacimiento de Londres y luego Francia, mientras que las imágenes se filmaron en los Estados Unidos, Reino Unido y África.

Slick Rick cree que su voz todavía resuena en el hip-hop. Dijo que los sujetos que aborda han crecido con él.

“No siempre puede ser niños todo el tiempo”, dijo. “Crecemos y hablamos de cosas que nos interesan a esta edad”.

En una entrevista reciente, Slick Rick habló con The Associated Press sobre cómo la narración de historias juega un papel en el rap de hoy, su relación con Elba y cómo el hip-hop no tiene limitaciones.

Los comentarios han sido editados por claridad y brevedad.

AP: ¿Cómo se conectaron tú e Idris?

Slick Rick: Nos conocimos en una fiesta y luego hicimos clic. Su gente se acercó a mí y querían hacer un álbum. Me volaron a Inglaterra y Francia. Salí con Idris en sus cunas, y solo hicimos lo que hacemos. Nos divertimos, y luego, cuando terminamos, dijimos: “Sí, estamos listos para llevarlo al mercado”.

AP: ¿Alguna vez sentiste dudas volviendo al centro de atención, o este álbum se sintió como Destiny?

Slick Rick: Podría haber sido una pequeña duda, pero te estás divirtiendo. Simplemente lo traemos al mercado y vemos qué sucede. No hay presión ni nada. Se lo estamos trayendo a la gente para ver si les gusta. Alimentarlos.

AP: ¿Cuándo sentiste que este proyecto estaba listo para el consumo público?

Slick Rick: Cuando estábamos en el estudio con Idris haciendo lo nuestro, revisé las reacciones de las personas. Pero luego vi gente en su lugar feliz. Una vez que vi eso, estoy bien. Lo veo feliz a él y a su gente. Un poco de baile. Apareció un poco de moet. Estábamos pasando un buen rato.

AP: Meztraste melodías de hip-hop con varios sonidos que incluyen reggae y música house. ¿Cuál fue tu visión detrás de este enfoque musical?

Slick Rick: Es lo que les gusta a las personas negras. No solo somos hip-hop. Nos gusta el reggae. Nos gusta la música house. Digamos que los Beatles o Barry Manilow. Vamos por todo el lugar. Dionne Warwick, Diana Ross. Vamos a lugares. Tratamos de entretenernos en diferentes áreas de existencia.

AP: ¿Qué te hizo ir a la ruta del álbum visual?

Slick Rick: Estaba ahorrando tiempo. La gente hace canciones y hace videos de todos modos. Entonces, ¿por qué no acelerar esto muy rápido? Video y rap a los mismos al mismo tiempo. Boom, mantengamos en movimiento. … Esto es como ver una película. Quieres expandir la imagen. No solo escuchas mi voz y la música, que es la esencia. Obtienes … imagen visual también.

AP: Produjiste la mayor parte del álbum. ¿Por qué decidiste seguir esa ruta en lugar de alistar a otros productores?

Slick Rick: En mi proceso creativo, necesito tener mucha información o no será auténtico Rick. Demasiadas manos, no va a aparecer. Muchas manos van a distorsionar cosas. Hago mi propia música la mayor parte del tiempo.

AP: ¿Cuál es la importancia de la narración de rap en 2025?

Slick Rick: Es un espacio abierto. No se ha llenado, todo el asunto de la narración. Antes de que se pierda demasiado en Braggadocios, una frecuencia. Amplíe sus horizontes. No siempre tienes que ser duro. Ser romántico. Ser humorístico. Ser vulnerable. Ve por todas partes. Ser político. Usa tu imaginación. Vaya a lugares, para que podamos tomar historias y dar a la imaginación de nuestra gente.