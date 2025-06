Camisas blancas. Corros negros. Tapas calvas. Los fanáticos de Pitbull fartan como clones en todo el mundo

LONDRES (AP) – Los londinenses informaron miles de avistamientos de Pitbull esta semana. Con esa cabeza calva, perilla y traje, es bastante difícil de perder.

Sin embargo, en una inspección más cercana, queda claro que el Sr. Worldwide no está en realidad en todas partes a la vez, en su lugar, esos son clones que pululan en Londres, en su camino al O2 Arena para verlo en el escenario. ¿Esa perilla? Dibujado. ¿Esa cabeza desnuda? Capas calvas, en lugar de un afeitado dramático.

Más de dos décadas después de su carrera, la superestrella de Miami cuyas golpes, desde “Servicio de habitaciones de hotel” hasta “madera” y “Give Me Everything” a “El Taxi”, se han convertido en productos básicos de reproducción permanentes de bodas, mitzvahs de bar y, sí, el club está quedando en un creciente frenoso en el Reino Unido y más allá. Comenzó a notar el extraño parecido o dos en los conciertos en 2021, emergiendo de los bloqueos de la era pandemia.

“Tal vez de 20,000 personas que vienen al espectáculo, 30,000 que se muestran, verás mil”, dice sobre lo que sucedió después.

Pero eso es antes de que llegue al Reino Unido

“Saltamos el estanque y terminamos en Londres y fue solo algo más. Definitivamente fue un movimiento completamente nuevo, lo llevó a un nivel completamente nuevo”, dijo Pitbull a The Associated Press, el día después del show del lunes en Londres.

El fenómeno es algo que ha crecido rápidamente de una minoría a la mayoría, o de negativo a positivo, como se sabe que Pitbull dice. A diferencia de los concursos parecidos de celebridades que recompensan la extraña semejanza con los gustos de Timothée Chalamet, Glen Powell o incluso Ernest Hemingway, se trata menos de la capacidad de cultivar el vello facial correcto y más sobre el ambiente. Después de todo, la gran mayoría de los vestidos en el concierto del lunes eran mujeres. (Pitbelles, se podría decir).

Estos aspirantes a clones fueron vistos en el subterráneo a North Greenwich, donde procedieron a bailar fuera de la arena a un DJ en vivo durante horas antes de que comenzara el espectáculo. Las fotos fueron tomadas frente a un póster gigante de Pitbull y las perillas se colorearon cuidadosamente en los rostros de los amigos antes, finalmente, las gafas de sol continuaron. Rebecca Petrie y Jamie Lee Hart pasaron horas en línea para obtener boletos, viajando desde Escocia para el concierto. Sugirieron que las chicas se sienten más atraídas para vestirse que los chicos.

“Las mujeres son más valientes”, dijo Hart. Y Pitbull lo aprecia.

“Para tener más mujeres en la multitud, solo muestra que sienten lo que la mujer más poderosa de mi vida me ha enseñado en el escenario”, dice, haciendo referencia a su madre, “lo cual es un caballero que sabe cómo pasar un buen momento. A veces un poco travieso, a veces un poco agradable, pero más que cualquier buena persona que hará lo correcto con la mejor capacidad”.

Los videos del show de Pitbull en Londres en febrero inundaron las redes sociales con un número decente de aliikes que vibran a pistas como “On the Floor” y “Fireball”. Cuando los espectáculos adicionales de junio para su gira “Party After Dark” salieron a la venta, los compradores de boletos consiguieron el memorando: vestirse o destacarse como uno de los pocos que no lo hicieron. De hecho, el piso de la arena el lunes parecía un mar de frijoles horneados, cortesía de las tapas calvas, mientras que las gradas parecían el destino de un viaje escolar poco probable, con filas tras filas de camisas blancas y corbatas negras torcidos.

“Si vas a ir a un concierto de Pitbull, debes sentir realmente su energía y no puedes hacerlo sin un límite calvo y un traje”, dijo el asistente Keeley James Elliot, mientras posa con los globos inflados inspirados en el Mr. fuera del lugar fuera del lugar.

Espere escenas similares en sus próximas fechas de Europa, mientras se abre paso a través de París, Praga y Polonia. Se desplazará a los Estados Unidos por citas en Dakota del Sur, Las Vegas y una parada en la Feria Estatal de Iowa, antes de llegar a Australia en octubre. El 305 puede ser un código de área, pero llega mucho más allá del sur de Florida.

Los fanáticos deben saber que Pitbull aprecia de todo corazón sus esfuerzos y se asegura de ver a las multitudes llegar para el espectáculo. Él también es un fanático, de ellos: “tener gente aquí sintiendo ese bien vestido como yo, hombre, increíble”.