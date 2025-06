Diddy, el jurado, eliminó la falta de franqueza sobre la residencia en la defensa de los movimientos, dice que lastiman la diversidad del jurado

NUEVA YORK (AP) – Un juez desestimó a un jurado en el juicio de tráfico sexual de Sean “Diddy” Combs el lunes después de concluir que sus respuestas conflictivas sobre dónde vive podría indicar que tenía una agenda o quería permanecer en el jurado para un propósito.

El juez Arun Subramanian emitió el fallo después de rechazar los argumentos de los abogados de Combs de que interrumpiría la diversidad del jurado para reemplazar al hombre negro con un jurado blanco.

Combs, de 55 años, se declaró inocente de los cargos de conspiración de tráfico sexual y extorsión después de su arresto en septiembre en un hotel de Nueva York. Se le negó la fianza varias veces y ha permanecido encarcelado en un encierro federal en Brooklyn desde entonces.

Subramanian había anunciado por primera vez el viernes por la noche que estaba desestimando al jurado después de que surgieron preguntas sobre si residía en Nueva York o Nueva Jersey la mayor parte del tiempo, pero los abogados defensores protestaron y el juez esperó hasta el lunes para anunciar su decisión final.

El juez dijo que una revisión de las respuestas del jurado a preguntas sobre su residencia durante la selección del jurado, junto con sus respuestas posteriores a preguntas similares en la sala de vestir, reveló “inconsistencias claras”.

“Tomando todo juntos, el registro expresó serias preocupaciones sobre la franqueza del jurado y si sombreó las respuestas para seguir adelante y permanecer en el jurado”, dijo.

Subramanian dijo que abandonar el jurado en el panel podría amenazar la integridad del proceso judicial, y rechazó una solicitud de defensa de que lo cuestione más, diciendo que podría llevar a “otro conjunto de respuestas cambiantes … En otras palabras, no hay nada que el jurado pueda decir en este punto que volvería a poner el genio en la botella y restaurar su credibilidad”.

El juez expresó su decepción de que la defensa le pidió nuevamente en una carta de fin de semana que considerara la composición racial del jurado en su fallo, ya que acusó a los fiscales de mala conducta.

“El tribunal no debería, de hecho, no puede, dejar que la carrera tenga en cuenta la decisión de lo que sucede. Aquí, la respuesta es clara. El jurado No. 6 es excusado”, dijo Subramanian antes de que el jurado, menos el jurado No. 6, fue llevado a la sala del tribunal para la reanudación del testimonio.

Los abogados defensores de la carta también acusaron a los fiscales de mala conducta en un “esfuerzo coordinado para tratar de destruir a uno de los hombres negros más exitosos de la historia estadounidense”.

“El caso del gobierno tiene que ver con su vida personal, y lo que él y sus socios románticos han hecho en la privacidad de la habitación”, escribieron los abogados.

“No ha habido evidencia de mala conducta enjuiciante a la atención de la corte. Cero”, dijo el juez, rechazando la tercera solicitud de la defensa de un juicio nulo.

Los fiscales han dicho que esperan descansar en algún momento de esta semana. El juicio está en su sexta semana.

El lunes, los fiscales llamaron a lo que se conoce como un testigo resumido para leer en voz alta numerosos mensajes de texto que los jurados no habían escuchado previamente.

Incluyeron intercambios en los que la mujer que testificó bajo el seudónimo de “Jane” se quejó a los peines sobre su estilo de vida de maratón sexual “Noche de Wild King Night” y a su jefe de gabinete, Kristina Khorram, sobre sus amenazas de liberar videos explícitos de su sexo con otros hombres.

Jane, quien salió con Combs desde 2021 hasta su arresto el año pasado, excoró a la estrella del hip-hop en una serie de mensajes de texto después de que su antigua novia Cassie, la cantante de R&B, cuyo nombre legal es Casandra Ventura, presentó una demanda contra él alegando años de abuso sexual, control y violencia.

El 28 de noviembre de 2023, aproximadamente dos semanas después de que Combs resolviera la demanda, Jane le dijo que sentía que la explotaba con su “estilo de vida oscuro y humillante”. Ella escribió que durante los tres años que estuvieron juntos, se sintió confundida por su relación y que estar con peines la había privado de oportunidades de trabajo.

Un mes después, Jane le envió un mensaje de texto a Khorram que Combs “simplemente me amenazó sobre mis cintas sexuales que tiene en dos teléfonos. Dijo que los enviaría a mi papá”.

Jane señaló que normalmente no involucraba a Khorram en tales asuntos, pero dijo que necesitaba ayuda porque Combs estaba teniendo uno de sus episodios de “bipolar psicótico malvado” y, junto con amenazarla, decía que le llamaría a la policía.

Jane le dijo a Khorram que estaba muy drogada en las cintas.