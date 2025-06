Pixies, Weezer entre shows de álbumes de aniversario de verano en Seattle

Selecciones de personal

Regresar el reloj puede ser un gran negocio. En un paisaje de gira posterior al trasfillo, los artistas están saliendo a la carretera más duro que nunca y buscando formas de diferenciar sus recorridos. Un movimiento cada vez más común es realizar un álbum favorito de los fanáticos en su totalidad, a menudo ligado a un aniversario de hitos.

Es un beneficio de marketing desde un punto de vista de marketing y para los fanáticos que reciben un set fuera de lo común de bandas experimentadas que han recorrido el mundo más de unas pocas veces.

Aquí hay Siete Los artistas rehaciendo algunas de sus obras más famosas este verano.

Duendes

Los influyentes rockeros alternativos que inspiraron a todos, desde Kurt Cobain hasta Radiohead, con su fuerte dinámica y matrimonio de punk scuzz y melodies melifluosas fueron la última vez en la ciudad en una carrera conjunta con un ratón modesto que adornaba el clima climatizado en 2023. Esta vez, los héroes de Boston Indie jugarán un doble cabeza de cabeza en el teatro de parámetro en comparación. A pesar de un nuevo álbum para promocionar en “The Night the Zombies Come” del año pasado, Pixies realizará dos discos de principios de los 90, “Bossanova” y “Trompe Le Monde”, en su totalidad durante la primera noche . La segunda noche contará con una mezcla más tradicional de novatos y canciones de todo su catálogo. El veterinario indie-rock Kurt Vile abre.

7:30 pm del 23 al 24 de junio; Paramount Theatre, 911 Pine St., Seattle; boletos limitados restantes $ 80; stgpresents.org

Mi romance químico

El primer Big Stadium Rock Show of the Summer encuentra a los Pop-Punk Kings reunidos iniciando una muy esperada gira de nostalgia en Seattle, tocando su clásico álbum de 2006 “The Black Parade” en Full. La ópera seminal Emo Rock, que combinó la pompa de Queen y la potencia de fuego del centro comercial de “American Idiot” de Green Day, consolidó mi romance químico como una de las bandas de rock más grandes de su día antes de romperse en 2013. (En particular, “The Black Parade” fue el único álbum en presentar el baterista Bob Bryar, que no estuvo involucrado en la reunión de 2013 de 2019 y murió en noviembre pasado).

6 pm 11 de julio; T-Mobile Park, 1250 First Ave. S., Seattle; Los boletos limitados restantes actualmente comienzan en $ 358 (incluidas las tarifas); Ticketmaster.com

Íncubo

Después de perderse el vigésimo aniversario de su álbum de 2001 “Morning View” debido a Covid, el Y2K Rock Radio Darlings sacó un Taylor Swift y volvió a grabar su apogeo proyecto Ese infundido NU Metal con una tranquilidad de la Surf de la mañana para un lanzamiento de 2024. Reservar una gira de arena posterior donde tocarán el álbum en su totalidad podría haber sido un poco ambicioso, ya que las ventas de entradas para la fecha de Seattle han sido débiles. Sin embargo, debería ser un placer nostálgico para los fieles de Incubus. La Orquesta de Manchester también actúa.

7 pm 15 de julio; Clima Compedge Arena, 334 First Ave. N., Seattle; Los boletos comienzan en $ 50; ClimatePledgearena.com

Cabón de la muerte para Cutie

Parece que ayer los Titanes de Indie-Rock de Seattle trotaron el globo tostando el vigésimo aniversario de su álbum innovador “Transatlanticism” en una carrera de encabezado con la otra banda del líder Ben Gibbard, The Postal Service. Este verano, Death Cab ofrece a otro disco clásico el tratamiento de aniversario, reproduciendo su “planes” de seguimiento de 2005 en su totalidad durante una carrera limitada de tres ciudades a partir de Seattle. Argumentándolos aún más en la conciencia convencional, “Planes” El debut de la marca de la banda, hizo de Death Cab una de las primeras bandas indie-rock en conseguir un álbum Top 10 en el Billboard 200. Tal como está, la doble hoja en el climá grupo Los “planes” más grandes datan antes de reducir el tamaño de los cines en Chicago y Nueva York. Rising Synth-pop Stars Nation of Language Open.

8 PM 31 de julio y 2 de agosto; Clima Compedge Arena, 334 First Ave. N., Seattle; $ 60- $ 99; ClimatePledgearena.com

Planetas digibles

Los pilares de rap de jazz formados por la costa este, con Ismael Butler de Seattle, estaban en todo MTV y daban discursos de aceptación en los Grammys a principios de los 90, gracias a su éxito exclusivo, “Rebirth of Slick (Cool Like Dat)”, y su álbum debut, “Reaching ‘(una nueva refutación del espacio y el tiempo)”. A pesar de una cálida recepción de los críticos, el esfuerzo de segundo año del trío, “Blowout pein”, nunca coincidió con las mismas alturas comerciales y la grupo disuelto poco después de su lanzamiento de 1994. Sin embargo, el registro discreto que combina la suave suaveness de los presentadores de los maestros de ceremonias con la arena de Nueva York se convirtió en un clásico durmiente que ha resistido la prueba del tiempo. Respaldado durante años por una banda de Ace Seattle, el grupo sale a la carretera este verano para celebrar el 30 aniversario de “Blowout Cown” incluyendo un cuasi-hometown durante el segundo día de Bumbershoot (31 de agosto).

30-31 de agosto; Bumbershoot, 305 Harrison St., Seattle; $ 142 Pase de dos días de un solo día y $ 253 (tarifas incluidas), niños de 12 años o menos gratis; bumbershoot.com

Weezer

Los planetas digables no son el único acto de pelusa que revisa un viejo clásico. Cualquiera que se haya perdido el viaje de Weezer al Blue Planet Tour cuando llegó a Seattle el otoño pasado tiene otra oportunidad de escuchar a los rockeros alternativos que destruyen el suéter rehacer su “álbum azul” seminal en Bumbershoot (30 de agosto). Lanzado en 1994, el álbum, un monstruo Riff con golpes de fuzz con melodías de rock Beach Boys-Gone-Grunge, fue uno de los primeros grandes discos de la era posterior al grunge y encontró el apoyo temprano de 107.7 The End Disc de Seattle The End Diskey Marco Collins.

30-31 de agosto; Bumbershoot, 305 Harrison St., Seattle; $ 142 Pase de dos días de un solo día y $ 253 (tarifas incluidas), niños de 12 años o menos gratis; bumbershoot.com

Los labios llamativos

Oklahoma Psych rockeros Los labios en llamas terminan su verano en una carrera de encabezado con ratón modesto, jugando el nuevo festival psíquico de Salamander Psychic Salamander del mouse Isaac Brock en su estado natal. Cada banda interpretará los dos días de la festival de dos días en Remlinger Farms, con los labios corriendo a través de su opus magnum “The Soft Bulletin” en la segunda noche (14 de septiembre). Repleto de arreglos ambiciosos y descarados sintetizados y la nítida composición del líder de Wayne Coyne, el álbum de 1999 cristalizó la metamorfosis de la banda de los experimentadores de arte-punk peludos en los raros de psicot-pop prismáticos capaces de ejecutar sus crecientes grandes visiones en el estudio.

13-14 de septiembre; Remlinger Farms, 32610 32nd St., clavel; $ 153 Pase de dos días de un solo día y $ 264 (tarifas incluidas); stgpresents.org