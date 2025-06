‘The Eleged’ cambia a Texas por Italia para filmar la crucifixión por el exitoso drama sobre Jesucristo

Matera, Italia (AP) – Matera, en el sur de Italia, es conocida como la “ciudad de las piedras” para su arquitectura. Para la próxima temporada de “The Eleged”, será conocido por otro nombre: Jerusalén.

Con sus antiguas cuevas, paisajes impresionantes, acantilados dramáticos y casas hechas de piedra, Matera se está duplicando como la ciudad antigua para la sexta temporada del drama religioso, que se centra en la crucifixión de Jesucristo. Este mes, el elenco y el equipo intercambiaron su estudio de Texas durante tres semanas en Italia, durante el cual Associated Press visitó el set.

George Harrison Xanthis, quien interpreta al apóstol John, dice que la filmación en Matera ha ayudado a su actuación sumergiéndolo en el mundo del espectáculo. En los sets del programa en Texas y Utah, “Pasas de la civilización al mundo antiguo, mientras que aquí siempre estás en el mundo antiguo”, le dice a la AP. “Es increíble”.

El director y showrunner Dallas Jenkins explica que quería autenticidad con la crucifixión en el telón de fondo de un horizonte real. Mientras que la ciudad de Matera, que también ha proporcionado el escenario de “la pasión del Cristo”, “Mary Magdalene” e incluso “No hay tiempo para morir”, la mayor parte del trabajo, el olor a espalda y cálido de especias en el aire, proveniente de un carro de apoyo, se suma a la atmósfera.

Protagonizada por Jesús es Jonathan Roumie, amado por los fanáticos del programa que se sonrojan como si fuera una figura religiosa real, revelando que es parte de sus oraciones diarias. Esta observación fue confirmada por Jenkins, quien ha sido testigo de personas llorando, tocando sus manos y llamándolo Jesús.

“Ver a Jonathan les recuerda la experiencia que tienen con Jesús. Entonces, hay muchas lágrimas. Pero saben la diferencia”, dice Jenkins. Además de un hola amigable, Roumie no estaba disponible para los medios durante la visita al set, por lo que podría concentrarse en las exigentes escenas que lo vieron cubierto de sangre con un ojo protésico hinchado cerrado.

Otros miembros del elenco han experimentado encuentros emocionales con la audiencia, aunque quizás no sea la misma intensidad que la de Roumie. Vanessa Benavente, quien interpreta a la Madre Mary, recuerda haber sido reconocida durante la caída de la escuela.

“Fue un poco de la nada. Y me sorprendió mucho porque llevaba un sombrero, era muy difícil incluso ver mi cara”, recuerda. “Ellos dicen ‘Sé que no eres ella, pero es como lo más cercano’, también es mucha responsabilidad”.

Jenkins financió originalmente al piloto de “The Eleged” a través de crowdfunding en 2017. Si bien su éxito lo vio mudarse a Amazon Prime Video, el programa continúa siendo complementado por crowdfunding y la organización sin fines de lucro Come y See Foundation. A partir de la temporada 3, se lanzaron episodios agrupados teatralmente. La temporada 5 se lanzó por primera vez a los cines en tres partes como “The Eleged: Last Supper”, juntos recaudó decenas de millones de dólares en la taquilla mundial.

Cuando Jenkins grita “Acción!” El set resuena con los gritos de los actores mientras siguen a Roumie como Jesús, llevando la cruz a la colina de Gólgota. Elizabeth Tabish, quien interpreta a Mary Magdalene, todavía estaba atrapada en la escena cuando se fue de los ojos llorosos para una entrevista.

“Es pura devastación, ver a su amigo ser desfilado por las calles y burlarse, y ejecutar públicamente. Nunca lastimó a nadie, ya sabes. Así que hay mucho dolor”, dijo el actor, limpiando los ojos.

No le preocupa traer esos sentimientos de regreso a casa: un plato de auténtica pasta italiana después del trabajo durante tres semanas seguidas tendrá el poder de elevarla y ayudarla a seguir adelante, asegura.

Los primeros dos episodios de la temporada 5 debutaron el domingo en Amazon Prime Video en los Estados Unidos, y el resto se lanzará durante las próximas dos semanas. Jenkins dice que los episodios se centran en “el momento más famoso de las Escrituras”, como la tendencia de Last y Judas. A medida que aumentan las apuestas y el espectáculo crece, su objetivo es que la audiencia tenga una experiencia más personal e íntima cuando miran.

“Ese es el desafío”, dice. “Asegurarse de que la audiencia aún pueda conectarse con los personajes, no solo el tamaño de la historia”.

La temporada 5 estará disponible para ver de forma gratuita en la aplicación del programa del mismo nombre y sitio web a partir del 13 de septiembre. La temporada 6 se emitirá en 2027, y la serie llegará a su fin con su séptima temporada, centrada en la resurrección de Jesús.