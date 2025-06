El ex jefe de policía conocido como el ‘Diablo en los Ozarks’ se declara inocente

LITTLE ROCK, Ark. – Un asesino convicto y ex jefe de policía conocido como el “Diablo en los Ozarks” se declaró inocente el martes por un cargo derivado de su reciente escape de una prisión de Arkansas.

Grant Hardin, quien fue capturado el 6 de junio, apareció en la audiencia por video. Se declaró inocente de escape en segundo grado, se descubrió que era indigente y fue nombrado defensor público.

Hardin fue capturado a 1,5 millas al noroeste de la prisión de Calico Rock de la que escapó el 25 de mayo. Las autoridades dijeron que escapó al ponerse un atuendo diseñado para parecerse a un uniforme de aplicación de la ley.

Después de su captura, Hardin fue transferido a una prisión de máxima seguridad en Varner, una pequeña comunidad a unas 65 millas al sureste de Little Rock.

Un juicio con jurado se programó para la semana del 5 de noviembre, con una audiencia previa al juicio programada para el 21 de octubre.

Hardin, un ex jefe de policía en la pequeña ciudad de Gateway, cerca de la frontera de Arkansas-Missouri, está cumpliendo largas oraciones por asesinato y violación. Fue el tema del documental de televisión “Devil in the Ozarks”.

Un portavoz dijo que la fuga de Hardin permanece bajo investigación. Los legisladores también planean revisarlo.