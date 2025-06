El mundo según el miércoles, tu nueva banda de rock independiente favorita de Country

NUEVA YORK (AP) – Un cachorro de pit bull orinando en un balcón. Antas montadas en la cocina en una uña torcida. Los huevos hervidos rosados ​​permanecen a flote en la salmuera. Para su audiencia dedicada, la banda de rock de los países alternativos de Carolina del Norte-Indie el miércoles es un ejemplo de composición de canciones evocador, donde los mundos enteros se encuentran en líneas líricas cortas.

Y eso no dice nada de cómo suenan. La banda más emocionante del indie rock contemporáneo es informada por los camioneros y el pavimento en igualdad de medida, una tela sonora distintiva de acero de laps, fuzz de guitarra, voces folksy e irregulares.

El 19 de septiembre, lanzarán su sexto y más ambicioso de larga duración “Bleeds”.

“My Songwriting es simplemente mejor en este álbum”, explica el cantante y compositor de miércoles Karly Hartzman. “Las cosas se dicen más sucintamente … la inmediatez de estas canciones fue el crecimiento principal”.

El miércoles comenzó como el proyecto en solitario de Hartzman, evidenciado en el dulce “Sí” de 2018. Se convirtieron en una banda completa en “I Fui intentando describirte a alguien” de 2020, una inmersión en las distorsiones de la guitarra y “Twin Plagues” de 2021, un refinamiento adicional de su sonido “Creek Rock”. La alineación está formada por Hartzman, el bajista Ethan Baechtold, el jugador de acero LAP Xandy Chelmis, el guitarrista Jake Lenderman y el baterista Alan Miller. Algunos también recorren el proyecto en solitario de Lenderman, MJ Lenderman. (Hartzman y Lenderman fechados anteriormente).

El último álbum del miércoles, The Narrative “Rat Saw God”, fue nombrado uno de los mejores álbumes de 2023 por Associated Press parcialmente por su asombrosa capacidad de sumergirse en las particularidades y complicaciones de la identidad del sur. “Sanges” agudiza esas herramientas.

En “Bleeds”, una banda evoluciona

“Originalmente, iba a llamarlo ‘Carolina Girl’, pero a mis compañeros de banda no les gustó eso ‘”, bromea Hartzman.

“Bleeds” proviene de la canción de apertura explosiva, “Argumento de reality shows”.

A ella le gusta cómo suena el nombre de la banda y el título del álbum: “‘Wednesday Bleeds’, lo cual siento que lo hago, cuando toco música … Estoy casi, en cierto modo, sangrando y exorcizando a un demonio”.

Líricamente, “Bleeds” presenta algunos de los mejores trabajos del miércoles, incluso en la revisión de una canción más antigua, “Phish Pepsi”, que hace referencia a la Banda Jam y a la película más inquietante lanzada en 2010, una especie de especificidad nacida de las prácticas de escritura de Hartzman. Durante la pandemia Covid-19, ella y Lenderman “escribieron 20 líneas de escritura cada día”, una práctica adoptada de David Berman de Silver Judys. También es una documentalista de la memoria: toma notas de las cosas que dicen sus amigos e imágenes que están afectando, para luego colagarlas en canciones.

“El pozo nunca se seca”, dice Hartzman. “Porque he admitido que no todo puede venir de adentro. Necesito mirar hacia afuera fuera de mí para inspirarme”.

Recordando, ella dice: “Es el objetivo para la mayoría de los (improperios) que sí … me importa. Quiero que las historias persistan”.

Narración de cuentos a través de la canción

“Sanges” maneja la cohesión a través de una varianza del sonido. “Wasp” es catarsis de núcleo duro; El sencillo principal “Elderberry Wine” deja el ruido de la guitarra para el país fermentado y brillante. “Hound Up aquí (al aguantar)”, que hace referencia al poeta de los Apalaches Evan Gray, es una pista de rock bastante indie sobre un héroe de la ciudad que se ahoga.

El momento más tranquilo del álbum, el reclutado “The Way Love Goes”, fue escrito como “Una canción de amor para Jake cuando todavía estábamos juntos. ‘Elderberry Wine’ también “‘El vino de sailberry’ está hablando de mí notando pequeños cambios en una relación”.

Estas no son canciones de ruptura; Existen justo antes del punto de disolución. “Sweet Song es una larga estafa / me llevé al aeropuerto con el freno E”, canta en este último.

Más tarde: “A veces, en mi cabeza, me rindo y girdo por completo el tablero”.

“Entiendo cómo el sonido crea emoción. Eso es lo que estoy aprendiendo con el tiempo”, dice Hartzman sobre su crecimiento musical. “También estoy escuchando más música con cada año que pase. Entonces, mi comprensión de lo que es posible o en qué puedo inspirarme, turnos”.

Varias de las canciones salen de la memoria de la infancia, como siempre lo han hecho en la discografía del miércoles. “Pienso en crecer mucho”, dice ella. “Cuando pienso en tratar de contar … una historia que es vívida e intensa, ese es el momento más fácil de mi vida, donde todo se sintió vívido e intenso”.

Los fanáticos de la banda desde hace mucho tiempo encontrarán temas y personajes recurrentes de canciones pasadas. Por ejemplo, “Gary’s” de su álbum 2021 regresa como el “sangrado” más cerca de “Gary’s II”, donde entra en una pelea de bar.

“En cierto modo, estoy escribiendo las mismas canciones una y otra vez, pero solo estoy tratando de mejorarlas”, dice ella.

Siempre hay más humanidad para excavar. Y a menudo, esas emociones, “no se hacen contigo”, agrega. “No te dejan ir”.

Entonces, deje que comience el derramamiento de sangre.

___

Una versión anterior de esta historia enumeró incorrectamente Margo Schulz como bajista del miércoles. Ethan Baechtold es el bajista actual. Schulz se separó del grupo antes del lanzamiento del álbum 2023 “Rat Saw God”.