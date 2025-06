Jeezy reflexiona sobre el legado de su debut comercial, el clásico ‘Motivación de matones 101’

NUEVA YORK (AP) – Cuando Jeezy lanzó su debut comercial hace dos décadas, preparó un plan de contingencia en caso de que no se lograra sus aspiraciones musicales.

“No sabes si vas a estar en 20 años”, dijo el traficante de drogas convertido en leyenda de la rapa. “Las calles cambian rápidamente. Pero también es un refugio seguro, porque fue como, ‘OK, bueno, si no funciona, tal vez pueda volver'”.

Pero no habría necesidad: “Vamos a conseguirlo: la motivación de matones 101” se encontró con un éxito monumental. El álbum, considerado un clásico de críticos y fanáticos, detalló la navegación del rapero de Atlanta del tráfico de drogas y la vida callejera. Debutó en el número 2 en el Billboard 200 con singles como “Soul Survivor” con Akon, que alcanzó el número 4 en el Hot 100, y “Go Crazy”, con un verso Jay-Z, muchos consideran uno de sus mejores.

Con unas publicitarias distintivas tan memorables como su vívida narración de historias, Jeezy mostró su don de motivación, inspirando una vasta sección transversal de los fanáticos.

“La música y las palabras resonaron muy bien porque venían de un lugar real. No estaba tratando de entretener, estaba tratando de alcanzar”, dijo el rapero “My President”, que ha construido un imperio comercial que consiste en bienes raíces y asociaciones.

En honor al vigésimo aniversario del álbum, Jeezy está lanzando su gira “TM: 101 Live” el 27 de junio en Miami, alentando a los fanáticos a venir bien vestidos para las actuaciones exclusivas. El color de la orquesta Noize lo respaldará, junto con el drama de DJ invitado de su aclamado mixtape “Trap o Die”.

Jeezy habló con The Associated Press sobre el legado del álbum, el discurso de las redes sociales que lo rodean y su ex esposa Jeannie Mai, y sus infames camisas de muñecas de nieve que fueron prohibidas en las escuelas por acusaciones de promover la cultura de las drogas. Esta conversación ha sido editada por claridad y brevedad.

AP: Es difícil describir la magnitud de “TM: 101” cuando cayó. ¿Cómo fue ese momento?

Jeezy: Solo tenía la sensación de que, si pudiera sacarlo, que me cambiaría la vida. Entonces, había muchas cosas a las que me enfrentaba en ese momento y debo decir personalmente, esa fue probablemente la más adversidad que he enfrentado. … Rasgué mis cuerdas vocales porque tenía pólipos en mis cuerdas vocales y no lo sabía. Y luego al mismo tiempo, fui golpeado con la parálisis de Bell. Y alrededor de esa época, el álbum se filtró.

Si estás haciendo algo para cambiar tu vida y sabes que las únicas otras vías son la prisión o la muerte, simplemente dices: “Esto tiene que funcionar”.

AP: Las escuelas de todo el país comenzaron a prohibir las camisas de sus muñecos de nieve. ¿Cuál es el legado de ellos?

Jeezy: Samuel L. Jackson me dijo algo hace mucho tiempo, un gran amigo mío, solo dijo que el muñeco de nieve representa a las personas demonizadas, y era más grande que yo. … Era esta imagen de algo que estaba inspirando ser. Y saber que suspenderían a los niños de la escuela y les impedirían usar algo que represente que me diga que el mensaje era fuerte y claro. … “Tenemos un campeón del pueblo”.

AP: ¿Cómo ha administrado su transición de la vida de la calle a la corporativa?

Jeezy: Es como un árbol: crece donde es suave, no donde es difícil. Es como con el tiempo, las hojas se caen, las ramas se caen pero el árbol continúa creciendo.

Todos no tienen la misma visión u objetivos. Y si los permite, hundirán el barco, o cortarán el árbol.

AP: Has sido privado sobre tus relaciones, entonces, ¿cómo has tratado la cobertura de las redes sociales sobre tu divorcio?

Jeezy: Solo vivo mi vida, hombre. Ya sabes, alegría, paz y libertad, hermano. No conozco a estas personas, así que ni siquiera puedo sentir ningún tipo de forma. Eso es en ellos, tengo mejores cosas que hacer. Tengo metas, sueños, aspiraciones, así que no me quedan atrapado en ello, porque tampoco voy por el bien. … No estoy leyendo los comentarios para ver lo que alguien dijo sobre mí bien, porque nada de eso importa.

AP: Usted está dirigiendo iniciativas de servicio comunitario. ¿Qué es eso importante para ti?

Jeezy: Quiero gritar LISC (Corporación de apoyo de iniciativas locales), que es mi socio en mi espacio sin fines de lucro. Son increíbles. En realidad, nos estamos centrando en el cáncer de próstata, y luego también ayudando a los jóvenes del centro de la ciudad con educación, emprendimiento. … Me gustaría gritar la Urban League of Atlanta, y tenemos el programa de Jóvenes CEO.

Es genial publicar proyectos, es genial hacer giras. Pero también es genial ayudar a su gente en el proceso.

Siga el periodista de Associated Press Entertainment Gary Gerard Hamilton en @garyghamilton en todas sus plataformas de redes sociales.